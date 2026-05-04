Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga

Išias najpogosteje povzroča kompresija oziroma draženje išijadičnega živca. Poleg intenzivnih bolečin se to klinično stanje manifestira tudi z občutkom mravljinčenja in delno ali popolno omrtvičenostjo v spodnjih okončinah. Farmakološka sredstva, namenjena lajšanju simptomov, praviloma zagotavljajo zgolj kratkoročno olajšanje, zato strokovnjaki kot najbolj učinkovit in trajnosten pristop pri obvladovanju teh težav priporočajo redno vadbo in terapevtsko raztezanje v sklopu joge.

- Oteženo sedenje.

- Bolečina v spodnjem delu hrbta ali na eni strani boka, ki se širi proti zadnjici in nogi.

- Nenehna bolečina v zadnjici.

- Mravljinčenje v nogi.

- Zbadajoča bolečina, ki se poslabša med premikanjem in stanjem.

- Šibkost, odrevenelost noge ali težave pri premikanju noge ali stopala.