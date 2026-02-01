Vizita.si
Bolezni

Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici

N.R.A.
01. 02. 2026 03.17
0

Dolgotrajna bolečina v hrbtu se je sprva zdela nepomembna, a se je izkazala za simptom napredovale bolezni.

Ko nedolžna bolečina razkrije resno bolezen

Kot navaja Express, je 43-letni zidar začel opažati bolečine v hrbtu, ki jih je pripisal naporu pri delu. Ker je bil fizično aktiven in vajen težkega dela, ni pomislil, da bi šlo za kaj resnejšega. Bolečina se je stopnjevala, a je še vedno verjel, da gre za nategnjeno mišico ali običajno preobremenitev. Šele ko so se pojavile dodatne težave, je poiskal zdravniško pomoč.

Diagnoza, ki mu je spremenila življenje

Po preiskavah so zdravniki ugotovili, da bolečina ni posledica poškodbe, temveč napredovale oblike raka, ki se je razširil na hrbtenico. Kot poroča Express, je bila diagnoza izjemno težka, saj je bolezen že v fazi, ko možnosti zdravljenja močno upadejo. Zdravniki so mu povedali, da ima na voljo le še nekaj mesecev življenja, kar je za družino pomenilo šok in popoln preobrat v vsakdanjiku.

Moški je v intervjuju povedal, da je bil prepričan, da gre za običajno poškodbo, saj je bolečina prihajala in odhajala. Nikoli si ni predstavljal, da bi lahko šlo za tako resno bolezen. Njegova zgodba poudarja, kako hitro lahko napredovala bolezen ostane neopažena, če se simptomi pripišejo vsakdanjim težavam.

Hrbet
HrbetFOTO: iStock

Spopadanje z diagnozo in podpora okolice

Kot piše Express, se je po prejeti diagnozi osredotočil na čas, ki mu je še ostal, ter na to, da ga preživi z družino. Poudaril je, da je najtežje sprejeti dejstvo, da bo moral zapustiti svoje najbližje, predvsem otroke, ki jih želi videti odraščati. Kljub težki situaciji ostaja odločen, da bo izkoristil vsak trenutek, ki mu je še na voljo. Zdravniki so mu ponudili paliativno oskrbo, ki mu pomaga pri obvladovanju bolečin in izboljšanju kakovosti življenja. Družina in prijatelji mu nudijo močno podporo, kar mu daje dodatno moč v soočanju z boleznijo.

Zakaj je zgodnje prepoznavanje simptomov tako pomembno

Zdravniki opozarjajo, da dolgotrajna ali nenavadna bolečina v hrbtu lahko kaže na resnejše zdravstvene težave, še posebej, če se pojavi brez jasnega vzroka ali se sčasoma stopnjuje. V tem primeru je prav odlašanje z obiskom zdravnika omogočilo, da je bolezen napredovala do stopnje, ko možnosti zdravljenja skoraj ni več.

Vzrokov za bolečino v hrbtu je veliko.
Vzrokov za bolečino v hrbtu je veliko. FOTO: AdobeStock

Poziv k večji pozornosti na telesne signale

Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da se posamezniki odzovejo na spremembe v telesu, ki trajajo dlje časa ali se poslabšujejo. Čeprav je bolečina v hrbtu pogosta in pogosto resnično povezana z mišično napetostjo, lahko v redkih primerih nakazuje na resno bolezen. Zgodnje odkrivanje lahko bistveno izboljša možnosti zdravljenja in prepreči napredovanje bolezni.

Zgodba zidarja, ki je bolečino pripisal preprosti poškodbi, a se je izkazalo, da gre za napredovalo obliko raka, je opomin, kako pomembno je poslušati svoje telo. Čeprav diagnoza prinaša težke trenutke, njegova izkušnja poudarja pomen pravočasnega ukrepanja in rednih zdravstvenih pregledov. Vsaka dolgotrajna bolečina si zasluži pozornost, saj lahko zgodnje prepoznavanje bolezni reši življenje.

Vir: Express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
bolečine v hrbtu rak zgodnje odkrivanje simptomi zdravje
