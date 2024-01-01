Vizita.si
Sindrom tresenja dojenčka lahko pusti trajne posledice
Ginekologija in porodništvo

Sindrom tresenja dojenčka lahko pusti trajne posledice

Žensko zdravje
5 naravnih rešitev za nočno potenje in nespečnost v menopavzi

5 naravnih rešitev za nočno potenje in nespečnost v menopavzi

Menopavza je naraven prehod v življenju ženske, ki pa pogosto prinese neprijetne simptome. Med najpogostejšimi sta nočno potenje in motnje spanja.
Zdravje
Luskavica ni le kožna težava, temveč sistemska bolezen

Luskavica ni le kožna težava, temveč sistemska bolezen

Luskavica oziroma psoriaza je pogosto povezana tudi z drugimi obolenji, kot so psoriatični artritis, presnovni sindrom ter bolezni srca in ožilja, so sogovorniki poudarili na današnji okrogli mizi ob svetovnem dnevu luskavice, ki smo ga zaznamovali 29. oktobra.
Zdravje
Zakaj se zbujam ob 3. uri zjutraj?

Zakaj se zbujam ob 3. uri zjutraj?

Zbujanje ob 3. uri zjutraj je pogost pojav, ki ima lahko več bioloških in psiholoških vzrokov.
Novice
SMS lahko očetu reši življenje

SMS lahko očetu reši življenje

Rak prostate prizadene vsakega 4. moškega po 50. letu, a prav ta generacija se pregledom najraje izogne. Kako jih torej prepričati? Društvo OnkoMan je našlo odgovor – z inovativno kampanjo SMS fotru, v kateri očetom ne pridigajo zdravniki, temveč njihove hčerke in sinovi.
Študija povezuje sladkorno bolezen med nosečnostjo z večjim tveganjem za avtizem in ADHD pri otrocih
Ginekologija in porodništvo

Študija povezuje sladkorno bolezen med nosečnostjo z večjim tveganjem za avtizem in ADHD pri otrocih

Študija je pokazala možno povezavo med sladkorno boleznijo med nosečnostjo in povečanim tveganjem za nevrorazvojne motnje, kot sta avtizem in ADHD, pri otrocih.

Ginekologija in porodništvo

8 zgodnjih znakov nosečnosti

Številne nosečnice lahko potrdijo, da so še preden so opravile test nosečnosti začutile, da se njihovo telo obnaša nekoliko drugače. Kasneje pravijo, da so takoj vedele, da so noseče.Tu pa je nekaj zgodnjih znakov, ki jih opisujejo in lahko kažejo na nosečnost.

8 zgodnjih znakov nosečnosti
Simptomi, ki lahko kažejo na ciste z rakavimi tvorbami
Ginekologija in porodništvo

Simptomi, ki lahko kažejo na ciste z rakavimi tvorbami

Kako prepoznati nevarne ciste in benigne ciste? Vsekakor je v primeru težav in simptomov vedno priporočljiv obisk ginekologa!

10 stvari, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z inkontinenco
Zdravje

10 stvari, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z inkontinenco

Obstajajo zdravila in operacije, ki lahko pomagajo pri inkontinenci, odvisno od vzroka težave, obstajajo pa tudi druge možnosti. Pomagajo vam lahko vaje, spremembe življenjskega sloga in morda celo nekateri dodatki.

Vse, kar morate vedeti o IVF
Ginekologija in porodništvo

Vse, kar morate vedeti o IVF

IVF ali postopek zunajtelesne oploditve je vrsta zdravljenja neplodnosti. Kako poteka, kakšna je metoda, kakšni so rezultati in vse ostalo o tej vrsti zdravljenja izveste v nadaljevanju.

Čemu se je dobro izogibati med nosečnostjo?
Ginekologija in porodništvo

Čemu se je dobro izogibati med nosečnostjo?

Večini nosečnic se življenje zaradi nosečnosti ne obrne na glavo in lahko nadaljujejo z vsakodnevnimi aktivnostmi in le v manjši meri spremenijo svoj življenjski slog. Nosečnica pa se mora vsekakor izogibati alkoholu, kajenju in določenim živilom ter navadam.

Ginekologija in porodništvo

Kaj povzroča boleče menstruacije in kako si lahko pomagate?

Boleče menstruacije so lahko pogostejše z nerednimi menstruacijami ali močnimi krvavitvami. Vendar jih lahko povzročijo tudi nekatera zdravstvena stanja, vključno z endometriozo in medenično vnetno boleznijo.

Kaj povzroča boleče menstruacije in kako si lahko pomagate?
Zapleti, povezani z Rh-inkompatibilnostjo
Ginekologija in porodništvo

Zapleti, povezani z Rh-inkompatibilnostjo

Kadar nosita ženska in njen nerojeni otrok različne proteinske faktorje Rhesus (Rh), se njuno stanje imenuje Rh-nezdružljivost/inkompatibilnost. Pojavi se, ko je ženska Rh-negativna in njen otrok Rh-pozitiven. Rh-faktor je specifična beljakovina, ki se nahaja na površini rdečih krvnih celic.

Raziskava odkrila prisotnost težkih kovin v tamponih
Žensko zdravje

Raziskava odkrila prisotnost težkih kovin v tamponih

V svetu zadnje dni odmeva nedavna raziskava, ki so jo izvedli na UC Berkeley School of Public Health, s katero so odkrili prisotnost 16 različnih težkih kovin v tamponih, kupljenih v New Yorku, Londonu in Atenah med letoma 2022 in 2023.

Znaki, da ste izjemno plodne
Žensko zdravje

Znaki, da ste izjemno plodne

Plodnost je zanimiva in nenavadna stvar. V najstništvu je bila naša edina skrb, da ne bi zanosile, v mladosti naredimo vse, da bi se izognile nosečnosti, kar naenkrat pa pridemo v leta, ko je naša edina skrb, ali smo plodne ali ne, kdaj bomo zanosile in kako.

Zakaj in kdaj pride do spontanega splava?
Ginekologija in porodništvo

Zakaj in kdaj pride do spontanega splava?

Spontani splav je spontana izguba nosečnosti pred 20. tednom. Približno 10 do 20 odstotkov znanih nosečnosti naj bi se končalo s spontanim splavom. Toda dejansko število je verjetno višje, ker se veliko spontanih splavov zgodi zelo zgodaj v nosečnosti – preden ženska sploh ve, da je noseča.

Ginekologija in porodništvo

V tem primeru jutranja slabost ni normalna

Med nosečnostjo je jutranja slabost povsem običajna in neškodljiva. Četudi je lahko precej neprijetna, običajno izzveni v 12 tednih nosečnosti. Hiperemeza gravidarum pa je skrajna oblika jutranje slabosti, ki med nosečnostjo povzroča hudo slabost in bruhanje. Ni običajna, niti normalna in pogosto zahteva bolnišnično zdravljenje.

V tem primeru jutranja slabost ni normalna
