Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Ščitnica
Bolezni

Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati

N.R.A.
13. 12. 2025 03.40
0

Vnetje ščitnice, znano kot tiroiditis, je pogost, a pogosto spregledan zdravstveni problem.

Kot piše Cleveland Clinic, gre za skupino stanj, ki povzročajo vnetje ščitnice in lahko vodijo v prehodno ali trajno moteno delovanje žleze. Ker ščitnica uravnava presnovo, energijo, srčni utrip in hormonsko ravnovesje, lahko njeno vnetje sproži širok spekter simptomov, ki jih je težko povezati z enim vzrokom. Endokrinologinja dr. Angela Leung poudarja, da ''je tiroiditis pogosto napačno diagnosticiran, ker se simptomi prekrivajo z drugimi hormonskimi motnjami''. Zato je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

Kaj sploh je vnetje ščitnice?

Kot poroča Verywell Health, je tiroiditis lahko posledica avtoimunskih bolezni (npr. Hashimotov tiroiditis), virusnih okužb, hormonskih sprememb po porodu ali jemanja določenih zdravil. Mayo Clinic navaja, da se simptomi razlikujejo glede na to, ali vnetje povzroči prekomerno ali zmanjšano izločanje ščitničnih hormonov.

Kakšni so simptomi vnetja ščitnice?

1. Bolečina ali občutljivost v predelu vratu

Kot piše Johns Hopkins Medicine, je bolečina v prednjem delu vratu eden najpogostejših znakov subakutnega tiroiditisa. Bolečina se lahko širi v čeljust, ušesa ali zgornji del prsnega koša. Pri dotiku je ščitnica pogosto občutljiva, včasih tudi povečana. Endokrinolog dr. Douglas Ross iz Harvard Medical School pojasnjuje, da ''bolniki pogosto opisujejo topo, pulzirajočo bolečino, ki se poslabša pri požiranju ali obračanju glave''.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

2. Nenadne spremembe telesne teže

Kot poroča WebMD, lahko vnetje ščitnice povzroči nihanje med hipertiroidizmom in hipotiroidizmom.

- Pri hipertiroidizmu se presnova pospeši, kar navadno vodi do nenadne izgube teže.

- Pri hipotiroidizmu se presnova upočasni, kar vodi do pridobivanja teže.

To je eden najpogostejših razlogov, zakaj bolniki sprva ne posumijo na ščitnico.

3. Izrazita utrujenost in izčrpanost

Kot piše Cleveland Clinic, je kronična utrujenost eden najpogostejših simptomov tiroiditisa. Pri zmanjšanem delovanju ščitnice telo proizvaja premalo hormonov, kar upočasni vse presnovne procese. Dr. Leung poudarja, da je ''utrujenost pri tiroiditisu pogosto tako izrazita, da vpliva na vsakodnevno delovanje''.

4. Spremembe srčnega utripa

Kot poroča Verywell Health, hormoni ščitnice neposredno vplivajo na srčnožilni sistem. Zato se pri vnetju ščitnice pogosto pojavijo:

- pospešen srčni utrip (hipertiroidizem),

- upočasnjen srčni utrip (hipotiroidizem),

- občutek preskakovanja srca.

To je eden najpogostejših razlogov, zakaj bolniki najprej obiščejo kardiologa, šele nato endokrinologa.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: AdobeStock

5. Težave s temperaturno regulacijo

Kot piše Mayo Clinic, lahko vnetje ščitnice povzroči izrazito občutljivost na temperaturo:

- pri hipertiroidizmu se bolniki počutijo pregrete,

- pri hipotiroidizmu jih pogosto zebe, tudi v toplem prostoru.

To je posledica hormonskega vpliva na presnovo in porabo energije.

Kako zdravniki diagnosticirajo vnetje ščitnice?

Kot poroča Harvard Health, diagnosticiranje običajno vključuje:

- krvne teste (TSH, T3, T4),

- testiranje protiteles (antiTPO, antiTG),

- ultrazvok ščitnice,

- včasih tudi radioaktivni jodov test.

Zgodnja diagnostika je ključna, saj lahko prepreči trajno poškodbo ščitnice.

Avtoimunsko stanje, ki prizadene ščitnico in lahko povzroči hipotiroidizem
Preberi še
Avtoimunsko stanje, ki prizadene ščitnico in lahko povzroči hipotiroidizem
Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Preberi še
Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Pogost pojav na ščitnici, ki ne pomeni vedno bolezni
Preberi še
Pogost pojav na ščitnici, ki ne pomeni vedno bolezni

Vnetje ščitnice je pogosto spregledano, ker se njegovi simptomi prekrivajo z drugimi zdravstvenimi težavami. A kot poudarjajo strokovni viri, je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje. Če opazite bolečino v vratu, nenadne spremembe teže, utrujenost, spremembe srčnega utripa ali težave s temperaturno regulacijo, je nujno, da se posvetujete z zdravnikom. Ščitnica je majhna žleza z ogromnim vplivom, zato je ne smemo zanemariti.

Viri: Verywell Health, WebMD, Health, Johns Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Harvard Health, NIH, ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
vnetje ščitnice tiroiditis simptomi ščitnice ščitnični hormoni Hashimotov tiroiditis
Bolezni

Utrujenost kot zgodnji znak bolezni jeter? To morate vedeti

Bolezni

Alergija ali intoleranca? 5 jasnih znakov, ki jih morate poznati

SORODNI ČLANKI

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?
Simptomi in bolezni

Kako je ščitnica povezana z menstrualnim ciklom in reproduktivnim zdravjem?

Kaj vam sporoča telo, ko vas nenehno zebe?
Simptomi in bolezni

Kaj vam sporoča telo, ko vas nenehno zebe?

7 tihih simptomov, ki lahko nakazujejo, da imate težave s ščitnico
Simptomi in bolezni

7 tihih simptomov, ki lahko nakazujejo, da imate težave s ščitnico

Pogost pojav na ščitnici, ki ne pomeni vedno bolezni
Bolezni

Pogost pojav na ščitnici, ki ne pomeni vedno bolezni

Avtoimunsko stanje, ki prizadene ščitnico in lahko povzroči hipotiroidizem
Bolezni

Avtoimunsko stanje, ki prizadene ščitnico in lahko povzroči hipotiroidizem

Bolezni ščitnice: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja
Bolezni

Bolezni ščitnice: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo
Bolezni

Ne morete shujšati? To so hormonski razlogi, ki jih pogosto spregledamo

Naravni znaki, da je vaše hormonsko ravnovesje optimalno
Zdravje

Naravni znaki, da je vaše hormonsko ravnovesje optimalno

Ta simptom vas lahko spremlja že mesece – a lahko pomeni tiho odpoved ščitnice
Bolezni

Ta simptom vas lahko spremlja že mesece – a lahko pomeni tiho odpoved ščitnice

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331