Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati

Za rakom jajčnikov najpogosteje obolevajo ženske med 60. in 70. letom, kar tretjina jih je starih 50 let in manj. Zakaj je odstotek umrljivosti tako visok? Ker je to obliko raka izjemno težko diagnosticirati. Trenutno nimamo nikakršnega preprostega testa, s katerim bi lahko hitro diagnosticirali bolezen, simptome pa pogosto zamešamo s simptomi drugih bolezni. Zdravniki v resnici lahko opravijo le CT in ultrazvok medenice in trebuha, ki pomagata določiti velikost in obliko ženskih jajčnikov. Drugi test, ki še lahko pomaga odkriti bolezen, je krvni test, ki zaznava protein (CA125), ki je običajno prisoten ob raku jajčnikov.

Prav zato je pomembno, da poznamo zgodnje simptome raka jajčnikov.

A še pred tem nekaj informacij o raku jajčnikov. Poznamo tri tipe raka jajčnikov. Prvi tip je rak jajčnikov, pri katerem se pojavijo epitelni tumorji, ki se pričnejo razvijati na tkivu zunaj jajčnikov. Pri skoraj 90 odstotkih raka na jajčnikih gre za epiteljske tumorje. Potem obstajajo stromalni tumorji, ki se začnejo na jajčnem tkivu in so odgovorni za proizvodnjo hormonskih celic. Ti tumorji so pogosto diagnosticirani v zgodnji fazi, a se z njimi spopada sedem odstotkov žensk, ki ima raka na jajčnikih. Zadnji tip so tumorji zarodnih celic, ki se pričnejo razvijati v celicah, ki proizvajajo jajčece. Na splošno se ta tumor pojavi večinoma pri mlajših ženskah.

Simptomi raka jajčnikov:

1. Nenehna napihnjenost Če se spopadate z nenehno napihnjenostjo, ki ni taka kot običajno ter traja več kot tri tedne skupaj, je to lahko prvi znak raka jajčnikov. Vzrokov za dolgotrajno napihnjenost je lahko seveda več, med njimi tudi sindrom razdražljivega črevesja, a opazujte tudi, če se pojavijo še drugi simptomi raka jajčnikov.

Na ta simptom je treba biti pozoren, saj ga ženske pogosto zamenjajo za menstrualno bolečino.

2. Bolečina v medenici in spodnjem delu trebuha Za žensko je precej normalno, da se enkrat mesečno med mesečnim perilom spopade z bolečinami v trebuhu in medenici. A če bolečina ne izzveni in vztraja, je treba obiskati ginekologa. Na ta simptom je treba biti pozoren, saj ga ženske pogosto zamenjajo za menstrualno bolečino. A bolečina ob menstruaciji bi se morala po mesečnem perilu umiriti. 3. Izguba apetita Ste opazili, da ste zadnje tedne vedno manj lačni in nimate apetita. Izguba apetita je lahko eden od zgodnjih znakov raka na jajčnikih. 4. Ves čas hodite na stranišče Ste ves čas na stranišču, ker morate pogosto urinirati, pa čeprav niste naredili nobenih sprememb v količini vode, ki jo zaužijete. Vzrok za nenehno uriniranje in občutek, da niste spraznili mehurja do konca, je lahko tudi vnetje mehurja, a ta simptom je prisoten tudi pri raku na jajčnikih.

