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Ščitnica
Bolezni

Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje

N.R.A.
26. 07. 2026 03.41
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Spoznajte ključne znake prekomernega delovanja ščitnice, tri tipične simptome, po katerih zdravniki prepoznajo Gravesovo bolezen ter sodobne pristope k zdravljenju.

Gravesova bolezen je najpogostejša oblika čezmerno delujoče ščitnice, kar strokovno imenujemo hipertiroza. To je stanje, ko ščitnica zaradi avtoimunskega odziva telesa začne proizvajati preveč hormonov, kar močno pospeši metabolizem v celotnem telesu. Razlog za to leži v imunskem sistemu, ki napačno prepozna celice ščitnice kot grožnjo in jih napade, s čimer pa jih pravzaprav spodbudi k še večji aktivnosti. Čeprav bolezen prizadene oba spola, so ženske med 30. in 50. letom starosti bistveno bolj ogrožene. Za to stanje je značilna cela vrsta neprijetnih simptomov, ki močno vplivajo na kakovost vsakodnevnega življenja posameznika.

To so simptomi Gravesove bolezni
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Trije tipični simptomi, ki jih zdravniki najprej iščejo

Zdravniki se pri prepoznavi te bolezni osredotočajo na tri ključne telesne spremembe. Prva je golša, kar pomeni opazno povečanje ščitnice na vratu, ki je običajno brez bolečin. Druga je specifična očesna bolezen ali Gravesova oftalmopatija, kjer se oči zdijo izbuljene. Ker se veke včasih ne morejo povsem zapreti, so oči suhe in ranljive, nekateri pacienti pa vidijo celo dvojno sliko. Tretji, čeprav manj pogost znak, pa je rdečkasto odebeljenje kože na golenicah. Ti simptomi so neposredna posledica imunskega napada na tkiva, ki niso del same ščitnice, a se nanje odzovejo na podoben način.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Bodite pozorni na nenehno razbijanje srca, tresenje rok in nepojasnjeno izgubo telesne teže kljub povečanemu apetitu, saj so to pogosti spremljevalci te bolezni.

Možnosti zdravljenja in nadzora bolezni

Zdravljenje je vedno prilagojeno vsakemu posamezniku. Najprej se zdravniki običajno odločijo za zdravila, ki zavirajo delovanje ščitnice, da se hormoni vrnejo v normalne meje. Če so težave prehude ali pa se po prenehanju jemanja zdravil bolezen ponovi, sta na voljo dve močnejši možnosti. Radioaktivni jod v majhnih odmerkih pomaga umiriti preveč aktivne dele žleze, vendar te metode ne smejo uporabljati nosečnice. Tretja možnost je operacija, s katero se ščitnica delno ali popolnoma odstrani. Po takem posegu je nujno doživljenjsko jemanje hormonskih nadomestkov v obliki tablet, da telo dobi potrebno energijo za delovanje.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Prehrana in življenjski slog pri obvladovanju Gravesove bolezni

Ob jemanju zdravil lahko za svoje zdravje veliko naredite tudi sami v kuhinji. Ker bolezen oslabi kosti, v svoj jedilnik vključite več mlečnih izdelkov, jajc in rib, ki so bogati s kalcijem in vitaminom D. Proti vnetjem v telesu pomagajo živila, kot so kurkuma, ingver, oreščki in oljčno olje. Pomembno je tudi, da se izogibate stresu, kolikor je le mogoče, saj lahko stres sproži resen zaplet, imenovan tiroidna nevihta. To je stanje, ko se vsi simptomi močno poslabšajo in je nujna takojšnja bolnišnična pomoč. Poleg tega poskusite omejiti kofein, da ne bi še dodatno spodbujali že tako hitrega srčnega utripa.

Vir: Kreni zdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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