Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa

Bolečina se običajno začne v spodnjem delu hrbta in se širi po zadnjici, stegnu in vse do stopala. Po podatkih ClevelandClinic išias prizadene do 40 % ljudi vsaj enkrat v življenju, trajanje težav pa je odvisno od vzroka, zdravljenja in življenjskega sloga.

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KAJ POVZROČA IŠIAS?

Najpogostejši vzroki za išias vključujejo: - hernijo (izbočenje) medvretenčne ploščice, - zožitev hrbteničnega kanala (spinalna stenoza), - spondilolistezo (zdrs vretenca), - mišični sindrom piriformis (mišica v zadnjici pritiska na živec), - poškodbe, vnetja ali tumorje v predelu križa. Po mnenju strokovnjakov z MayoClinic išias ni vedno posledica resne okvare, a je pomembno prepoznati simptome, ki lahko kažejo na zaplete.

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KOLIKO ČASA TRAJA IŠIAS?

Akutna oblika

V večini primerov išias traja od 4 do 6 tednov, bolečina pa se postopno umirja z ustreznim počitkom, fizioterapijo in protibolečinsko terapijo. Pri blagih oblikah simptomi pogosto izzvenijo spontano že v nekaj dneh ali tednih.

Kronična oblika

Če bolečina traja dlje kot 8 tednov ali se pogosto ponavlja, govorimo o kroničnem išiasu. Po navedbah WebMD je kronična oblika pogostejša pri starejših, osebah s prekomerno telesno težo ali sedečim življenjskim slogom.

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Simptomi, ki lahko trajajo dlje ali zahtevajo pozornost:

- stalna ali vse hujša bolečina kljub počitku, - mravljinčenje ali odrevenelost v nogi, - šibkost mišic noge ali stopala, - težave pri hoji ali gibanju, - inkontinenca (redko, a lahko kaže na nujno stanje – sindrom cauda equina).

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KAKO POSPEŠITI OKREVANJE?

1. Gibanje namesto počivanja

Kratkotrajen počitek je priporočljiv, a Health opozarja, da dolgotrajno ležanje upočasni okrevanje. Priporočajo nežne raztezne vaje, hojo in vaje za krepitev jedra.

2. Fizioterapija

Usmerjena terapija lahko pomaga razbremeniti živec, izboljšati držo in okrepiti mišice, ki podpirajo hrbtenico. Po podatkih Johns Hopkins Medicine je to eden najuspešnejših načinov zdravljenja kroničnega išiasa.

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3. Protibolečinska zdravila in protivnetni ukrepi

Zdravniki pogosto predpišejo nesteroidna protivnetna zdravila (npr. ibuprofen), mišične relaksante ali včasih kortikosteroidne injekcije. A dolgoročno to ni rešitev – ključno je odpraviti vzrok.

4. Toplotna in hladna terapija

Hladen obkladek lahko zmanjša vnetje v akutni fazi, medtem ko toplota sprosti mišice in pospeši prekrvavitev v kronični fazi.

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5. Spremembe življenjskega sloga

Zmanjšanje telesne teže, odprava sedečega vedenja, krepitev trupa in izboljšanje drže so dolgoročne rešitve, ki preprečujejo ponovitve.

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KDAJ JE POTREBNA OPERACIJA?

Kirurški poseg je redko potreben in je običajno zadnja možnost, kadar: - bolečina ne popusti več kot 3 mesece kljub zdravljenju, - pride do napredovanja nevroloških simptomov (npr. šibkost noge), - obstaja stenoza, hernija ali poškodba, ki pritiska na živec. Po mnenju VerywellHealth operacija običajno prinese hitro olajšanje, vendar zahteva rehabilitacijo. Trajanje išiasa je zelo različno. V večini primerov težave izzvenijo v nekaj tednih, a brez ustreznega ukrepanja se lahko ponavljajo ali celo postanejo kronične. Pravilna diagnoza, aktivno zdravljenje in spremembe življenjskega sloga so ključ do dolgoročnega olajšanja.