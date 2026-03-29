Gluten in Hashimotov tiroiditis
Bolezni

Je gluten varen pri Hashimotu? Strokovnjaki opozarjajo na presenetljivo povezavo

N.R.A.
29. 03. 2026 03.03
0

Hashimotov tiroiditis je ena najpogostejših avtoimunskih bolezni današnjega časa.

Čeprav zdravila pomagajo uravnavati ščitnične hormone, veliko ljudi kljub terapiji še vedno občuti utrujenost, meglo v glavi, izpadanje las ali nihanje teže. Zato ni presenetljivo, da mnogi iščejo dodatne načine, kako si olajšati simptome, in eden najpogostejših poskusov je izločanje glutena.

Gluten je beljakovina, ki jo najdemo v pšenici, ječmenu in rži. Za večino ljudi je povsem neškodljiv, a pri nekaterih sproži močan imunski odziv. Pri Hashimotu je imunski sistem že tako preveč aktiven, zato se mnogi sprašujejo: ali gluten lahko dodatno poslabša stanje?

Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je struktura glutena podobna strukturi ščitničnega tkiva. Teorija pravi, da lahko imunski sistem pri Hashimotu zamenja eno za drugo in okrepi napad na ščitnico. Višje ravni protiteles pogosto pomenijo tudi močnejše simptome.

Raziskave so mešane, a zanimive. Ena manjša študija je pokazala, da se je pri ženskah s Hashimotom po prehodu na brezglutensko prehrano raven protiteles znižala. Drugi podatki kažejo, da lahko izločanje glutena pomaga zmanjšati vnetje, kar je pri avtoimunskih boleznih pogosto ključno.

Gluten in Hashimotov tiroiditisFOTO: AdobeStock

Pomembno pa je nekaj drugega: ljudje s Hashimotom imajo večjo verjetnost, da imajo tudi celiakijo, avtoimunsko bolezen, pri kateri telo napade črevesje ob stiku z glutenom. Zato zdravniki pogosto priporočajo testiranje. Če je test pozitiven, je brezglutenska prehrana nujna.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: Profimedia

Kaj pa, če celiakije nimaš? Nekateri kljub temu poročajo o izboljšanju počutja, drugi ne opazijo razlike. Strokovnjaki poudarjajo, da je odziv zelo individualen. Če se odločiš poskusiti brezglutensko prehrano, je dobro vedeti, kaj lahko ješ. Protivnetna živila, kot so losos, avokado, oreščki, jagodičevje, zelenolistna zelenjava in kakovostne beljakovine, lahko pomagajo umiriti imunski sistem. Pomembna sta tudi selen in železo, oba minerala lahko pomagata znižati protitelesa.

Gluten in Hashimotov tiroiditisFOTO: AdobeStock

Na drugi strani je treba izločiti kruh, testenine, pecivo, pivo in vse izdelke, ki vsebujejo pšenico, ječmen ali rž. Veliko predelanih živil vsebuje skriti gluten, zato je branje deklaracij nujno. Končna misel? Hashimoto je kompleksna bolezen, pri kateri ni univerzalnega recepta. Gluten lahko pri nekaterih ljudeh poslabša simptome, pri drugih ne. Če razmišljate o spremembi prehrane, se o tem pogovorite z zdravnikom ali dietetikom in navsezadnje, predvsem poslušajte svoje telo.

Vir: Healthline

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Hashimoto gluten tiroiditis avtoimunske bolezni zdrava prehrana
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

