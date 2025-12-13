Kako prepoznati vnetje ščitnice: 5 ključnih znakov, ki jih ne smete spregledati

Vnetje ščitnice, znano kot tiroiditis, je pogost, a pogosto spregledan zdravstveni problem.

Kot piše Cleveland Clinic, gre za skupino stanj, ki povzročajo vnetje ščitnice in lahko vodijo v prehodno ali trajno moteno delovanje žleze. Ker ščitnica uravnava presnovo, energijo, srčni utrip in hormonsko ravnovesje, lahko njeno vnetje sproži širok spekter simptomov, ki jih je težko povezati z enim vzrokom. Endokrinologinja dr. Angela Leung poudarja, da ''je tiroiditis pogosto napačno diagnosticiran, ker se simptomi prekrivajo z drugimi hormonskimi motnjami''. Zato je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena.

icon-expand Ščitnica FOTO: AdobeStock

Kaj sploh je vnetje ščitnice?

Kot poroča Verywell Health, je tiroiditis lahko posledica avtoimunskih bolezni (npr. Hashimotov tiroiditis), virusnih okužb, hormonskih sprememb po porodu ali jemanja določenih zdravil. Mayo Clinic navaja, da se simptomi razlikujejo glede na to, ali vnetje povzroči prekomerno ali zmanjšano izločanje ščitničnih hormonov.

Kakšni so simptomi vnetja ščitnice?

1. Bolečina ali občutljivost v predelu vratu

Kot piše Johns Hopkins Medicine, je bolečina v prednjem delu vratu eden najpogostejših znakov subakutnega tiroiditisa. Bolečina se lahko širi v čeljust, ušesa ali zgornji del prsnega koša. Pri dotiku je ščitnica pogosto občutljiva, včasih tudi povečana. Endokrinolog dr. Douglas Ross iz Harvard Medical School pojasnjuje, da ''bolniki pogosto opisujejo topo, pulzirajočo bolečino, ki se poslabša pri požiranju ali obračanju glave''.

icon-expand Ščitnica FOTO: AdobeStock

2. Nenadne spremembe telesne teže

Kot poroča WebMD, lahko vnetje ščitnice povzroči nihanje med hipertiroidizmom in hipotiroidizmom. - Pri hipertiroidizmu se presnova pospeši, kar navadno vodi do nenadne izgube teže. - Pri hipotiroidizmu se presnova upočasni, kar vodi do pridobivanja teže. To je eden najpogostejših razlogov, zakaj bolniki sprva ne posumijo na ščitnico.

3. Izrazita utrujenost in izčrpanost

Kot piše Cleveland Clinic, je kronična utrujenost eden najpogostejših simptomov tiroiditisa. Pri zmanjšanem delovanju ščitnice telo proizvaja premalo hormonov, kar upočasni vse presnovne procese. Dr. Leung poudarja, da je ''utrujenost pri tiroiditisu pogosto tako izrazita, da vpliva na vsakodnevno delovanje''.

4. Spremembe srčnega utripa

Kot poroča Verywell Health, hormoni ščitnice neposredno vplivajo na srčnožilni sistem. Zato se pri vnetju ščitnice pogosto pojavijo: - pospešen srčni utrip (hipertiroidizem), - upočasnjen srčni utrip (hipotiroidizem), - občutek preskakovanja srca. To je eden najpogostejših razlogov, zakaj bolniki najprej obiščejo kardiologa, šele nato endokrinologa.

icon-expand Ščitnica FOTO: AdobeStock

5. Težave s temperaturno regulacijo

Kot piše Mayo Clinic, lahko vnetje ščitnice povzroči izrazito občutljivost na temperaturo: - pri hipertiroidizmu se bolniki počutijo pregrete, - pri hipotiroidizmu jih pogosto zebe, tudi v toplem prostoru. To je posledica hormonskega vpliva na presnovo in porabo energije.

Kako zdravniki diagnosticirajo vnetje ščitnice?

Kot poroča Harvard Health, diagnosticiranje običajno vključuje: - krvne teste (TSH, T3, T4), - testiranje protiteles (antiTPO, antiTG), - ultrazvok ščitnice, - včasih tudi radioaktivni jodov test. Zgodnja diagnostika je ključna, saj lahko prepreči trajno poškodbo ščitnice.

Vnetje ščitnice je pogosto spregledano, ker se njegovi simptomi prekrivajo z drugimi zdravstvenimi težavami. A kot poudarjajo strokovni viri, je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje. Če opazite bolečino v vratu, nenadne spremembe teže, utrujenost, spremembe srčnega utripa ali težave s temperaturno regulacijo, je nujno, da se posvetujete z zdravnikom. Ščitnica je majhna žleza z ogromnim vplivom, zato je ne smemo zanemariti.