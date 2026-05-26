Obstaja 'funkcionalen alkoholik'?

Izraz 'funkcionalen alkoholik' ni medicinski izraz. Čeprav boste morda še vedno slišali ljudi govoriti o alkoholizmu ali zlorabi alkohola, je uradni izraz motnja uživanja alkohola. To je stanje, ki sega od blagega do zmernega oziroma hudega stanja. Eno in drugo, blago ali hudo, je še vedno enako – odvisnost kot takšna je povezana s številnimi tveganji za zdravje in življenje!

Osebe s težavami zaradi uživanja alkohola se lahko navzven kažejo kot odgovorne in produktivne posameznike. Morda gre celo za zelo uspešne ljudi na visokih položajih. Prav njihov uspeh lahko povzroči, da ostali spregledajo morebitne težave, ki jih imajo s pitjem. Vendar pa to ne pomeni, da njihovo uživanje alkohola ne predstavlja resnega problema.

Posamezniki, ki bi jih na prvi pogled lahko označili za 'funkcionalne alkoholike', se morda ne zavedajo težav, povezanih z uživanjem alkohola. Mnogokrat je prisotno zanikanje, saj kljub uživanju alkohola ohranjajo zaposlitev, družino in socialne stike. Tovrstno početje se lahko tudi prikriva s prepričanjem, da gre zgolj za pitje ob posebnih priložnostih, ki pa se v resnici lahko pojavljajo neprestano.

Toda v resnici jim ne gre dobro, pravi dr. Robert Huebner z Nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem. Opozarja, da nihče ne more čezmerno piti in dolgo časa prevzeti večjih odgovornosti. Če nekdo veliko pije, ga bo to slej ko prej dohitelo.

Čeprav se zdi, da funkcionalni alkoholik ohranja nadzor nad svojim življenjem, lahko s svojim ravnanjem ogrozi sebe ali druge. Takšno tveganje se pojavi, ko na primer upravlja vozilo pod vplivom alkohola, tvega pri spolnih odnosih ali izgubi zavest.

Prekomerno uživanje alkoholnih pijač predstavlja znaten niz drugih tveganj. Med drugim lahko povzroči obolenja jeter, vnetje trebušne slinavke, določene oblike malignih obolenj, okvare možganov, hude izgube spomina ter povišan krvni tlak. Znatno se poveča tudi verjetnost smrtnega izida v prometnih nesrečah, umora ali samomora. Vsakršno škodljivo uživanje alkohola povečuje možnost pojavnosti nasilja v družini, zlorabe ter zanemarjanja otrok, kot tudi pojava fetalnega alkoholnega sindroma. Če menite, da vi ali nekdo, ki ga poznate, preveč pije, se posvetujte s svojim zdravnikom o pomoči, pa naj gre za terapevta, psihiatra ali drugega specialista za odvisnosti.