Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci

V zadnjih letih je bolezen ponovno v središču pozornosti zaradi posameznih izbruhov, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je splošno tveganje za širšo populacijo še vedno nizko.

Hantavirus je zoonotski virus, kar pomeni, da se naravno pojavlja pri živalih (predvsem glodavcih) in se na ljudi prenese ob stiku z njimi ali njihovimi izločki.

Do okužbe najpogosteje pride z vdihavanjem delcev prahu, onesnaženega z urinom, iztrebki ali slino glodavcev, z dotikom okuženih površin, redkeje pa tudi z ugrizom glodavca.

Pomembno: večina hantavirusov se ne prenaša med ljudmi, izjema pa je redka različica (Andes virus), kjer je omejen prenos med bližnjimi stiki mogoč.