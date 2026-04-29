Rak jajčnikov
Rakave bolezni

Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati

29. 04. 2026 03.05
Rak je eden glavnih vzrokov smrti po svetu. Znanstveniki si že dolga leta prizadevajo, da bi odkrili zdravilo, za katero koli obliko raka, in še danes se vsak dan znova naučimo kaj o tej nevarni bolezni. A dokler popolnoma ne razumemo rakavih bolezni, nam lahko življenje reši zgodnje odkrivanje simptomov.

Za rakom jajčnikov najpogosteje obolevajo ženske med 60. in 70. letom, kar tretjina jih je starih 50 let in manj. Zakaj je odstotek umrljivosti tako visok? Ker je to obliko raka izjemno težko diagnosticirati. Trenutno nimamo nikakršnega preprostega testa, s katerim bi lahko hitro diagnosticirali bolezen, simptome pa pogosto zamešamo s simptomi drugih bolezni. Zdravniki v resnici lahko opravijo le CT in ultrazvok medenice in trebuha, ki pomagata določiti velikost in obliko ženskih jajčnikov. Drugi test, ki še lahko pomaga odkriti bolezen, je krvni test, ki zaznava protein (CA125), ki je običajno prisoten ob raku jajčnikov.

Andreja Roškar: 'Ob sestrini smrti testiranje sploh ni bilo več vprašanje.'

Prav zato je pomembno, da poznamo zgodnje simptome raka jajčnikov.

A še pred tem nekaj informacij o raku jajčnikov. Poznamo tri tipe raka jajčnikov. Prvi tip je rak jajčnikov, pri katerem se pojavijo epitelni tumorji, ki se pričnejo razvijati na tkivu zunaj jajčnikov. Pri skoraj 90 odstotkih raka na jajčnikih gre za epiteljske tumorje. Potem obstajajo stromalni tumorji, ki se začnejo na jajčnem tkivu in so odgovorni za proizvodnjo hormonskih celic. Ti tumorji so pogosto diagnosticirani v zgodnji fazi, a se z njimi spopada sedem odstotkov žensk, ki ima raka na jajčnikih. Zadnji tip so tumorji zarodnih celic, ki se pričnejo razvijati v celicah, ki proizvajajo jajčece. Na splošno se ta tumor pojavi večinoma pri mlajših ženskah.

Simptomi raka jajčnikov:

1. Nenehna napihnjenost

Če se spopadate z nenehno napihnjenostjo, ki ni taka kot običajno ter traja več kot tri tedne skupaj, je to lahko prvi znak raka jajčnikov. Vzrokov za dolgotrajno napihnjenost je lahko seveda več, med njimi tudi sindrom razdražljivega črevesja, a opazujte tudi, če se pojavijo še drugi simptomi raka jajčnikov.

Na ta simptom je treba biti pozoren, saj ga ženske pogosto zamenjajo za menstrualno bolečino.FOTO: Thinkstock

2. Bolečina v medenici in spodnjem delu trebuha 

Za žensko je precej normalno, da se enkrat mesečno med mesečnim perilom spopade z bolečinami v trebuhu in medenici. A če bolečina ne izzveni in vztraja, je treba obiskati ginekologa. Na ta simptom je treba biti pozoren, saj ga ženske pogosto zamenjajo za menstrualno bolečino. A bolečina ob menstruaciji bi se morala po mesečnem perilu umiriti.  

3. Izguba apetita

Ste opazili, da ste zadnje tedne vedno manj lačni in nimate apetita. Izguba apetita je lahko eden od zgodnjih znakov raka na jajčnikih.

4. Ves čas hodite na stranišče

Ste ves čas na stranišču, ker morate pogosto urinirati, pa čeprav niste naredili nobenih sprememb v količini vode, ki jo zaužijete. Vzrok za nenehno uriniranje in občutek, da niste spraznili mehurja do konca, je lahko tudi vnetje mehurja, a ta simptom je prisoten tudi pri raku na jajčnikih.

Ste ves čas na stranišču?FOTO: iStock

Petletna stopnja preživetja raka jajčnikov v Sloveniji je po podatkih iz registra raka 40,2-odstotna. Medtem je petletna stopnja preživetja pri ženskah z rakom dojk 87,7-odstotna, kažejo podatki registra raka iz leta 2016.

Za rakom jajčnikov v Sloveniji vsako leto zboli okoli 150 žensk. Testa za zgodnje odkrivanje ni, simptome pa pogosto zamenjujemo s simptomi drugih manj hudih bolezni, zlasti bolezni prebavil. Ker so simptomi neznačilni in težje prepoznavni, jih pogosto odkrijejo šele v poznem stadiju bolezni, so navedli v združenju Europa Donna Slovenija.

V času, ki ga zaznamujejo ukrepi za preprečevanje širjenje okužbe z novim koronavirusom, je zato pomembno, da smo pozorni na spremembe in ne odlašamo z obiskom pri zdravniku.

Ženske naj bodo tako pozorne na nepojasnjeno utrujenost, nenadno in nepojasnjeno pridobivanje ali izgubo telesne teže, spremembe v prebavi, povečanje obsega trebuha in stalen občutek napihnjenosti, stalno bolečino v spodnjem delu trebuha, občutek hitre sitosti po hranjenju ter spremembe v pogostosti uriniranja. Ob dlje časa trajajočih težavah naj se posvetujejo z izbranim ginekologom.

Skrb za zdravje je osnovna naloga vsake ženske. Poleg vzdrževanja dobre psihofizične kondicije z redno telesno dejavnostjo in uravnoteženo prehrano je potrebno tudi opazovanje lastnega telesa, morebitnih bolezenskih simptomov, redni ginekološki pregledi in opravljeni PAP-testi, so še navedli v združenju.

Organizacije, ki delujejo na področju ginekoloških rakov, so se leta 2013 povezale in 8. maj razglasile za svetovni dan raka jajčnikov. Njihov glavni cilj je ozaveščanje svetovne javnosti o raku jajčnikov in simptomih bolezni.

