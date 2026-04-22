Zakaj alergije vztrajajo? Krive so lahko tudi vaše navade

Pomlad je čas, ko se milijoni ljudi spopadajo z nadležnim kihnanjem, kašljem in srbečimi očmi. Vzrok je seneni nahod, alergijska reakcija na drobna zrna cvetnega prahu, ki se spomladi nenadzorovano širijo po zraku. Ti mikroskopski delci rastline izpuščajo v okolico, od koder zlahka vstopijo v naše domove, avtomobile in delovna mesta. Ko cvetni prah pride v stik z našimi dihali ali očmi, telo odreagira z obrambnim mehanizmom, kar občutimo kot zamašen nos ali pekoče oči. Claire Nevinson opozarja, da marsikatera navada, ki se nam zdi povsem nedolžna, dejansko prispeva h kopičenju teh alergenov v naši neposredni bližini, zato je ključno razumeti, kako pelod prehaja v naše osebne prostore.

Zakaj sušenje perila zunaj v sezoni cvetenja ni priporočljivo

Ali ste vedeli, da je vaša sveže oprana rjuha morda polna cvetnega prahu? Ko zunaj sije sonce, nas pogosto premami, da bi perilo obesili na prosto, a če trpite za senenim nahodom, je to velika napaka. Claire Nevinson razlaga, da se cvetni prah trdovratno oprime vlaken na oblačilih in posteljnini. "Po bivanju na prostem se cvetni prah zadržuje na predmetih in ga vnesete v hišo," pravi. Da bi se doma spočili od simptomov, raje sušite perilo znotraj. S tem boste zmanjšali število alergenov, ki vas obkrožajo, medtem ko spite ali se sproščate na kavču po napornem dnevu.

"Oblačila in lasje postanejo magneti za cvetni prah, ki ga nato nevede vnesemo naravnost v našo posteljo." - Claire Nevinson

Hišni ljubljenčki in seneni nahod: kako ukrepati?

Vaš pes ali mačka lahko spomladi postaneta nenamerna prenašalca vaših težav. Ko se živali podijo po travi, njihova dlaka deluje kot magnet, ki nase vleče cvetni prah. Ko se vrnejo domov, se ti delci stresejo na vaše preproge, zofe in celo postelje. Claire Nevinson svetuje: "Ko se ljubljenčki vrnejo v hišo, jim nežno obrišite šape in dlako z vlažno krpo." Redno krtačenje na prostem in preprečevanje vstopa živali v spalnico sta ključna koraka, da boste vi lažje dihali, hkrati pa bodo vaši prostori ostali bolj čisti in brez dražečih delcev pomladi.

Nevihte niso vedno rešitev za tiste z alergijami

Večina ljudi verjame, da bo močan dež spral cvetni prah in prinesel olajšanje. Vendar pozor: močne nevihte z grmenjem lahko simptome dejansko drastično poslabšajo. Veter in vlaga namreč povzročita, da zrna peloda razpokajo na tisoče manjših delcev, ki so tako drobni, da jih z lahkoto vdihnete globoko v svoja pljuča. To lahko privede do nenadnega oteženega dihanja, pritiska v prsnem košu in kašlja, kar strokovnjaki imenujejo nevihtna astma. Zato se med sezono cvetenja, ko napovedujejo nevihte, raje umaknite v notranjost ter trdno zaprite vsa okna in vrata, dokler se ozračje povsem ne umiri.

Kako se učinkovito zaščititi in kdaj poiskati pomoč

Sprememba nekaj preprostih navad lahko znatno izboljša vaše počutje. Priporočljivo je, da imate v avtu in domu zaprta okna, preden pa greste v posteljo, se vedno oprhate, da s sebe sperete ves prah, ki se je nabral čez dan. Prav tako pijte veliko vode, saj vlažna sluznica lažje prenese draženje. Farmacevt vam lahko pomaga izbrati ustrezne tablete ali pršila, ki so na voljo brez recepta. Če pa opazite, da vam nič od naštetega ne pomaga več in simptomi ostajajo hudi, nikar ne odlašajte z obiskom pri svojem zdravniku, ki bo preveril stanje in predpisal močnejša zdravila.