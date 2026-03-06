Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?

Kako prehrana vpliva na alergijske simptome

Kot navaja Verywell Health, lahko določena živila zmanjšajo vnetne procese, ki spremljajo alergijski rinitis, alergijsko astmo in druge alergijske reakcije. Hrana ne more nadomestiti zdravljenja, lahko pa pomembno dopolni obvladovanje simptomov.

Zakaj hrana vpliva na alergijski odziv

Alergije nastanejo, ko imunski sistem pretirano reagira na neškodljive snovi, kot so cvetni prah, pršice ali živalske dlake. Ob stiku z alergenom telo sprosti histamin, kar povzroči kihanje, srbeče oči, zamašen nos in utrujenost. Mayo Clinic pojasnjuje, da lahko živila z naravnimi protivnetnimi lastnostmi zmanjšajo intenzivnost teh reakcij.

icon-expand Alergije FOTO: AdobeStock

Alergolog dr. William Reisacher poudarja: ''Prehrana lahko pomembno vpliva na alergijske simptome, še posebej, če vključuje živila, ki naravno zmanjšujejo vnetje in podpirajo imunski sistem.''

Živila, bogata s kvercetinom

Kvercetin je naravni flavonoid, ki deluje kot naravni antihistaminik. Najdemo ga v: - čebuli, - jabolkih, - brokoliju, - jagodičevju. Kot piše WebMD, kvercetin pomaga stabilizirati mastocite, celice, ki sproščajo histamin, kar lahko zmanjša kihanje in srbeče oči.

Omega-3 maščobne kisline

Omega-3 maščobne kisline zmanjšujejo vnetne procese v telesu. Največ jih najdete v: - lososu, - sardelah, - lanenih semenih, - orehih. Verywell Health navaja, da redno uživanje omega-3 maščobnih kislin lahko omili simptome alergijskega rinitisa.

Probiotična živila

Zdrav mikrobiom je ključen za uravnotežen imunski odziv. Probiotiki se nahajajo v: - kefirju, - jogurtu, - kislem zelju, - kimčiju. Kot poroča Cleveland Clinic, lahko probiotiki zmanjšajo pogostost in intenzivnost alergijskih simptomov, saj vplivajo na imunsko toleranco.

Vitamin C kot naravni antihistaminik

Vitamin C zmanjšuje sproščanje histamina in podpira imunski sistem. Največ ga najdete v: - agrumih, - kiviju, - papriki, - jagodah. Mayo Clinic navaja, da vitamin C deluje kot naravni antihistaminik, kar lahko zmanjša zamašen nos in kihanje.

Ingver in kurkuma

Ingver in kurkuma imata močne protivnetne lastnosti. Kurkumin, aktivna snov v kurkumi, zmanjšuje vnetne mediatorje, ki sodelujejo pri alergijskih reakcijah. Ingver pa lahko omili draženje dihalnih poti.

Živila, ki lahko poslabšajo alergijske simptome

Kot piše Verywell Health, predelana živila povečajo vnetne procese in lahko poslabšajo alergijske simptome. Sladkor dodatno obremeni imunski sistem. Alkohol razširi krvne žile v nosni sluznici, kar lahko okrepi zamašenost. WebMD navaja, da lahko rdeče vino zaradi histamina in sulfitov sproži ali poslabša simptome. Čeprav mlečni izdelki niso alergeni za večino ljudi, lahko pri nekaterih povečajo nastajanje sluzi, kar poslabša zamašen nos.

Kako sestaviti prehrano, ki podpira obvladovanje alergij

Prehrana, ki zmanjšuje alergijske simptome, temelji na: - protivnetnih živilih, - svežem sadju in zelenjavi, - zdravih maščobah, - probiotikih, - izogibanju predelani hrani. Če imate hude simptome ali alergijsko astmo, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom ali alergologom. Naravni pristopi so lahko zelo učinkoviti, vendar morajo biti del celostnega načrta obvladovanja alergij. Z dosledno prehrano lahko zmanjšate vnetje, okrepite imunski sistem in omilite sezonske težave.