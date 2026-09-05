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Telo kopiči preveč železa, ne da bi to vedeli: bolezen lahko tiho poškoduje jetra, srce in hormone

N.R.A.
05. 09. 2026 03.41
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Hemokromatoza je genetska ali pridobljena motnja, pri kateri telo kopiči prekomerne količine železa, kar lahko vodi v resne zaplete, kot so ciroza jeter, srčno popuščanje in diabetes.

Kot piše WebMD, gre za stanje, kjer telo absorbira več železa, kot ga potrebuje, in ga ne zna učinkovito izločiti. Posledično se železo kopiči v organih, kar povzroča oksidativne poškodbe tkiv.

Kaj je hemokromatoza in zakaj nastane?

Kot poroča Mayo Clinic, obstajata dve glavni obliki hemokromatoze:

- Primarna hemokromatoza je dedna in najpogosteje posledica mutacije gena HFE. Ta oblika je najpogostejša pri ljudeh evropskega porekla.

- Sekundarna hemokromatoza nastane zaradi drugih stanj, kot so pogoste transfuzije krvi, nekatere anemije ali bolezni jeter.

Kot piše Healthline, telo običajno absorbira le toliko železa, kot ga potrebuje. Pri hemokromatozi pa se ta mehanizem poruši, kar vodi v kronično preobremenjenost z železom.

Jetra
JetraFOTO: AdobeStock

Simptomi: ko telo tiho trpi

Hemokromatoza je pogosto dolgo asimptomatska. Kot poroča NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), se simptomi običajno pojavijo po 40. letu, pri ženskah pogosto kasneje zaradi izgube železa med menstruacijo.

Najpogostejši simptomi vključujejo:

- Kronično utrujenost in šibkost.

- Bolečine v sklepih, zlasti v rokah in kolenih.

- Zatemnitev kože (bronasta ali siva pigmentacija).

- Zmanjšan libido in erektilna disfunkcija.

-Bolečine v trebuhu, zlasti nad jetri.

- Nepojasnjena izguba telesne teže.

Kot piše Healthline, lahko napredovana oblika povzroči cirozo, sladkorno bolezen, srčno popuščanje in motnje v delovanju ščitnice ali hipofize.

Bolečine v sklepih
Bolečine v sklepihFOTO: iStock

Diagnoza: krvni testi in genetski pregled

Kot poroča Cleveland Clinic, se hemokromatoza najpogosteje odkrije z rutinskimi krvnimi testi, ki pokažejo povišane vrednosti feritina in nasičenosti transferina. Genetski test za mutacijo gena HFE potrdi primarno obliko bolezni.

Dodatne preiskave lahko vključujejo:

- Biopsijo jeter (v redkih primerih).

- MRI jeter za oceno kopičenja železa.

- Hormonske teste, če obstaja sum na endokrine motnje.

Jetra
JetraFOTO: Adobe Stock

Zdravljenje: preprosto, a dosledno

Kot piše WebMD, je osnovno zdravljenje redno odstranjevanje krvi (flebotomija), s čimer se zmanjša količina železa v telesu. Postopek je podoben darovanju krvi in se izvaja tedensko ali mesečno, odvisno od ravni železa.

Dodatni ukrepi vključujejo:

- Izogibanje dodatkom železa in vitamina C (ki povečuje absorpcijo železa).

- Omejitev alkohola, ki dodatno obremenjuje jetra.

- Uravnoteženo prehrano z manj rdečega mesa in z železom bogatih živil.

Kot poroča Mayo Clinic, je zgodnje zdravljenje ključno za preprečevanje trajnih poškodb organov. Če se hemokromatoza odkrije pravočasno, lahko posameznik živi povsem normalno življenje.

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Življenje s hemokromatozo: ozaveščenost in preventiva

Ker je motnja pogosto dedna, je pomembno, da se testirajo tudi družinski člani. Kot piše Healthline, je genetsko svetovanje priporočljivo za vse, ki imajo sorodnike z diagnozo. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic poudarjajo, da je ozaveščenost o hemokromatozi ključna, saj je bolezen pogosto spregledana ali napačno diagnosticirana kot artritis, depresija ali kronična utrujenost.

Viri: WebMD, Mayo Clinic, NIH, my.clevelandclinic, Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
hemokromatoza presežek železa bolezni jeter srčno popuščanje flebotomija
Simptomi in bolezni

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