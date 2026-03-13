Težave s kožo? Lahko so znak bolezni jeter

Dr. Jaban Moore, priznani strokovnjak s področja funkcionalne medicine, je nedavno predstavil pomembne simptome, ki lahko nakazujejo na moteno delovanje jeter. Kot poroča spletni portal dailymail, se omenjeni znaki pogosto odražajo na koži.

Jetra so eden najpomembnejših organov v človeškem telesu, ki opravljajo ključne funkcije pri filtriranju krvi in odstranjevanju toksinov. Vnetje jeter, znano tudi kot toksični hepatitis, je stanje, ki ga povzroči izpostavljenost določenim škodljivim snovem, vključno z alkoholom, kemikalijami, zdravili ali prehranskimi dopolnili.

icon-expand Jetra FOTO: AdobeStock

Toksični hepatitis lahko povzroči trajno škodo na jetrih, kar lahko privede do nepopravljivega brazgotinjenja jetrnega tkiva (ciroze), disfunkcije in odpovedi jeter, kar v skrajnih primerih lahko pomeni življenjsko nevarnost.

Pogosti simptomi težav z jetri vključujejo zlatenico, utrujenost, bolečine v trebuhu in vročino, lahko pa se pojavijo tudi drugi manj sumljivi, blažji znaki, kot so izpuščaji, srbeča koža in pordel obraz.

Dr. Moore je v videoposnetku na Instagramu pojasnil: "Ko je pretok žolča upočasnjen, so jetra preobremenjena, kar povzroči hormonsko neravnovesje in kopičenje toksinov – ti dejavniki posledično vodijo do vidnih simptomov na koži."

Dermatitis in izpuščaji okoli ust

Okvara jeter lahko negativno vpliva na absorpcijo ključnih hranil, kot sta vitamin B2 in cink. Kot je navedeno v pregledni študiji iz leta 2022, objavljeni v reviji Nutrients, je pogosta posledica pomanjkanja cinka dermatitis. Ta kožna bolezen se lahko kaže kot vnetje, rdečina in izpuščaji, vključno z območjem okoli ust.

icon-expand Jetra FOTO: AdobeStock

Dermatitis se pogosto manifestira kot iritacija kože perioralnega predela, kar se odraža v obliki izpuščaja z drobnimi, seroznimi ali solidnimi papulami. Dr. Moore poudarja, da je drugi možni etiološki dejavnik perioralnega dermatitisa lahko pomanjkanje vitamina B2, ki lahko kaže na moteno delovanje jeter, saj so jetra ključni organ, ki zahteva navedeno hranilo za optimalno delovanje.

Pajkaste vene

Razširjene krvne žile na prsih, trebuhu, obrazu ali rebrih so eden od zgodnjih pokazateljev motenega delovanja jeter. Glede na ključno vlogo tega organa pri uravnavanju krvne kemije in njegovi funkciji čiščenja lahko obolenja jeter povzročijo motnje v krvnem tlaku. Posledično sta lahko ovirana presnova in uravnavanje hormonov v telesu, kar se lahko manifestira kot pajkaste žilice, znane tudi pod strokovnim izrazom teleangiektazije.

icon-expand Srbečica FOTO: AdobeStock

Pajkaste vene so manjše, dilatirane krvne žile, ki se na površini kože izrazijo kot rdečkaste ali modrikaste linije, pogosto spominjajoče na subtilno mrežo. Te žile so lahko indikator zgodnjega stadija nealkoholne maščobne bolezni jeter, pri kateri pride do kopičenja maščobnih molekul v jetrih. Posledično lahko pride do upočasnitve krvnega obtoka in tvorbe trombotičnih mas v venskem sistemu.

Srbeča in temna koža

Poškodovana jetra težko predelujejo in odstranjujejo toksine ter žolč, kar vodi do kopičenja žolčnih soli v krvnem obtoku. To lahko povzroči draženje živcev in nenehno srbenje po telesu, tudi na obrazu. Strokovnjaki priporočajo, da se izogibate praskanju, saj lahko to poslabša draženje živcev in samo stanje.

icon-expand Jetra FOTO: AdobeStock

Medtem ko se možnosti zdravljenja razlikujejo glede na resnost srbenja, tipične rešitve vključujejo uporabo blagih mil in jemanje peroralnih zdravil na recept. Obsežno kopičenje maščobnih molekul v jetrih lahko utre pot tudi akantozi nigrikans, stanju, ki ustvari temne, žametne kožne lise v gubah okoli vratu in pod pazduhami.

Zaradi vnetja v jetrih zaradi kopičenja maščobe se ta manj odzivajo na inzulin, ki ga sprošča trebušna slinavka, kar signalizira ustvarjanje glukoze – sladkorja. To moti njihovo sposobnost predelave glukoze in inzulina, zaradi česar telo postane odporno na hormon. Ko celice postanejo odporne na inzulin, telo proizvede več inzulina za kompenzacijo, kar povzroči hiperinzulinemijo (visoke ravni inzulina v krvi). Prekomerni inzulin lahko pospeši rast kožnih celic v telesu in posledično povzroči odebelitev najbolj zunanje plasti kože – zaradi česar ta potemni. Poškodbe jeter lahko povzročijo tudi hormonska neravnovesja in spremembe v sposobnosti jeter za presnovo hormonov – posledica tega so spremembe pigmentacije kože, ki lahko povzročijo sivkasto polt na obrazu in temnejšo kožo v gubah na vratu.

icon-expand Jetra FOTO: Dreamstime

Rozacea

Rozacea je stanje, ki lahko povzroči, da je vaša koža videti zelo rdeča z drobnimi izboklinami in izpuščaji. Najpogosteje je vidna na obrazu. Čeprav ta rdečina obraza, ki pogosto prizadene lica in nos, sama po sebi ni neposreden pokazatelj toksičnosti za jetra, je bila povezana z zamaščenostjo jeter.

Zamaščenost jeter nastane zaradi kopičenja maščobnih molekul, ki lahko privedejo do poškodb jeter in občasnega vnetja, kar lahko ustvari toksično okolje v tem organu. Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko jetrne bolezni vplivajo na gene, ki uravnavajo lasne mešičke in žleze lojnice, kar lahko prispeva k razvoju rozacee.

Kljub temu dr. Moore poudarja, da rozacee ne moremo izključno povezovati z obolenjem jeter, saj ta bolezen predstavlja zgolj enega izmed možnih zunanjih znakov jetrne disfunkcije, vendar pa nimajo vsi posamezniki z rozaceo nujno težav z jetri.