Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventiva Bolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Vse, kar morate vedeti o anevrizmi
Simptomi in bolezni

Vse, kar morate vedeti o anevrizmi

Vitamini in minerali
Pomanjkanje vitamina D in njegov vpliv na razpoloženje

Pomanjkanje vitamina D in njegov vpliv na razpoloženje

Vitamin D je znan kot 'sončni vitamin', saj ga telo proizvaja ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Njegova vloga pri zdravju kosti in imunskem sistemu je dobro dokumentirana, a vse več raziskav kaže tudi na njegov vpliv na duševno zdravje.
Rakave bolezni
''Gospa, se opravičujemo, sem bila prepričana, da ni nič''

''Gospa, se opravičujemo, sem bila prepričana, da ni nič''

Kaj se po glavi plete mlademu človeku, ki se sooči s težko diagnozo? Kakšna čustva so v človeku, kako se soočiti z različnimi občutki? Ana Vidoš je z menoj delila svojo navdihujočo zgodbo o soočanju s hudo diagnozo, bojem z rakavo boleznijo in poti odkrivanja same sebe.
Aktivno življenje
Ključ zdravja se ne skriva v telovadnici, temveč v tem

Ključ zdravja se ne skriva v telovadnici, temveč v tem

Odkrijte skrivnost vitalnosti in dobrega počutja. Glede na znanstvene raziskave lahko kratki, visokointenzivni intervalni treningi pokažejo izjemno pozitivne učinke na vaše splošno zdravje.
Prebava
Še včeraj brez težav, danes pa napihnjeni že po kavi? Odkrijte, zakaj se to zgodi po 40. letu!

Še včeraj brez težav, danes pa napihnjeni že po kavi? Odkrijte, zakaj se to zgodi po 40. letu!

Še včeraj je delovala kot ura, danes pa vas napihuje že po kavi. Prebava je eden od tistih sistemov v telesu, ki jih običajno ne opazimo, dokler ne začne "počasneje delovati". Po 40. letu mnogi odrasli začnejo opažati spremembe: redkejše obiske stranišča, občutek napihnjenosti in počasnejšo presnovo hrane. Čeprav so ti znaki povsem običajni, ne pomeni, da jih moramo sprejeti.
Možganska kap: Razlike med spoloma in starostnimi skupinami so lahko velike
Bolezni živčevja in možganov

Možganska kap: Razlike med spoloma in starostnimi skupinami so lahko velike

Incidenca možganske kapi pri ženskah je še vedno največja v pomenopavzi, pri moških in ženskah pa obstajajo bistvene razlike v simptomih.

Bolezni živčevja in možganov

Ali so vaši možgani v nevarnosti? Povezava med srčno boleznijo in demenco razkriva pomen zgodnjega ukrepanja

Najnovejša raziskava, predstavljena na znanstvenem kongresu Evropskega združenja za kardiologijo, prinaša zaskrbljujoče ugotovitve o povezavi med atrijsko fibrilacijo (AF), pogosto srčno aritmijo, in tveganjem za razvoj demence, še posebej pri mlajši populaciji.

Ali so vaši možgani v nevarnosti? Povezava med srčno boleznijo in demenco razkriva pomen zgodnjega ukrepanja
Vitamini skupine B: najboljša naravna hrana za možgane in živčni sistem
Vitamini in minerali

Vitamini skupine B: najboljša naravna hrana za možgane in živčni sistem

Ob pravilni prehrani je pomembno jemanje vitaminov, ki pomagajo ohraniti zdravje možganov in preprečiti kognitivni upad.

Vam roke kar naenkrat otrpnejo? Lahko gre za resno nevrološko motnjo
Bolezni živčevja in možganov

Vam roke kar naenkrat otrpnejo? Lahko gre za resno nevrološko motnjo

Otrplost v rokah je občutek, ki ga veliko ljudi opiše kot "mravljinčenje", "spalost" ali celo "izgubo stika z roko". Pogosto se pojavi ponoči, ob neudobnem položaju med spanjem ali ob dolgotrajnem naslanjanju na roko.

Kako človeški možgani ustvarjajo zavest?
Novice

Kako človeški možgani ustvarjajo zavest?

Znanstveniki in filozofi so se dolgo časa trudili razložiti, kako možgani ustvarjajo zavestne izkušnje. Nekateri dvomijo, ali se objektivna orodja znanosti sploh lahko spoprimejo s pojavom, ki je tako subjektiven. Kljub temu so raziskovalci začeli ugotavljati spremembe v možganski aktivnosti, ki spremljajo zavest. Tako imajo zdaj nekaj zanimivih zamisli o tem, zakaj naj bi se zavest sploh razvila.

Kronična motnja spanja, ki je lahko nevarna
Bolezni živčevja in možganov

Kronična motnja spanja, ki je lahko nevarna

Narkolepsija spada med kronično motnjo spanja, za ljudi s to boleznijo pa je značilno, da praktično nimajo nobenega kotička življenja, ki se ga narkolepsija ne bi dotaknila.

Bolezni živčevja in možganov

6 zgodnjih znakov kapi, ki jih ljudje navadno ignorirajo

Kap se pojavi, ko se krvna žila v možganih zamaši (ishemična kap) ali prične krvaveti (hemoragična kap). V obeh primerih lahko pride do hude poškodbe možganov in celo smrti.

6 zgodnjih znakov kapi, ki jih ljudje navadno ignorirajo
8 simptomov pretresa možganov
Bolezni živčevja in možganov

8 simptomov pretresa možganov

Simptomi pretresa možganov so lahko očitni in se pojavijo takoj, lahko pa so subtilni in se pojavijo šele več dni ali tednov po poškodbi. Tukaj so simptomi pretresa možganov, ki jih morate poznati.

Previdno, če imate te simptome
Bolezni živčevja in možganov

Previdno, če imate te simptome

Simptomi možganskega tumorja so zelo podobni simptomom nekaterih drugih stanj, pri katerih se pojavijo glavoboli in omotica. Prav zato pa ga velikokrat ne diagnosticiramo takoj oz. dovolj zgodaj.

Prvi znaki kapi, ki jih morajo poznati tudi mladi
Bolezni živčevja in možganov

Prvi znaki kapi, ki jih morajo poznati tudi mladi

Čeprav se tveganje za kap povečuje s staranjem, pa lahko do kapi pride pri katerikoli starosti, celo v otroštvu. Kljub vsemu se po podatkih Ameriškega združenja za kap tveganje za kap poveča za skoraj dvakrat vsakih 10 let po 55. letu starosti. Ne glede na starost, pa je dobro poznati prve zake kapi.

6 znakov kapi, ki jih po navadi žal spregledamo
Bolezni živčevja in možganov

6 znakov kapi, ki jih po navadi žal spregledamo

Obstaja šest znakov, da se v vaših možganih morda odvija kap. A ker so takšni, da jih pogosto lahko pripišemo tudi temu, da morda nismo dovolj spali ali da smo spili kakšen kozarec vina preveč, po navadi ljudje takrat še ne obiščejo zdravnika. Prav pravočasno reagiranje pa rešuje življenja.

Bolezni živčevja in možganov

Kdaj so glavoboli lahko nevarni?

Za različnimi oblikami glavobolov v Evropi vsake toliko časa trpi najmanj 65 milijonov ljudi, številka pa se vsako leto veča. A vzroki za glavobol so najrazličnejši. Preverite, kateri so najpogostejši in kdaj je treba takoj k zdravniku.

Kdaj so glavoboli lahko nevarni?
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331