Vitamin D je znan kot 'sončni vitamin', saj ga telo proizvaja ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Njegova vloga pri zdravju kosti in imunskem sistemu je dobro dokumentirana, a vse več raziskav kaže tudi na njegov vpliv na duševno zdravje.

Pomanjkanje vitamina D in njegov vpliv na razpoloženje Vitamin D je znan kot 'sončni vitamin', saj ga telo proizvaja ob izpostavljenosti sončni svetlobi. Njegova vloga pri zdravju kosti in imunskem sistemu je dobro dokumentirana, a vse več raziskav kaže tudi na njegov vpliv na duševno zdravje.

Kaj se po glavi plete mlademu človeku, ki se sooči s težko diagnozo? Kakšna čustva so v človeku, kako se soočiti z različnimi občutki? Ana Vidoš je z menoj delila svojo navdihujočo zgodbo o soočanju s hudo diagnozo, bojem z rakavo boleznijo in poti odkrivanja same sebe.

''Gospa, se opravičujemo, sem bila prepričana, da ni nič'' Kaj se po glavi plete mlademu človeku, ki se sooči s težko diagnozo? Kakšna čustva so v človeku, kako se soočiti z različnimi občutki? Ana Vidoš je z menoj delila svojo navdihujočo zgodbo o soočanju s hudo diagnozo, bojem z rakavo boleznijo in poti odkrivanja same sebe.

Ključ zdravja se ne skriva v telovadnici, temveč v tem Odkrijte skrivnost vitalnosti in dobrega počutja. Glede na znanstvene raziskave lahko kratki, visokointenzivni intervalni treningi pokažejo izjemno pozitivne učinke na vaše splošno zdravje.

Prebava