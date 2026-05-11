Podgana na kompostu
Bolezni

Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci

S.B.
11. 05. 2026 11.18
Hantavirus je skupina virusov, ki jih prenašajo predvsem glodavci (miši in podgane) in lahko pri ljudeh povzročijo resne, včasih tudi smrtno nevarne bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija in ameriški CDC poudarjata, da gre za redke okužbe, ki pa so lahko zelo hude, ko se pojavijo.

V zadnjih letih je bolezen ponovno v središču pozornosti zaradi posameznih izbruhov, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je splošno tveganje za širšo populacijo še vedno nizko.

Kaj je hantavirus?

Hantavirus je zoonotski virus, kar pomeni, da se naravno pojavlja pri živalih (predvsem glodavcih) in se na ljudi prenese ob stiku z njimi ali njihovimi izločki.

Do okužbe najpogosteje pride z vdihavanjem delcev prahu, onesnaženega z urinom, iztrebki ali slino glodavcev, z dotikom okuženih površin, redkeje pa tudi z ugrizom glodavca.

Pomembno: večina hantavirusov se ne prenaša med ljudmi, izjema pa je redka različica (Andes virus), kjer je omejen prenos med bližnjimi stiki mogoč.

Katere bolezni povzroča?

Hantavirusi lahko povzročajo dve glavni klinični sliki:

1. Hantavirusni pljučni sindrom (HPS)

- pogostejši v Ameriki

- prizadene pljuča in dihanje

- lahko zelo hitro napreduje v težko dihalno odpoved

Eden od simptomov je tudi utrujenost.FOTO: AdobeStock

2. Hemoragična mrzlica z ledvičnim sindromom (HFRS)

- pogostejša v Evropi in Aziji

- prizadene ledvice in žilni sistem

- lahko povzroči odpoved ledvic in krvavitve

Simptomi hantavirusa

Simptomi se običajno pojavijo 1 do 8 tednov po okužbi.

Zgodnji simptomi so vročina, huda utrujenost, bolečine v mišicah (zlasti hrbet, stegna), glavobol in mrzlica.

Kasnejši simptomi (pri hujšem poteku) pa so kašelj, težko dihanje, tiščanje v prsih, padec krvnega tlaka, v hujših primerih pa lahko sledi tudi odpoved dihanja ali ledvic.

Kako nevaren je hantavirus?

Bolezen je redka, vendar potencialno zelo resna. Smrtnost pri pljučni obliki (HPS) lahko doseže tudi do ~38 % ali več, odvisno od virusa in zdravljenja. Zato je zgodnje prepoznavanje simptomov in hitro zdravljenje ključno.

Kako poteka zdravljenje?

Za hantavirus ni specifičnega protivirusnega zdravila ali cepiva. Zdravljenje je podporno in vključuje hospitalizacijo, dovajanje kisika ali mehansko ventilacijo, nadzor tekočin in krvnega tlaka, pri ledvični obliki pa tudi dializo. Zgodnje intenzivno zdravljenje v bolnišnici bistveno poveča možnost preživetja.

Med simptomi hantavirusa je tudi visoka temperatura. FOTO: Thinkstock
Med simptomi hantavirusa je tudi visoka temperatura. FOTO: Thinkstock

Kako se zaščititi?

Najpomembnejši ukrepi so:

- preprečevanje stika z glodavci

- zapiranje odprtin v hišah in kleteh

- pravilno čiščenje prostorov z zaščitno opremo

- izogibanje pometanju suhega prahu na mestih z morebitnimi iztrebki

- uporaba rokavic in razkužil

Hantavirus je redek, a resen virus, ki se najpogosteje prenaša z glodavcev na ljudi. Čeprav ne predstavlja vsakodnevne grožnje za večino ljudi, je pomembno poznati simptome in načine preprečevanja, predvsem v ruralnih območjih ali zaprtih prostorih, kjer so prisotni glodavci.

Viri: Svetovna zdravstvena organizacija, New York Post

