Pekoč občutek v želodcu ni vedno nedolžen: prepoznajte simptome razjede

Peptična razjeda se manifestira kot želodčna razjeda ali razjeda na dvanajstniku. Osnovna vzroka za nastanek tovrstnih sprememb sta okužba z bakterijo Helicobacter pylori ter dolgotrajno jemanje nesteroidnih protivnetnih zdravil. Kljub splošnemu prepričanju stres in pikantna hrana ne predstavljata neposrednega vzroka za pojav bolezni, lahko pa občutno poslabšata intenzivnost simptomatike.

Klinični znaki peptične razjede:

- pekoča bolečina v predelu trebuha, - občutek napihnjenosti, zmanjšanega udobja ali dispepsija, - neprenašanje mastne prehrane, - občutek zgage, - slabost.

icon-expand Želodčna razjeda FOTO: AdobeStock

Primarni simptom peptične razjede je pekoča bolečina v želodcu, ki se praviloma intenzivira ob prisotnosti želodčne kisline ali v obdobju med obroki, ko je želodec prazen. Klinična slika se lahko pri posameznikih razlikuje, saj so prisotni primeri brez izraženih težav. V določenih primerih se lahko razvijejo resnejši zapleti, ki zahtevajo takojšnjo zdravstveno obravnavo: - hematemeza oziroma bruhanje krvi, - prisotnost krvi v blatu ali odvajanje črnega, katranastega blata, - težave pri dihanju, - občutek omedlevice, - dolgotrajna slabost ali bruhanje, - nepojasnjeno znižanje telesne mase, - izrazite spremembe v apetitu.

icon-expand Želodčna razjeda FOTO: AdobeStock

Dejavniki tveganja peptične razjede

- pogostejše uživanje nesteroidnih protivnetnih zdravil, - prisotnost razjed v družinski anamnezi, - pridružena stanja, kot so bolezni jeter, ledvic ali pljuč, - redno uživanje alkoholnih pijač, - čezmerno uživanje tobačnih izdelkov.

icon-expand Želodec FOTO: AdobeStock

Kako se zdravijo želodčne razjede?

Način zdravljenja je neposredno odvisen od etiologije nastanka razjede. Večini pacientov se za znižanje ravni želodčne kisline predpišejo zaviralci protonske črpalke. V primeru, da je razjeda posledica okužbe z bakterijo H. pylori, pa je nujno tudi dopolnilno zdravljenje z ustreznimi antibiotiki. Želodčne razjede se lahko po zdravljenju ponovijo, čeprav je to manj verjetno, če se odpravi osnovni vzrok.

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Kakšni so potencialni zapleti?

Zapleti peptičnih razjed so sicer razmeroma redki, vendar zahtevajo visoko stopnjo strokovne pozornosti, saj lahko privedejo do kritičnih in življenjsko ogrožujočih stanj. Ključni zapleti obsegajo naslednje: krvavitve na mestu razjede, perforacijo oziroma preboj stene želodčne sluznice ter obstrukcijo, ki onemogoča nemoten prehod vsebine skozi prebavni trakt.