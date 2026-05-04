Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga

Išias najpogosteje povzroča kompresija oziroma draženje išijadičnega živca. Poleg intenzivnih bolečin se to klinično stanje manifestira tudi z občutkom mravljinčenja in delno ali popolno omrtvičenostjo v spodnjih okončinah. Farmakološka sredstva, namenjena lajšanju simptomov, praviloma zagotavljajo zgolj kratkoročno olajšanje, zato strokovnjaki kot najbolj učinkovit in trajnosten pristop pri obvladovanju teh težav priporočajo redno vadbo in terapevtsko raztezanje v sklopu joge.
Najpogostejši simptomi išiasa
- Oteženo sedenje.
- Bolečina v spodnjem delu hrbta ali na eni strani boka, ki se širi proti zadnjici in nogi.
- Nenehna bolečina v zadnjici.
- Mravljinčenje v nogi.
- Zbadajoča bolečina, ki se poslabša med premikanjem in stanjem.
- Šibkost, odrevenelost noge ali težave pri premikanju noge ali stopala.
Domači pripravek za zdravljenje išiasa, ki lahko učinkovito blaži simptome
- 200 ml mleka,
- 4 stroke česna,
- med,
Stroke česna previdno zdrobite in jih termično obdelajte pri nizki temperaturi, nato prilijte mleko in mešanico nemudoma odstavite z vira toplote, takoj ko zavre. V kolikor vam je intenzivnost okusa česna neprijetna, lahko napitku dodate manjšo količino medu. Za optimalne rezultate in čim hitrejše izboljšanje počutja priporočamo redno uživanje napitka vsaj enkrat dnevno.
Zakaj napitek deluje?
Osrednjo vlogo pri obvladovanju težav ima česen, saj njegove protivnetne spojine učinkovito prispevajo k blažitvi simptomov išiasa in zmanjševanju oteklin išijadičnega živca. Za doseganje optimalnih rezultatov priporočamo, da tovrstno podporno metodo smiselno kombinirate z redno telesno vadbo ter ustreznimi vajami za raztezanje.
Išijadični živec, znan tudi kot sedalni živec, je najdaljši in najdebelejši živec v človeškem telesu. Začne se v ledvenem delu hrbtenice, natančneje v predelu medvretenčnih ploščic L4 do S3, od koder poteka skozi medenico in zadnjico, nato pa se spusti po zadnji strani stegna vse do stopala. Ker je tako dolg in razvejan, lahko vsaka težava v hrbtenici, ki pritiska nanj, povzroči bolečino, ki se čuti vzdolž celotne poti živca.
Protivnetne spojine so snovi, ki pomagajo telesu pri zmanjševanju vnetnih procesov, ki so pogosto vir kroničnih bolečin in oteklin. V česnu je ključna spojina alicin, ki nastane, ko česen zdrobimo ali nasekljamo. Alicin deluje kot naravni antioksidant in zaviralec vnetnih mediatorjev, kar pomeni, da pomaga pomiriti razdražena tkiva okoli živcev ali sklepov in tako posredno prispeva k lajšanju bolečinskih občutkov.
Joga je celostna disciplina, ki združuje fizične položaje (asane), dihalne tehnike in meditacijo. Pri težavah s hrbtenico, kot je išias, joga pomaga tako, da z nežnim raztezanjem sprošča napete mišice, ki morda pritiskajo na živec, ter krepi globoke stabilizacijske mišice trupa. Močnejše mišice trupa prevzamejo del obremenitve hrbtenice, kar zmanjšuje pritisk na medvretenčne ploščice in izboljšuje splošno držo ter gibljivost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV