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Cervikalna spondiloza: težava, ki jo ima več kot 85 % starostnikov

N.R.A.
15. 06. 2026 03.28
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Cervikalna spondiloza je splošni izraz za s starostjo povezano obrabo, ki prizadene hrbtenične ploščice v vratu. Ko diski 'dehidrirajo' in se skrčijo, se razvijejo znaki osteoartritisa, vključno s kostnimi izrastki vzdolž robov kosti.

Cervikalna spondiloza je zelo pogosta in se poslabša s starostjo. Več kot 85 % ljudi, starejših od 60 let, prizadene cervikalna spondiloza. Pri večini ljudi cervikalna spondiloza ne povzroča simptomov. Ko se simptomi pojavijo, je nekirurško zdravljenje pogosto učinkovito.

Cervikalna spondiloza
Cervikalna spondilozaFOTO: AdobeStock

Cervikalna spondiloza je degenerativna bolezen vratne hrbtenice, ki se običajno razvija s starostjo. Ta stanje prizadene medvretenčne diske in sklepe v vratnem predelu hrbtenice, kar lahko povzroči številne simptome in nelagodje.

Vzroki in proces degeneracije

Cervikalna spondiloza je običajno posledica naravnega procesa staranja, pri čemer se medvretenčni diski postopoma obrabljajo in izgubljajo prožnost. Ta obraba lahko vodi v zmanjšanje prostora med vretenci ter povzroči nastanek osteofitov (trnastih izrastkov) ali zadebelitev vratnih vretenc. Poleg starosti lahko k razvoju cervikalne spondiloze prispevajo tudi genetski dejavniki, poškodbe vratu ali kronični stres na vratu in hrbtenici.

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Simptomi cervikalne spondiloze

- Stalna ali občasna bolečina v vratu je pogost simptom cervikalne spondiloze.

- Težave pri obračanju ali nagibanju glave zaradi omejene gibljivosti vratu.

- Pogosti glavoboli, ki lahko izvirajo iz napetosti v vratu.

Cervikalna spondiloza
Cervikalna spondilozaFOTO: AdobeStock

- Občutek mravljinčenja, otopelosti ali šibkosti v rokah in ramenih zaradi pritiska na živce v vratni hrbtenici.

- Pri nekaterih ljudeh lahko pride do težav s hojo ali ravnovesjem, če je prizadet hrbtenjačni kanal.

Diagnoza in zdravljenje

Diagnoza cervikalne spondiloze se običajno postavi na podlagi fizičnega pregleda, anamneze in slikovnih preiskav, kot so rentgenski posnetki, CT ali MRI slikanje vratne hrbtenice.

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Zdravljenje cervikalne spondiloze je usmerjeno v lajšanje simptomov in upočasnjevanje napredovanja bolezni. To vključuje:

- Zdravila proti bolečinam in protivnetna zdravila lahko pomagajo pri obvladovanju bolečin v vratu.

- Fizioterapevtske vaje za izboljšanje gibljivosti in moči vratnih mišic.

- Injekcije steroidov ali blokade živcev za zmanjšanje bolečin in vnetja.

Cervikalna spondiloza
Cervikalna spondilozaFOTO: AdobeStock

- V hudih primerih, ko konzervativno zdravljenje ne prinaša olajšanja, se lahko priporoči operacija za razbremenitev pritiska na živce v vratu.

Preventiva in upravljanje stanja

Preprečevanje nadaljnjega napredovanja cervikalne spondiloze je ključnega pomena. To vključuje ohranjanje zdrave drže, redno vadbo za krepitev mišic vratu ter izogibanje prekomernemu pritisku na vratno hrbtenico. Redni pregledi pri zdravniku so prav tako pomembni za spremljanje stanja in prilagajanje načrta zdravljenja.

Vir: mayoclinic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Cervikalna spondiloza
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