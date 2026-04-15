Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite

15. 04. 2026 03.03
Pomladno obdobje prinaša lepote narave, a tudi izzive za mnoge, ki se soočajo z alergijami. Alergije in prehlad imata podobne simptome, vendar jih je mogoče razlikovati na podlagi specifičnih znakov.

Srbeče oči in solzenje

Eden od ključnih simptomov pomladnih alergij je srbenje in pekoč občutek v očeh, ki ga spremlja obilno solzenje. Alergeni, kot je cvetni prah, povzročajo draženje sluznice oči, medtem ko prehlad običajno ne povzroči teh težav. Po pisanju WebMD so tovrstni simptomi zelo specifični za alergije, še posebej v času cvetenja.

Nevarnosti nezdravljenih alergij, ki jih ne smete ignorirati
Preberi še
Nevarnosti nezdravljenih alergij, ki jih ne smete ignorirati

Izcedek iz nosu

Izcedek iz nosu pri alergijah je običajno vodnat in prozoren, medtem ko pri prehladu postane gostejši in bolj zelenkast ali rumen, kar nakazuje na prisotnost bakterijske okužbe. Po poročanju Verywell Health se pri alergijah izcedek iz nosu pojavi predvsem ob stiku z alergenom, kar pomeni, da bo izcedek trajal le, dokler ste izpostavljeni tem dejavnikom.

Spomladanske alergijeFOTO: AdobeStock

Pomanjkanje vročine

Pri prehladu je običajno prisotna povišana telesna temperatura, medtem ko pomladne alergije ne povzročajo vročine. Alergije povzročajo simptome, kot so kihanje, srbenje v grlu in nosu, vendar povišana telesna temperatura ni značilna (po pisanju The Healthy). Če imate vročino, najverjetneje gre za prehlad in ne za alergije.

Zakaj spomladanske alergije postajajo vse hujše in kako si lahko resnično pomagate?
Preberi še
Zakaj spomladanske alergije postajajo vse hujše in kako si lahko resnično pomagate?

Kihanje in kašelj

Kihanje je pogosto prvi znak alergij, ki ga spremlja tudi kašelj, vendar je kašelj pri alergijah običajno suh, medtem ko pri prehladu postane produktiven in ga spremlja izločanje sluzi. Kihanje pri alergijah je običajno zelo intenzivno, pogosto večkrat zaporedoma, medtem ko pri prehladu ni tako izrazito (po poročanju Healthista).

Trajanje simptomov

Pomladne alergije se lahko vlečejo več tednov, saj so pogosto povezane s specifičnimi alergeni, kot so cvetni prah, grmi in drevesa. Po pisanju Verywell Mind simptomi alergij običajno trajajo od nekaj dni do več tednov, medtem ko prehlad običajno mine v 7–10 dneh. Če se simptomi vlečejo dlje, gre verjetno za alergije.

Ali antihistaminiki odpravljajo alergije ali le prikrivajo simptome?
Preberi še
Ali antihistaminiki odpravljajo alergije ali le prikrivajo simptome?

Pomanjkanje bolečin v telesu

Prehlad običajno spremljajo bolečine v telesu, utrujenost in splošna slabost. Alergije pa teh simptomov ne povzročajo. Ko občutite bolečine v mišicah in sklepih, to pomeni, da najverjetneje trpite za prehladom, medtem ko pri alergijah tega ne bo (po poročanju My Cleveland Clinic).

To se zgodi, če zadržujemo kihanje
Preberi še
To se zgodi, če zadržujemo kihanje

Pomladne alergije in prehlad imata podobne simptome, vendar jih je mogoče razlikovati po specifičnih znakih, kot so srbeče oči, vodnat izcedek iz nosu, pomanjkanje vročine, suhi kašelj in trajanje simptomov. Pomembno je, da prepoznate te razlike in pravočasno poiščete pomoč, če simptomi ne minejo. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom, da boste lahko pravilno zdravili svoje stanje.

Viri: WebMD, Verywell Health, The Healthy, Healthista, Verywell Mind

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Alergije

Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?

