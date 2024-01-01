Novice

icon-video-call-1 OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene? Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.

Novice

OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.

Dieta

Zato ne zmorete shujšati Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.

Prebava