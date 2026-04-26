Jetra
Bolezni od A do Ž

7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)

26. 04. 2026 03.56
Do fibroze jeter pride, ko se zdravo tkivo jeter začne brazgotiniti in ne more več delovati optimalno. Fibroza je prva stopnja brazgotinjenja jeter. Nekatere fibroze so lahko reverzibilne.

Fibroza jeter se manifestira v različnih kliničnih stopnjah, pri čemer so nekatere izmed njih reverzibilne oziroma povsem ozdravljive. Ustrezna farmakološka obravnava ter celostne spremembe življenjskega sloga predstavljajo ključna dejavnika, ki bistveno prispevata k preprečevanju napredovanja bolezenskega stanja.

Katere so stopnje fibroze jeter?

Zdravniki ocenjujejo poškodbe jeter s pomočjo različnih lestvic. Do teh podatkov pridejo z analizo krvi, slikovnimi preiskavami ali biopsijo, kjer pod mikroskopom pregledajo majhen vzorec jetrnega tkiva.

JetraFOTO: Adobe Stock

Toda najprej bo moral zdravnik diagnosticirati kakršno koli osnovno kronično bolezen jeter, kot je bolezen zamaščenih jeter ali hepatitis. Če se izvedeta biopsija in histologija jeter, lahko zdravnik na podlagi točkovalnega sistema postavi stopnjo fibroze jeter.

Poleg tega je mogoče stopnjo fibroze potrditi s pomočjo slikovnih testov. Ti pregledujejo velikost in obliko vaših jeter, pa tudi odvečno maščobo, grudice ali krčenje. Možne tehnike slikanja vključujejo:

- ultrazvok trebuha,

- računalniško tomografijo (CT) vašega trebuha,

- slikanje z magnetno resonanco (MRI).

Jetrna fibroza je resna bolezen, ki prizadene jetra, pogosto kot posledica dolgotrajnega vnetja ali poškodb. Prepoznavanje zgodnjih simptomov je ključnega pomena za zgodnje odkrivanje in zdravljenje.

Kakšni so simptomi jetrne fibroze?

- Stalna utrujenost brez očitnega razloga ali občutek izčrpanosti.

- Hujšanje, ki ni posledica spremembe prehrane ali vadbe.

JetraFOTO: Adobe Stock

- Nenehne bolečine v zgornjem delu trebuha ali nelagodje po zaužitju hrane.

- Povečanje volumna trebuha in otekanje nog, imenovano tudi ascites.

- Zlatenica se kaže kot rumenenje kože in beločnic ter je pogosto povezana z jetrnimi težavami.

- Težave s prebavo, kot so slabost, bruhanje, zaprtje ali driska.

- Neprijeten vonj, ki ni posledica prehrane ali higienskih navad, lahko izvira iz težav z jetri.

Če opazite katerega od teh simptomov ali imate kakršne koli zaskrbljujoče telesne znake, je pomembno, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali specialistom za nadaljnje preiskave in ustrezno zdravljenje. Spremljanje svojega zdravja in redni pregledi so ključni za zgodnje odkrivanje in obvladovanje bolezni.

Vir: healthline

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
