Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite

Srbeče oči in solzenje

Eden od ključnih simptomov pomladnih alergij je srbenje in pekoč občutek v očeh, ki ga spremlja obilno solzenje. Alergeni, kot je cvetni prah, povzročajo draženje sluznice oči, medtem ko prehlad običajno ne povzroči teh težav. Po pisanju WebMD so tovrstni simptomi zelo specifični za alergije, še posebej v času cvetenja.

Izcedek iz nosu

Izcedek iz nosu pri alergijah je običajno vodnat in prozoren, medtem ko pri prehladu postane gostejši in bolj zelenkast ali rumen, kar nakazuje na prisotnost bakterijske okužbe. Po poročanju Verywell Health se pri alergijah izcedek iz nosu pojavi predvsem ob stiku z alergenom, kar pomeni, da bo izcedek trajal le, dokler ste izpostavljeni tem dejavnikom.

icon-expand Spomladanske alergije FOTO: AdobeStock

Pomanjkanje vročine

Pri prehladu je običajno prisotna povišana telesna temperatura, medtem ko pomladne alergije ne povzročajo vročine. Alergije povzročajo simptome, kot so kihanje, srbenje v grlu in nosu, vendar povišana telesna temperatura ni značilna (po pisanju The Healthy). Če imate vročino, najverjetneje gre za prehlad in ne za alergije.

Kihanje in kašelj

Kihanje je pogosto prvi znak alergij, ki ga spremlja tudi kašelj, vendar je kašelj pri alergijah običajno suh, medtem ko pri prehladu postane produktiven in ga spremlja izločanje sluzi. Kihanje pri alergijah je običajno zelo intenzivno, pogosto večkrat zaporedoma, medtem ko pri prehladu ni tako izrazito (po poročanju Healthista).

icon-expand Spomladanske alergije FOTO: AdobeStock

Trajanje simptomov

Pomladne alergije se lahko vlečejo več tednov, saj so pogosto povezane s specifičnimi alergeni, kot so cvetni prah, grmi in drevesa. Po pisanju Verywell Mind simptomi alergij običajno trajajo od nekaj dni do več tednov, medtem ko prehlad običajno mine v 7–10 dneh. Če se simptomi vlečejo dlje, gre verjetno za alergije.

Pomanjkanje bolečin v telesu

Prehlad običajno spremljajo bolečine v telesu, utrujenost in splošna slabost. Alergije pa teh simptomov ne povzročajo. Ko občutite bolečine v mišicah in sklepih, to pomeni, da najverjetneje trpite za prehladom, medtem ko pri alergijah tega ne bo (po poročanju My Cleveland Clinic).

Pomladne alergije in prehlad imata podobne simptome, vendar jih je mogoče razlikovati po specifičnih znakih, kot so srbeče oči, vodnat izcedek iz nosu, pomanjkanje vročine, suhi kašelj in trajanje simptomov. Pomembno je, da prepoznate te razlike in pravočasno poiščete pomoč, če simptomi ne minejo. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom, da boste lahko pravilno zdravili svoje stanje.