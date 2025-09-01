Vizita.si
Zakaj bolijo moda?
Moško zdravje

Zakaj bolijo moda?

Novice
Gobavost: kaj vemo o bolezni in kako se prenaša?

Gobavost: kaj vemo o bolezni in kako se prenaša?

Gobavost, znana tudi kot Hansenova bolezen, je redka, a še vedno prisotna kronična nalezljiva bolezen. Čeprav jo večina ljudi povezuje z zgodovino, sodobna medicina poudarja, da je bolezen ozdravljiva, če jo odkrijemo pravočasno.
Žensko zdravje
Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost?

Kaj so folikli in kako vplivajo na plodnost?

Folikli so ključni del ženskega reproduktivnega sistema in neposredno vplivajo na možnost zanositve.
Prebava
Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

Največja praznična napaka, ki lahko uniči prebavo - počnemo pa to skoraj vsi

Prazniki so čas druženj, vonja po piškotih in bogato obloženih mizah. A hkrati so tudi obdobje v letu, ko jemo več kot običajno in predvsem težjo, bolj mastno hrano. Rezultat je občutek napihnjenosti, počasna prebava, utrujenost in pomanjkanje energije ravno takrat, ko bi morali uživati.
Žensko zdravje
Hormonske spremembe po 35. letu: kako jih obvladati?

Hormonske spremembe po 35. letu: kako jih obvladati?

Ko pomislimo na menopavzo, si jo pogosto predstavljamo kot nekaj, kar se zgodi po petdesetem letu, z občasnimi vročinskimi oblivi, nihanjem razpoloženja in s koncem menstruacije. A resnica je, da se hormonske spremembe začnejo veliko prej. Že med 35. in 45. letom se lahko telo povsem potiho pripravlja na menopavzo.
Vse, kar morate vedeti o anevrizmi
Simptomi in bolezni

Vse, kar morate vedeti o anevrizmi

Anevrizma je stanje, ki se lahko pojavi kadar koli in pri komer koli. Vendar pa obstaja nekaj vzrokov in simptomov anevrizme, na katere morate biti pozorni. Kako jo zdravijo in kakšna, če obstaja, je preventiva?

Zdravje

Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali

Pokanje sklepov, imenovano tudi krepitacija, je normalen pojav, obstajajo pa tudi takšna pokanja sklepov, zaradi katerih je potrebno obiskati zdravnika.

Pokate členke? Po branju boste s tem prenehali
Laringotrahealna stenoza: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja
Bolezni

Laringotrahealna stenoza: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Laringotrahealna stenoza je stanje, ki otežuje dihanje zaradi zožitve dihalnih poti.

Ste že slišali za dermatografijo?
Bolezni

Ste že slišali za dermatografijo?

Dermatografija je stanje, ki mu pravimo tudi 'pisanje na kožo'. Posameznikom z dermatografijo se že ob rahlem opraskanju ali drgnjenju na koži pojavijo 'profili' oz. koprivnica. Slednja običajno izgine v 30 minutah.

Gobavost: Bolezen, ki še vedno prizadene milijone ljudi
Bolezni od A do Ž

Gobavost: Bolezen, ki še vedno prizadene milijone ljudi

Gobavost je nalezljiva bolezen, ki povzroča hude, iznakažene kožne rane in poškodbe živcev na rokah, nogah in okoli telesa. Gobavost obstaja že od antičnih časov.

Kaj so protitelesa?
Imunski sistem

Kaj so protitelesa?

Kaj so protitelesa, čemu so namenjena in kakšno vlogo igrajo pri imunskem sistemu v našem telesu? Vse, kar morate vedeti o protitelesih, predstavljamo v nadaljevanju.

Bolezni

Kaj je Downov sindrom?

Downov sindrom je genetska motnja, ki nastane, ko nenormalna delitev celic povzroči dodatno popolno ali delno kopijo kromosoma 21. Ta dodatni genetski material povzroči razvojne spremembe in fizične značilnosti Downovega sindroma.

Kaj je Downov sindrom?
6 znakov srčnega infarkta
Srčno žilne bolezni

6 znakov srčnega infarkta

Vsako nelagodje v prsnem košu ni (nujno) simptom srčnega infarkta.

To so vzroki za (pre)pogosto uriniranje
Zdravje

To so vzroki za (pre)pogosto uriniranje

Kolikokrat na dan bi morali urinirati? Občutka nenehnega tiščanja na vodo se ne da z lahkoto prezreti, saj lahko (pre)pogosto uriniranje denimo nakazuje na težave z ledvicami, a največkrat ni razloga za paniko. Poglejmo si nekaj najpogostejših razlogov za (pre)pogosto uriniranje.

Tako si lahko pomagate lajšati bolečine v hrbtu
Simptomi in bolezni

Tako si lahko pomagate lajšati bolečine v hrbtu

Vas mučijo bolečine v hrbtu in ne veste več, kaj bi naredili? Za bolečinami v hrbtu se skrivajo številni razlogi, za bolečine in različne simptome pa prav tako obstajajo tudi rešitve. Slednje so odvisne od simptomatike in samega razloga. Poglejmo si najpogostejše.

Zakaj in kdaj pride do bolečin v pazduhi?
Simptomi in bolezni

Zakaj in kdaj pride do bolečin v pazduhi?

Za bolečino pod pazduho se skrivajo različni razlogi. Pogosto je lahko znak preobremenjenosti mišice, predmenstrualnega sindroma, lahko pa je tudi pokazatelj resnejše bolezni. Poglejmo si najpogostejše razloge.

Bolezni od A do Ž

Prepoznajte simptome plantarnega fasciitisa

Če vas zjutraj, ko se zbudite in naredite prve korake, že bolijo noge in se ostra bolečina pojavlja, ko nekaj časa sedite ali stojite, gre lahko za plantarni fasciitis. Če ga imate, je dobro, da ga zdravite čim prej. Če ga ignorirate, lahko namreč spremeni vaš način hoje in povzroči težave s koleni, kolki in hrbtom.

Prepoznajte simptome plantarnega fasciitisa
