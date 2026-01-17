Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Demenca z Lewyjevimi telesci
Bolezni

Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba

N.R.A.
17. 01. 2026 03.16
0

Demenca je bolezen, ki jo večina povezuje s starostjo, vendar lahko v redkih primerih prizadene tudi izjemno mlade odrasle.

Pretresljiva zgodba 24-letnega Andre Yarhama iz Anglije, ki je umrl zaradi frontotemporalne demence, razkriva, kako hitro in agresivno lahko poteka ta oblika bolezni. Yarham je bil star komaj 22 let, ko so mu postavili diagnozo, njegovi možgani pa so bili po izvidih videti kot možgani osebe v poznih sedemdesetih letih.

Njegov primer, ki ga opisuje ScienceAlert, poudarja, kako pomembno je razumevanje genetskih dejavnikov, zgodnje prepoznavanje simptomov ter vlaganje v raziskave možganov, saj so tako zgodnji primeri izjemno redki in znanstveno dragoceni.

Kaj se dogaja v možganih pri tako zgodnji demenci

Dve leti pred smrtjo je Yarham začel kazati prve znake bolezni, med drugim izrazito pozabljivost in trenutke, ko je povsem izostal njegov odziv. V zadnjih fazah bolezni je izgubil govor, samostojnost in nadzor nad vedenjem, kar je značilno za frontotemporalno demenco.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

Kako frontotemporalna demenca prizadene mlade odrasle

Frontotemporalna demenca je redkejša oblika demence, ki prizadene približno enega od dvajsetih bolnikov. Za razliko od Alzheimerjeve bolezni najprej prizadene področja možganov, ki uravnavajo osebnost, vedenje in jezik. Kot poroča ScienceAlert, se bolezen začne v čelnih in senčnih režnjih, ki so ključni za načrtovanje, nadzor impulzov, razumevanje govora in izražanje. Ko ta področja propadajo, se pojavijo dramatične spremembe v vedenju in komunikaciji, kar je za svojce izjemno boleče.

Genetski dejavniki in hitrost napredovanja

V številnih primerih ima frontotemporalna demenca močno genetsko ozadje. Mutacije v določenih genih povzročijo, da se beljakovine v nevronih ne razgradijo pravilno, temveč se kopičijo in uničujejo celice. Kot piše ScienceAlert, to vodi v hitro odmiranje nevronov in posledično v izrazito krčenje možganskega tkiva. Yarhamovi možgani niso "prehitro postarali", temveč so zaradi bolezni v kratkem času izgubili izjemno veliko število nevronov.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

Zakaj je Yarhamov primer tako pomemben za znanost

Kot navaja ScienceAlert, so Yarhamovi svojci po njegovi smrti darovali njegovo možgansko tkivo raziskovalcem, kar je izjemno dragoceno, saj so tako zgodnji primeri frontotemporalne demence izjemno redki.

Pomen darovanja možganov za razumevanje bolezni

Možganski posnetki lahko pokažejo, katera področja so prizadeta, vendar le analiza tkiva razkrije, zakaj je do propada prišlo. Raziskovalci lahko preučijo, katere beljakovine so se kopičile, katere celice so bile najbolj ranljive in kakšno vlogo so imele vnetne reakcije. Takšne ugotovitve neposredno vplivajo na razvoj novih terapij, ki bi lahko v prihodnosti upočasnile ali celo preprečile napredovanje demence.

Demenca
DemencaFOTO: Shutterstock

Upanje za prihodnje generacije

Yarhamova zgodba poudarja, da demenca ni enotna bolezen in ni omejena na starost. Razumevanje, zakaj se je bolezen razvila tako zgodaj, je ključno za preprečevanje podobnih primerov v prihodnosti. Znanstveniki poudarjajo, da smo šele na začetku razumevanja bioloških mehanizmov, ki povzročajo ranljivost možganov pri mladih odraslih.

Zgodba 24-letnika, ki je izgubil boj s frontotemporalno demenco, je tragična, a hkrati izjemno pomembna za napredek znanosti. Njegova družina je s svojo odločitvijo omogočila vpogled v redko obliko bolezni, ki bi lahko vodila do novih terapevtskih pristopov. Raziskave, ki temeljijo na tako redkih primerih, so ključne za razumevanje, zakaj se demenca lahko pojavi tako zgodaj, in kako jo bomo nekoč morda lahko preprečili.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
frontotemporalna demenca zgodnja demenca demenca pri mladih nevrodegenerativne bolezni propad možganskih celic genetske mutacije demenca darovanje možganov raziskave hitro napredovanje demence
Bolezni

Ciroza jeter: smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome

Nočne more kot zgodnji opozorilni znak?
Zlata leta

Nočne more kot zgodnji opozorilni znak?

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Zlata leta

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Življenjske zgodbe

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?
Novice

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno
Zlata leta

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Prehrana

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco
Zlata leta

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco

V Sloveniji bodo kmalu dostopna nova zdravila za Alzheimerjevo bolezen
Zlata leta

V Sloveniji bodo kmalu dostopna nova zdravila za Alzheimerjevo bolezen

Ali lahko zmanjšamo tveganje za demenco?
Zlata leta

Ali lahko zmanjšamo tveganje za demenco?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436