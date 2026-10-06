Vse se je začelo z enim očesom

Pred diagnozo ni imela večjih zdravstvenih težav. Bila je aktivna mama dveh majhnih otrok in njeni dnevi so bili podobni dnevom številnih staršev: vrtec, služba, družinske obveznosti in vsakodnevni tempo življenja. Nekega jutra pa je opazila, da z levim očesom vidi megleno. "Najprej sem mislila, da je kriva maskara. Potem sem med branjem menija pokrila eno oko in ugotovila, da na drugo skoraj ne vidim." Po vrsti pregledov je sledila magnetna resonanca, nato pa sporočilo, ki ga ne bo nikoli pozabila. "Prejela sem SMS, da sem naročena na pregled za multiplo sklerozo. Takrat me je sesulo."

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Invalidski voziček ni bil njena prihodnost

Kot številni drugi je tudi sama multiplo sklerozo poznala predvsem skozi stereotipe. Kot deklica je poznala žensko z diagnozo multiple skleroze, ki je uporabljala invalidski voziček. To je bila edina predstava, ki jo je imela o bolezni. Ko je sama prejela diagnozo, se je odločila, da ne bo dovolila, da jo strahovi določajo. "Ne doživljam se kot bolno osebo. Sem zdrava ženska z multiplo sklerozo." Priznava, da je bilo prisotno veliko vprašanj, vendar se ni želela osredotočati na najhujše možne scenarije. "Zakaj bi živela življenje nekoga drugega? Moja pot je moja."

Aktivno življenje

Pomembno vlogo pri soočanju z boleznijo je odigral tudi šport, ki je Andrejo spremljal že od otroštva. Več kot dve desetletji je trenirala karate, bila članica državne reprezentance in državna prvakinja v borbah. Prav zato danes verjame, da ji je športna disciplina dala pomembno prednost pri spopadanju z diagnozo. Andreja je tudi danes izjemno aktivna. Redno zahaja v hribe, rada raziskuje svoje meje, se loteva različnih izzivov in verjame, da gibanje ostaja eden ključnih delov njenega življenja. "Multipla skleroza je zame kot borba. Ne bom se predala. Mogoče kakšno stvar danes naredim z drugačnim tempom, ampak svojih sanj se nisem odpovedala," pravi.

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Simptomi, ki jih javnost ne vidi

Čeprav na družbenih omrežjih pogosto deli nasmejane trenutke in športne podvige, bolezen prinaša tudi manj vidne izzive. Ob večjem stresu ali preobremenjenosti lahko izgubi občutek v levi roki in nogi. Pojavljajo se tudi pekoči občutki, mravljinci, utrujenost, občutki električnih sunkov po telesu in težave z ravnotežjem. "Telo me včasih opozori, da moram upočasniti. Takrat ga poslušam." Prav poslušanje telesa je ena najpomembnejših lekcij, ki se jih je naučila po diagnozi.

Dihanje kot pomoč v stresnih trenutkih

Pomemben del njenega vsakdana je postalo tudi zavestno dihanje. Pravi, da je med raziskovanjem joge in osebne rasti ugotovila, kako zelo so dihanje, misli in čustva povezani. "Vsako čustvo ima svoj način dihanja." Ko jo zajame strah ali ko se znajde v zahtevni situaciji, najprej spremeni način dihanja. "Ko se umiri dih, se umiri tudi glava." Tudi drugim svetuje, naj si vsak dan vzamejo nekaj minut zase in naredijo nekaj globokih vdihov.

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 8 Andreja Košir















Kaj bi svetovala nekomu, ki je pravkar prejel diagnozo?

Andreja prejema veliko sporočil ljudi, ki se tudi sami soočajo z multiplo sklerozo. Številni jo sprašujejo, kako ostaja tako pozitivna. Njen odgovor je preprost. "Najprej zadihajte." Ne priporoča, da si ljudje takoj ustvarijo najslabši mogoči scenarij. "Multipla skleroza je bolezen tisočerih obrazov. Vsak človek ima svojo zgodbo."

Namesto strahu svetuje korak za korakom. "Ne razmišljajte o tem, kaj bo čez deset ali dvajset let. Danes ste tukaj. Kaj lahko naredite danes?"