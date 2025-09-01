Gobavost, znana tudi kot Hansenova bolezen, je redka, a še vedno prisotna kronična nalezljiva bolezen. Čeprav jo večina ljudi povezuje z zgodovino, sodobna medicina poudarja, da je bolezen ozdravljiva, če jo odkrijemo pravočasno.

Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost? Folikli so ključni del ženskega reproduktivnega sistema in neposredno vplivajo na možnost zanositve.

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.

