Že poznate to staro ljudsko 'zdravilo', ki naj bi zdravilo rane?
Alternativa

Že poznate to staro ljudsko 'zdravilo', ki naj bi zdravilo rane?

Novice
Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?
OGLAS

Kje opraviti poceni registracijo .SI domene?

Domena .SI podjetjem in posameznikom omogoča prepoznavno in zaupanja vredno spletno prisotnost na slovenskem trgu. Pri NEOSERV je registracija hitra, enostavna in cenovno ugodna, poleg tega pa ponudnik zagotavlja tudi izjemno tehnično podporo.
Novice
Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive
OGLAS

Vitamin D: Slovenija vstopa v novo obdobje javnozdravstvene preventive

Pomanjkanje vitamina D v Sloveniji ni več redkost. V hladnem delu leta se z njim srečuje velik del prebivalcev, kar je posledica geografske lege, kratkih zimskih dni in našega vsakdana, ki se večinoma odvija v zaprtih prostorih. Ker telo v jesensko-zimskih mesecih praktično ne more tvoriti vitamina D samo, hrana pa ga zagotavlja premalo, je nastala potreba po jasnih in dostopnih priporočilih. Letos smo prvič dobili nacionalne smernice, namenjene celotni populaciji.
Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
7 zelišč, ki vam lahko pomagajo pri težavah s pljuči
Alternativa

7 zelišč, ki vam lahko pomagajo pri težavah s pljuči

Vam morda lahko zelišča pomagajo pri določenih težavah s pljuči?

Alternativa

Uporaba jesenskih zelišč za čaje in poparke, ki grejejo in krepijo imunski sistem

Ko se temperature spustijo in dnevi skrajšajo, se poveča potreba po toplini, udobju in zaščiti pred sezonskimi okužbami.

Uporaba jesenskih zelišč za čaje in poparke, ki grejejo in krepijo imunski sistem
Domači pripravki proti prehladu: Naravne rešitve, ki resnično pomagajo
Alternativa

Domači pripravki proti prehladu: Naravne rešitve, ki resnično pomagajo

Prehlad je ena najpogostejših virusnih okužb, ki nas običajno doleti vsaj enkrat letno. Čeprav zdravila za prehlad ne obstajajo, obstaja veliko naravnih pripravkov, ki lahko ublažijo simptome in pospešijo okrevanje.

Če uporabljate sivko, tega nikoli ne zaužijte
Alternativa

Če uporabljate sivko, tega nikoli ne zaužijte

Sivka ima lahko različne zdravstvene koristi, med poznanimi so denimo lajšanje tesnobe in depresije ter podpiranje zdravja kože. Lahko jo uživate kot čaj ali kapsulo, nanesete lokalno ali uporabite za aromaterapijo.

9 zelišč, ki lahko pomagajo pri zmanjšanju vnetij v telesu
Alternativa

9 zelišč, ki lahko pomagajo pri zmanjšanju vnetij v telesu

Vnetje je naravna reakcija telesa na poškodbe, okužbe ali druge dražljaje. Vendar pa lahko kronična vnetja povzročijo številne zdravstvene težave, kot so artritis, bolezni srca, diabetes in druge. Zelišča in rastline imajo dolgo zgodovino uporabe pri zdravljenju vnetij, saj vsebujejo naravne protivnetne spojine, ki lahko pomagajo zmanjšati vnetje in s tem izboljšajo splošno zdravje.

5 ajurvedskih 'zdravil' za odpravljanje težav z nahodom
Alternativa

5 ajurvedskih 'zdravil' za odpravljanje težav z nahodom

Vam nič več ne pomaga pri izcedku iz nosu in zamašenosti? Iščete tudi naravne načine za lajšanje težav z nahodom? Morda vam lahko pomaga tudi ajurveda.

Alternativa

To so potencialne koristi refleksoterapije

Refleksoterapija izvira iz tradicionalne kitajske medicine, temelji na več teorijah, v grobem pa govori o tem, da so naše roke, stopala in ušesa povezani s specifičnimi organi in sistemi v našem telesu.

To so potencialne koristi refleksoterapije
Prednosti ajurvede za boljši imunski sistem
Alternativa

Prednosti ajurvede za boljši imunski sistem

V ajurvedi je jesen idealen čas za 'čiščenje telesa', saj nas pripravi na še hladnejše mesece, ki so pred nami, in pomaga krepiti naš imunski sistem. Kaj sploh je ajurveda?

Kaj je holistična medicina?
Alternativa

Kaj je holistična medicina?

Holistična medicina je oblika zdravljenja, ki se osredotoča na celostno obravnavo bolnika. Vključuje obravnavo telesa, uma, duha in čustev. V skladu s filozofijo holistične medicine lahko dosežete najboljše možno zdravje, le če dosežete pravo ravnovesje v življenju vsega omenjenega.

Priprava sirupa iz smrekovih vršičkov zahteva le nekaj sestavin
Alternativa

Priprava sirupa iz smrekovih vršičkov zahteva le nekaj sestavin

Sirup iz smrekovih vršičkov je tradicionalno naravno ''zdravilo'', ki so ga uporabljale že naše babice za lajšanje težav z dihali, kašljem in prehladom. Smrekovi vršički, mladi poganjki smrekovih vejic, so bogati z eteričnimi olji, vitamini in minerali, kar jim daje številne zdravilne lastnosti. Ta naravni sirup je enostaven za pripravo in je odlična izbira za tiste, ki želijo izkoristiti moč narave za izboljšanje svojega zdravja.

Vse o shiatsu terapiji
Alternativa

Vse o shiatsu terapiji

Tako kot pri akupresuri tudi izvajalci shiatsuja pritiskajo na določene točke na telesu, saj naj bi bile povezane s potmi, ki potekajo vzdolž našega telesa in jih imenujemo meridiani. Kako točno torej deluje shiatsu terapija?

Alternativa

Alternativne oblike pomoči, ki so lahko dodatek tradicionalni medicini

Alternativna medicina ima lahko neupravičeno negativno konotacijo. Seveda nikakor in nikoli ni priporočljivo, da se odpovemo tradicionalnim oblikam zdravljenja, a medtem ko nam lahko določeni 'dodatki' škodijo, tokrat predstavljamo dele alternative, ki so celo zaželeni, da se jih poslužujemo.

Alternativne oblike pomoči, ki so lahko dodatek tradicionalni medicini
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

