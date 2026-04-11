Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?

Kot piše Euronews Health, se je v zadnjih desetletjih sezona cvetnega prahu v Evropi in ZDA podaljšala za več tednov, hkrati pa se je količina sproščenega cvetnega prahu povečala. Glavni razlog je podnebje: toplejše zime, hitrejše prebujanje rastlin in višje koncentracije CO, ki spodbujajo rast in cvetenje.

Zakaj je cvetnega prahu vsako leto več?

Strokovnjaki opozarjajo, da rastline zaradi višjih temperatur cvetijo prej in dlje. Kot navaja Verywell Health, se drevesni cvetni prah pojavi že konec zime, trave cvetijo vse do poznega poletja, jesenski pleveli pa podaljšajo sezono še v oktober. Podnebne spremembe vplivajo tudi na to, da rastline proizvajajo bolj 'agresiven' cvetni prah, ki lažje sproži alergijske reakcije. Poleg tega WebMD poudarja, da onesnaženje v mestih spremeni strukturo cvetnega prahu, zaradi česar postane bolj dražeč za dihala. Zato imajo prebivalci urbanih območij pogosto hujše simptome kot tisti na podeželju.

Kdo je najbolj izpostavljen?

Alergije na cvetni prah prizadenejo milijone ljudi. Kot piše Mayo Clinic, so simptomi najhujši pri osebah z astmo, kroničnimi boleznimi dihal in pri otrocih, katerih imunski sistem se še razvija. Tudi starejši so bolj občutljivi, saj se njihova dihala težje spopadajo z dražilci. Simptomi se razlikujejo glede na vrsto cvetnega prahu: – drevesni cvetni prah povzroča težave zgodaj spomladi, – travni cvetni prah poleti, – ambrozija in drugi pleveli jeseni.

Kako se učinkovito zaščititi?

Kot navaja Verywell Health, je najboljša zaščita kombinacija izogibanja cvetnemu prahu in pravilne nege domačega okolja. Strokovnjaki priporočajo: Zaprite okna, tudi ko je zunaj prijetno. Cvetni prah hitro vstopi v stanovanje. Uporabljajte klimatsko napravo z redno menjavo filtrov. HEPA čistilniki zraka so po podatkih WebMD med najučinkovitejšimi pri odstranjevanju cvetnega prahu iz notranjih prostorov. Preoblečite se in se stuširajte, ko pridete domov, saj se cvetni prah oprime las, kože in oblačil. Perite posteljnino pogosteje, saj se cvetni prah nabira tudi v tkaninah. Nosite sončna očala, ki zmanjšajo stik cvetnega prahu z očmi. Načrtujte aktivnosti, ko so ravni cvetnega prahu nižje, običajno po dežju ali pozno popoldne.

Kot piše Mayo Clinic, lahko antihistaminiki, nosni kortikosteroidi in izpiranje nosu s fiziološko raztopino močno ublažijo simptome, še posebej, če jih začnete uporabljati preventivno, preden sezona doseže vrh.

Zakaj je spremljanje ravni cvetnega prahu ključno?

Spremljanje dnevnih ravni cvetnega prahu vam omogoča, da se pripravite. Verywell Health poudarja, da je najbolj smiselno spremljati lokalne meritve, saj se koncentracije močno razlikujejo med regijami. Ko so ravni visoke, je bolje omejiti aktivnosti na prostem ali jih prestaviti na čas, ko je cvetnega prahu manj.

Kaj pomeni prihodnost?

Strokovnjaki se strinjajo, da se bodo sezone cvetnega prahu še podaljševale. Kot piše Euronews Health, lahko do konca stoletja pričakujemo še daljše in intenzivnejše sezone, če se podnebni trendi ne bodo spremenili. To pomeni, da bo zaščita pred cvetnim prahom postala nujen del vsakdana ne le za alergike, temveč za vse, ki želijo ohraniti zdravje dihal.