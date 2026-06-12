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Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju

N.R.A.
12. 06. 2026 03.23
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Utrujenost je pogosto posledica pomanjkanja spanja, stresa ali preobremenjenosti. Vendar pa lahko dolgotrajna ali nenadna utrujenost, ki ne mine kljub počitku, nakazuje na resnejše zdravstvene težave.

1. Anemija

Anemija, zlasti tista zaradi pomanjkanja železa, pomeni zmanjšano število rdečih krvničk ali hemoglobina, kar vodi do slabšega prenosa kisika po telesu. Posledično se pojavijo utrujenost, bledica, vrtoglavica in težko dihanje. Pogosta je pri ženskah v rodni dobi, vegetarijancih in ljudeh s kroničnimi boleznimi.

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2. Hipotiroidizem

Pri hipotiroidizmu ščitnica ne proizvaja dovolj hormonov, kar upočasni presnovo. Simptomi vključujejo utrujenost, povečanje telesne teže, občutek mraza, suho kožo in depresijo. Bolezen je pogostejša pri ženskah in se pogosto razvija počasi, zato jo je težko pravočasno prepoznati.

Ščitnica
ŠčitnicaFOTO: Thinkstock

3. Sindrom kronične utrujenosti

Sindrom kronične utrujenosti je kompleksna bolezen, za katero je značilna huda utrujenost, ki traja več kot šest mesecev in se ne izboljša s počitkom. Simptomi vključujejo poslabšanje po telesni ali duševni aktivnosti, motnje spanja, težave s koncentracijo in bolečine v mišicah. Natančen vzrok bolezni ni znan, diagnoza pa se postavi na podlagi izključitve drugih bolezni.

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4. Depresija

Depresija ni le duševna motnja, temveč vpliva tudi na telesno počutje. Poleg utrujenosti se pojavijo izguba zanimanja za dejavnosti, motnje spanja, spremembe apetita in občutki brezupnosti. Utrujenost pri depresiji ni posledica fizičnega napora, temveč sprememb v možganski kemiji.

Depresija
DepresijaFOTO: AdobeStock

5. Srčno popuščanje

Pri srčnem popuščanju srce ne more učinkovito črpati krvi, kar vodi do zmanjšane oskrbe telesa s kisikom. Simptomi vključujejo utrujenost, otekanje nog, težko dihanje in zmanjšano telesno zmogljivost. Zgodnje prepoznavanje je ključno za učinkovito zdravljenje.

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Če utrujenost traja dlje časa, se poslabšuje ali jo spremljajo drugi simptomi, je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom. Pravočasna diagnoza in zdravljenje lahko preprečita resnejše zaplete.

Viri: Mount Sinai, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, CDC

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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