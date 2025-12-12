Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
napihnjenost, bolečine v želodcu
Bolezni

Alergija ali intoleranca? 5 jasnih znakov, ki jih morate poznati

N.R.A.
12. 12. 2025 03.53
0

Razlikovanje med alergijo in intoleranco je ključno za razumevanje lastnega zdravja. Čeprav se simptomi pogosto prekrivajo, gre za dve povsem različni reakciji telesa. Napačna interpretacija lahko vodi v nepotrebne skrbi ali pa v spregled resnih zdravstvenih težav.

Kaj je alergija in kaj intoleranca?

Kot piše Mayo Clinic, je alergija odziv imunskega sistema na snov, ki jo telo napačno prepozna kot nevarno. Že majhna količina alergena lahko sproži burno reakcijo, ki je lahko življenjsko ogrožajoča (npr. anafilaksija).

Nasprotno pa je intoleranca povezana predvsem s prebavnim sistemom. Kot poroča Cleveland Clinic, gre za nezmožnost pravilne presnove določene snovi, kar povzroča neprijetne, a ne življenjsko nevarne simptome, kot so napihnjenost, krči ali driska.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

5 jasnih znakov razlike

1. Hitrost reakcije

Kot piše WebMD, alergija nastopi hitro, pogosto že v nekaj minutah po zaužitju alergena. Intoleranca pa se razvija postopoma, v nekaj urah, ko telo prebavlja hrano.

2. Količina sprožilca

Dr. Corinne Savides Happel je za Verywell Health poudarila, da lahko že majhna količina alergena sproži alergijsko reakcijo. Pri intoleranci pa simptome običajno povzroči večja količina zaužite hrane.

Gluten
GlutenFOTO: AdobeStock

3. Vpletenost imunskega sistema

Kot poroča Mayo Clinic, je alergija neposredno povezana z imunskim sistemom, ki proizvaja protitelesa IgE. Intoleranca pa ne vključuje imunskega odziva, temveč pomanjkanje encimov ali občutljivost prebavnega trakta.

4. Resnost simptomov

Alergije lahko povzročijo hude simptome, kot so oteženo dihanje, otekanje obraza ali anafilaktični šok. Kot piše Cleveland Clinic, intoleranca pa povzroča predvsem prebavne težave, ki so neprijetne, a ne ogrožajo življenja.

Gluten v hrani
Gluten v hraniFOTO: iStockphoto

5. Ponavljanje reakcij

Kot poroča WebMD, se alergija pojavi vsakič, ko oseba pride v stik z alergenom. Intoleranca pa je lahko odvisna od količine in pogostosti zaužitja, nekateri ljudje lahko določeno hrano prenašajo v manjših količinah brez težav.

Prebava
PrebavaFOTO: AdobeStock

Zakaj je razlika pomembna?

Kot opozarja Verywell Health, napačno razumevanje lahko vodi v nepotrebno izogibanje določenim živilom ali pa v spregled resnih alergijskih reakcij. Dr. Carol DerSarkissian, specialistka interne medicine, poudarja: "Alergija je lahko življenjsko nevarna, intoleranca pa je predvsem neprijetna. Razlikovanje med njima je ključno za pravilno zdravljenje."

Tako lahko ugotovite, ali ste občutljivi na gluten
Preberi še
Tako lahko ugotovite, ali ste občutljivi na gluten
Najpogostejši simptomi intolerance na gluten
Preberi še
Najpogostejši simptomi intolerance na gluten
Zakaj pride do krčev v želodcu?
Preberi še
Zakaj pride do krčev v želodcu?

Čeprav se alergija in intoleranca pogosto zamenjujeta, je razlika med njima jasna: alergija je imunski odziv, intoleranca pa prebavna težava. Ključni znaki, hitrost reakcije, količina sprožilca, resnost simptomov in ponavljanje, pomagajo prepoznati, s čim imamo opravka. Kot piše Mayo Clinic, je ob sumu na alergijo nujen posvet z zdravnikom, saj lahko pravočasna diagnoza prepreči resne zaplete.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
alergija intoleranca na hrano simptomi alergije simptomi intolerance zdravje prebave
Bolezni

Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati

Bolezni

GamaGT: zakaj naraste, kaj pomeni za zdravje in kako ga lahko zmanjšamo?

SORODNI ČLANKI

Kako prepoznati intoleranco na gluten?
Simptomi in bolezni

Kako prepoznati intoleranco na gluten?

Zakaj pride do krčev v želodcu?
Prebava

Zakaj pride do krčev v želodcu?

Jesenski prehlad ali alergija? Kako ločiti simptome in ukrepati pravočasno
Simptomi in bolezni

Jesenski prehlad ali alergija? Kako ločiti simptome in ukrepati pravočasno

Kaj je histaminska intoleranca?
Alergije

Kaj je histaminska intoleranca?

Ali se vaše telo slabo odziva na gluten? Kako prepoznati občutljivost
Zdravje

Ali se vaše telo slabo odziva na gluten? Kako prepoznati občutljivost

Vas koža po sončenju srbi, čeprav ste uporabili zaščito? To je lahko znak preobčutljivosti
Koža

Vas koža po sončenju srbi, čeprav ste uporabili zaščito? To je lahko znak preobčutljivosti

Ste ves čas napihnjeni? Morda imate to prikrito bolezen
Prebava

Ste ves čas napihnjeni? Morda imate to prikrito bolezen

Najpogostejši simptomi intolerance na gluten
Prebava

Najpogostejši simptomi intolerance na gluten

Ali antihistaminiki odpravljajo alergije ali le prikrivajo simptome?
Alergije

Ali antihistaminiki odpravljajo alergije ali le prikrivajo simptome?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331