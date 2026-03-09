Vizita.si
Poletne alergije
Alergije

Najpogostejši povzročitelji alergij v Sloveniji

N.R.A.
09. 03. 2026
0

Alergije v Sloveniji najpogosteje povzročajo pelodi, pršice, živalski alergeni in določena hrana.

Najpogostejši sprožilci alergij v Sloveniji

Kot piše NIH, so pelodi eden najpogostejših sprožilcev alergij v Evropi, kar velja tudi za Slovenijo. Pelodna sezona se začne že zgodaj spomladi, ko cvetijo leska, jelša in breza. Travni pelodi prevladujejo od maja do julija, jeseni pa težave pogosto povzroča ambrozija. Pelodi sprožajo alergijski rinitis, kihanje, srbenje oči in poslabšanje astme.

Hišne pršice

Po podatkih my.clevelandclinic so pršice eden najpogostejših celoletnih alergenov. Uspevajo v toplem in vlažnem okolju, zato so pogoste v posteljnini, oblazinjenem pohištvu in preprogah. Povzročajo zamašen nos, kihanje, kašelj in nočno poslabšanje simptomov.

Pršice
PršiceFOTO: AdobeStock

Živalski alergeni

Alergeni mačk in psov so v Sloveniji zelo pogosti, saj se vežejo na dlako, slino in kožne luske. Health navaja, da so mačji alergeni med najbolj obstojnimi, saj se zadržujejo v prostoru še mesece po odstranitvi živali. Simptomi vključujejo kihanje, srbenje oči, kožne reakcije in poslabšanje astme.

Plesni

Plesni sproščajo spore, ki lahko povzročijo alergijske reakcije. Najpogosteje se pojavljajo v vlažnih prostorih, kot so kopalnice, kleti in slabo prezračevani domovi. Kot navaja WebMD, so alergije na plesni pogostejše jeseni in spomladi, ko se spreminja vlažnost zraka.

Plesen
PlesenFOTO: AdobeStock

Pogosti prehranski alergeni

Oreščki in arašidi

Oreščki in arašidi so med najpogostejšimi povzročitelji alergij pri otrocih in odraslih. Reakcije so lahko blage ali zelo hude. Verywell Health poroča, da se alergija na arašide pogosto pojavi že v otroštvu in lahko traja vse življenje.

Mleko in jajca

Alergija na kravje mleko in jajca je pogosta pri otrocih, vendar se lahko pojavi tudi pri odraslih. Simptomi vključujejo prebavne težave, kožne izpuščaje in respiratorne simptome.

Oreščki
OreščkiFOTO: iStock

Ribe in morski sadeži

Kot navaja Mayo Clinic, so alergije na ribe in morske sadeže med najpogostejšimi alergijami v odrasli dobi. Reakcije se lahko pojavijo tudi ob vdihavanju hlapov med kuhanjem.

Alergeni v domačem okolju

Kemične snovi in čistila

Nekatere snovi v čistilih, kozmetiki ali detergentih lahko sprožijo alergijski kontaktni dermatitis. Johns Hopkins Medicine poroča, da se kožne alergije pogosto pojavijo zaradi ponavljajočega stika z dražilnimi snovmi.

Lateks

Lateks je pogost alergen v medicinskem okolju, vendar se pojavlja tudi v gospodinjstvu. Povzroča srbenje, izpuščaje in v hujših primerih težave z dihanjem.

Antihistaminik
AntihistaminikFOTO: AdobeStock

Zakaj so alergije v Sloveniji tako pogoste

Podnebje in geografske značilnosti

Slovenija ima raznoliko podnebje, kar pomeni dolge pelodne sezone in visoko vlažnost, ki spodbuja rast plesni in pršic.

Urbanizacija in onesnaženost

Kot navaja ScienceAlert, onesnažen zrak lahko okrepi alergijske reakcije, saj draži dihala in povečuje občutljivost na alergene.

Alergije v Sloveniji najpogosteje povzročajo pelodi, pršice, živalski alergeni in določena hrana. Ker se simptomi lahko prekrivajo z drugimi boleznimi, je pomembno, da posameznik prepozna sprožilce in poišče ustrezno diagnostiko. Zmanjševanje izpostavljenosti alergenom in ustrezno zdravljenje lahko bistveno izboljšata kakovost življenja.

Viri: NIH, Cleveland Clinic, Health, WebMD, Verywell Health, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, ScienceAlert

alergije Slovenija pelodi hišne pršice prehranske alergije živalski alergeni
Alergije

Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?

