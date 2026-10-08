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Trebušna slinavka
Bolezni

Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis

N.R.A.
08. 10. 2026 03.01
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Kronični pankreatitis je dolgotrajno vnetje trebušne slinavke, ki lahko povzroči trajne poškodbe organa, prebavne motnje in hude bolečine v trebuhu.

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Pogosto je napačno diagnosticiran ali spregledan, saj se simptomi razvijajo počasi in so lahko podobni drugim prebavnim motnjam.

Kaj je kronični pankreatitis?

Kot piše Healthline, gre za stanje, pri katerem je trebušna slinavka trajno vneta, kar vodi v brazgotinjenje tkiva in postopno izgubo funkcije. Trebušna slinavka je ključna za prebavo, saj proizvaja encime in hormone, kot je inzulin. Ko je poškodovana, se pojavijo težave z absorpcijo hranil in uravnavanjem krvnega sladkorja. Harvard Health poroča, da kronični pankreatitis običajno nastane po več epizodah akutnega pankreatitisa, vendar se lahko razvije tudi brez predhodnih akutnih vnetij.

Kronični pankreatitis
Kronični pankreatitisFOTO: AdobeStock

Simptomi, ki jih ne gre spregledati

Kot poroča NIDDK, je glavni simptom kroničnega pankreatitisa dolgotrajna bolečina v zgornjem delu trebuha, ki se lahko širi v hrbet. Bolečina je lahko stalna ali se pojavlja v epizodah. Poleg tega se pogosto pojavijo:

- Izguba telesne teže, kljub normalnemu apetitu

- Driska in mastno blato zaradi slabe absorpcije maščob.

- Slabost in bruhanje.

- Diabetes, kot posledica poškodbe celic, ki proizvajajo inzulin.

WebMD dodaja, da je bolečina lahko tako huda, da vpliva na kakovost življenja in delovno sposobnost.

Pankreatitis
PankreatitisFOTO: AdobeStock

Vzroki in dejavniki tveganja

Kot piše Health, je najpogostejši vzrok kroničnega pankreatitisa dolgotrajna zloraba alkohola. Drugi dejavniki vključujejo:

- Genetske motnje (npr. dedni pankreatitis).

- Avtoimunske bolezni.

- Visoka raven kalcija ali maščob v krvi.

- Obstrukcija pankreatičnega kanala (npr. zaradi kamnov ali tumorjev).

Harvard Health opozarja, da se stanje pogosto razvije počasi in da je zgodnje odkrivanje ključno za preprečevanje trajne okvare.

Pankreatitis
PankreatitisFOTO: AdobeStock

Zdravljenje: obvladovanje simptomov in preprečevanje zapletov

Kot poroča Healthline, zdravljenje kroničnega pankreatitisa vključuje:

- Spremembo življenjskega sloga, zlasti popolno opustitev alkohola in kajenja.

- Prehranske prilagoditve, kot je dieta z nizko vsebnostjo maščob in pogosti manjši obroki.

- Encimski dodatki, ki pomagajo pri prebavi.

- Zdravila proti bolečinam, vključno z analgetiki ali nevromodulatorji.

- Zdravljenje sladkorne bolezni, če se razvije kot zaplet.

V hujših primerih je lahko potrebna kirurška odstranitev dela trebušne slinavke ali poseg za odblokiranje pankreatičnega kanala.

Kronični pankreatitis
Kronični pankreatitisFOTO: AdobeStock

Zakaj je pomembno zgodnje ukrepanje?

Kot piše NIDDK, lahko kronični pankreatitis vodi v nepopravljivo poškodbo trebušne slinavke, kar vpliva na celotno presnovo in poveča tveganje za rak trebušne slinavke. Zgodnja diagnoza in celostno zdravljenje lahko bistveno izboljšata prognozo. Strokovnjaki iz WebMD poudarjajo, da je ključna multidisciplinarna obravnava, ki vključuje gastroenterologe, nutricioniste in psihološko podporo.

Viri: healthline, NIH, harvardhealth, webmd, health

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