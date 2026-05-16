Ali so jajca škodljiva za ljudi s povišanim holesterolom?

HRANILNA IN ENERGIJSKA SESTAVA JAJCA

Kokošje jajce je sestavljeno iz približno 76-odstotnega deleža vode, zaradi česar ima razmeroma zmerno energijsko vrednost, ki znaša 133 kcal na 100 gramov. Beljak primarno predstavlja vodno raztopino beljakovin, ogljikovih hidratov in mineralnih snovi, medtem ko rumenjak vsebuje skoraj polovico suhe snovi, pri čemer strukturno prevladujejo maščobe v obsegu 65 odstotkov ter beljakovine v obsegu 33 odstotkov.

Jajce vsebuje vse esencialne aminokisline, vključene v beljakovine izjemno visoke biološke vrednosti (100), kar zagotavlja optimalno izkoristljivost s strani človeškega organizma. Živilo se odlikuje z bogato vsebnostjo mineralov, med katerimi izstopajo fosfor, cink, kalcij in železo, ter širokim naborom vitaminov, zlasti vitaminov A in D ter celotnega kompleksa vitaminov skupine B, vključno z vitaminom B12, riboflavinom (B2) in pantotensko kislino (B5). Jajca predstavljajo pomemben vir holina, hranila, ki ima ključno vlogo pri delovanju jeter ter uravnavanju presnove maščob in homocisteina.

Poleg navedenega vsebujejo tudi lutein in zeaksantin, karotenoida, za katera nekatere znanstvene raziskave nakazujejo, da nudita zaščito pred oksidativnimi poškodbami ter prispevata k ohranjanju optimalnega zdravja vida.

HOLESTEROL

Holesterol predstavlja temeljno sestavino vseh steroidnih hormonov in analogov vitamina D ter igra ključno vlogo pri procesu rasti in razvoja skozi celotno življenjsko obdobje. Zaradi človekove omejene zmožnosti presnove se holesterol ob čezmernem prehranskem vnosu ali genetskih nepravilnostih v organizmu hitro akumulira. Kot edinstvena biološka molekula opravlja holesterol številne nepogrešljive funkcije, ki so nujne za nemoteno delovanje človeškega telesa.

Od reprodukcije in transporta hranil do aktivacije kompleksnih celičnih procesov. Zaradi izjemne fiziološke pomembnosti je njegova koncentracija natančno uravnavana s pomočjo številnih povratnih mehanizmov, pri čemer jetra zavzemajo osrednjo vlogo. Omejitev tkivne presnove pri ljudeh, v kombinaciji s spremenjenim sodobnim življenjskim slogom ter povečano razpoložljivostjo prehranskih virov, privaja do čezmernega kopičenja celičnega holesterola, kar lahko vodi do resnih zdravstvenih posledic.

HOLESTEROL V JAJCU

Maščobe v jajcu se nahajajo predvsem v rumenjaku, ki predstavlja polovico energijske vrednosti celotnega jajca. Različne vzrejne metode kokoši vplivajo na maščobno sestavo jajc, pri čemer jajca kokoši iz proste reje vsebujejo višje vsebnosti omega-3-maščobnih kislin kot tista iz hlevske ali baterijske reje.

Eno veliko jajce vsebuje od 186 do 230 mg holesterola. Holesterol je pomemben za telo, saj je ključen gradnik celičnih membran in prekurzor za snovi, kot so žolčne kisline, hormoni in vitamin D. Vendar lahko prekomerna količina holesterola v telesu vodi do različnih zdravstvenih težav, vključno z zamaščenostjo jeter, vnetji in aterosklerozo.

Čeprav so raziskave o vplivu uživanja jajc na srčno-žilne bolezni mešane, večina epidemioloških študij ni pokazala prepričljivih povezav med uživanjem jajc in tveganjem za srčno-žilne bolezni. To je lahko posledica prisotnosti drugih hranil v jajcu, ki ščitijo pred oksidativnim stresom in dislipidemijo. Raziskave kažejo, da pri ljudeh, ki že zmanjšujejo vnos nasičenih maščob v svoji prehrani, ter povečujejo razmerje med polinenasičenimi in nasičenimi maščobnimi kislinami, ter uživajo ogljikove hidrate, bogate z vlakninami, nadaljnje zmanjšanje holesterola v prehrani morda ni potrebno.

Čeprav jajca vsebujejo holesterol, ki je nujen za nemoteno delovanje človeškega organizma, je njihov vpliv na serumsko koncentracijo holesterola v krvnem obtoku praviloma minimalen. Pri vzpostavljanju zdravih prehranjevalnih navad je odločilnega pomena uravnotežena prehrana, bogata s hranili in prehranskimi vlakninami, pri čemer je treba vselej upoštevati individualne potrebe in specifičen zdravstveni profil posameznika. Ob strokovnem vodenju prehranskega specialista lahko vsakdo oblikuje prilagojen prehranski načrt, ki podpira optimalno zdravje brez potrebe po nepotrebnem izogibanju jajcem. Kakovostne odločitve o prehrani morajo vselej temeljiti na celostnem razumevanju fiziologije in osebnih potreb posameznika.