Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Odnosi in spolnost
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Podrobna analiza razkriva, kako redna spolna aktivnost izboljšuje imunski odziv, znižuje kortizol, krepi medenično dno in vpliva na kardiovaskularno zdravje, potrjujoč njeno pomembno fiziološko vlogo.
Simptomi in bolezni
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Če se vam po obroku nenadoma pojavi občutek vročine, zardevanje, slabost, vrtoglavica ali celo rahla omotica, to ni 'normalna sitost'.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Duševno zdravje
Je digitalni detoks danes iluzija?

Je digitalni detoks danes iluzija?

Digitalni detoks postaja večmilijardna industrija, ki obljublja pobeg od tehnologije, a raziskave kažejo, da večina teh pristopov ne odpravi težave, temveč jo le začasno prekrije.
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Bolezni

Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu

Morda ste do nedavnega uživali kozarec vina ali piva brez težav, zdaj pa se ob isti količini alkohola pojavi rdečina, slabost ali glavobol. Nenadna intoleranca na alkohol ni zgolj 'slaba sreča' ali znak, da smo postali občutljivi.

Rakave bolezni

Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja

Tinitus je za mnoge nadležna, a pogosto nenevarna težava. Za 59-letnega Darrena Harrisa iz Devona pa se je izkazal za prvi znak resnega zdravstvenega stanja, ki mu je spremenilo življenje.

Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Bolezni

Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?

Težave z grlom, sinusi in pljuči sodijo med najpogostejše zdravstvene tegobe, zaradi katerih ljudje iščejo pomoč.

Redka, a zelo agresivna oblika raka
Rakave bolezni

Redka, a zelo agresivna oblika raka

Rak žolčnika spada med najredkejše rake prebavil, a hkrati med najbolj agresivne.

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rakave bolezni

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj

Rak ostaja ena največjih zdravstvenih groženj sodobnega časa, a strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko razmere v prihodnjih desetletjih drastično poslabšale.

5 znakov težav s srcem, ki jih ne smete ignorirati
Srčno žilne bolezni

5 znakov težav s srcem, ki jih ne smete ignorirati

Težave s srcem pogosto napredujejo tiho, brez dramatičnih simptomov.

Bolezni

Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti

Utrujenost je eden najpogostejših in tudi najbolj spregledanih simptomov jetrnih bolezni.

Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti
Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati
Bolezni

Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati

Vnetje ščitnice, znano kot tiroiditis, je pogost, a pogosto spregledan zdravstveni problem.

Alergija ali intoleranca? 5 jasnih znakov, ki jih morate poznati
Bolezni

Alergija ali intoleranca? 5 jasnih znakov, ki jih morate poznati

Razlikovanje med alergijo in intoleranco je ključno za razumevanje lastnega zdravja. Čeprav se simptomi pogosto prekrivajo, gre za dve povsem različni reakciji telesa. Napačna interpretacija lahko vodi v nepotrebne skrbi ali pa v spregled resnih zdravstvenih težav.

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?
Bolezni

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?

GamaGT (GGT) je jetrni encim, ki naraste, ko so jetra 'pod stresom'. Mogoče ga je zmanjšati predvsem z odpravo vzrokov: manj alkohola, bolj zdrava prehrana, izguba teže in splošno zdrav življenjski slog. V ozadju pa so seveda lahko tudi določena bolezenska stanja.

Kakšna je razlika med spolno prenosljivo boleznijo in infekcijo?
Bolezni

Kakšna je razlika med spolno prenosljivo boleznijo in infekcijo?

Bolezen pomeni, da okužba že povzroča simptome, medtem ko infekcija lahko obstaja tiho, brez vidnih znakov.

Bolezni

Za koga je pljučnica lahko nevarna?

Pljučnica je akutna okužba pljučnega tkiva, ki lahko prizadene vsakogar, a kot piše Mayo Clinic, je njen potek močno odvisen od starosti, splošnega zdravja in prisotnosti kroničnih bolezni.

Za koga je pljučnica lahko nevarna?
