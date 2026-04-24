Delovno okolje spreminja demografijo: kako delo od doma vpliva na rodnost

Avtorji študije, objavljene pri National Bureau of Economic Research, so analizirali podatke iz 38 držav in ugotovili, da že en dan dela od doma na teden pri obeh partnerjih opazno poveča tako načrtovano kot dejansko število otrok.

Ključne ugotovitve raziskave

Raziskovalci so zaznali, da se povprečno število otrok na žensko poveča za približno tretjino otroka, kadar oba partnerja delata od doma vsaj en dan tedensko. V ZDA je ta učinek še izrazitejši. Razlaga je večplastna: delo od doma olajša usklajevanje skrbi za otroke in zaposlitve, hkrati pa ljudem omogoča izbiro delovnih mest, ki so bolj prijazna družinskemu življenju. Raziskava poudarja, da se trend pojavlja tako v obdobju pred pandemijo kot po njej, kar kaže, da ne gre za kratkoročen pojav, temveč za strukturno spremembo v načinu dela.

Razlike med državami

Učinek dela na daljavo na rodnost je močno odvisen od tega, kako razširjen je tak način dela v posamezni državi. Delež zaposlenih, ki delajo od doma vsaj en dan na teden, se med državami zelo razlikuje – od približno petine na Japonskem do več kot polovice v Vietnamu. V Evropi je delo od doma manj razširjeno kot v ZDA, Kanadi ali Združenem kraljestvu, kar pomeni, da bi lahko širša uvedba hibridnega dela v evropskem prostoru imela opazen demografski vpliv.

Potencialni vpliv na družbo

Če bi učinke interpretirali kot vzročne, bi delo od doma v ZDA lahko predstavljalo več kot osem odstotkov vseh rojstev. To je več, kot prispevajo nekateri obstoječi programi za podporo družinam. A raziskovalci opozarjajo, da univerzalne politike niso primerne za vse – nekatere panoge in delovna mesta preprosto niso primerna za delo na daljavo, zato bi pretirano spodbujanje takšnih ureditev lahko zmanjšalo zadovoljstvo zaposlenih in produktivnost. Kljub temu pa rezultati kažejo, da bi lahko premišljeno uvajanje fleksibilnih oblik dela postalo pomemben del strategij za spodbujanje rodnosti, še posebej v državah, kjer prebivalstvo hitro stara.