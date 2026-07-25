Znaki, ki jih nikar ne spreglejte pri tej bolezni

Lupus je zapletena bolezen s številnimi nenavadnimi simptomi, ki pogosto spominjajo na druge zdravstvene težave, zato ga imenujejo 'veliki posnemovalec'. Natančen vzrok za njegov nastanek ostaja neznan, večina ljudi pa o tej bolezni ve le malo. Lupus se pojavi, ko vaš imunski sistem ne deluje pravilno. Zdravo telo običajno napada le škodljive tujke, kot so virusi. Pri bolnikih z lupusom pa sistem napada zdravo tkivo, kar povzroča vnetja in poškodbe v telesu.

Preberi še Zdravniki ji niso verjeli; za simptome so krivili kilograme, diagnoza je bila lupus

Znaki in simptomi lupusa

Ljudje z lupusom lahko doživijo vrsto simptomov. Nekateri vključujejo nepojasnjeno zvišano telesno temperaturo, utrujenost, bolečine v sklepih ali izpuščaje. Vse to je mogoče zlahka zamenjati s številnimi boleznimi. Če se lupus ne zdravi natančno, lahko za seboj pusti vrsto poškodb.

icon-expand Lupus FOTO: Adobe Stock

Simptomi lupusa se pri vsakem bolniku kažejo drugače, spreminjajo pa se tudi skozi čas. Bolezen poteka v fazah, kjer se obdobja izboljšanja oziroma remisije izmenjujejo z obdobjami ponovnih izbruhov.

Preberi še Naše zdravje se začne in konča v želodcu

Lupus se pri vsakem bolniku kaže drugače. Bolezen lahko vpliva le na kožo in sklepe ali pa napade pomembne organe, kot so ledvice, srce, pljuča, kri in možgani. Najbolj prepoznaven znak je izpuščaj v obliki metulja na obrazu, ki se razteza čez nos. Pri ljudeh z lupusom so zelo ogrožene ledvice, na kar lahko kažejo otečeni gležnji, spremembe v urinu ali hitro povečanje telesne mase. Včasih pa se pojavijo tudi težave pri dihanju, kar je lahko znak vnetja v prsnem košu.

Preberi še Tako ljudje vedo, koliko ste stari

Znaki lupusa so lahko: - utrujenost ali slabo počutje, - bolečine v sklepih, togost ali otekanje, - bolečine ali šibkost mišic, - vročina brez znanega vzroka, - rdeč izpuščaj v obliki metulja čez nos in lica, - drugi izpuščaji, zlasti na delih telesa, izpostavljenih soncu, - bolečina v prsnem košu pri vdihu, - otekanje stopal, nog, prstov ali okoli oči, - izguba las, - večinoma neboleče razjede v ustih, - anemija, - bolečina ali vijolični prsti na rokah ali nogah zaradi mraza ali stresa, - občutljivost na sonce, - suhe oči, - glavoboli, zmedenost in omotica, - krvni strdki, - možganska kap, - napadi ali psihoza.

icon-expand Lupus FOTO: Adobe Stock

Lupusna možganska megla

Osebe z lupusom se pogosto soočajo s težavami s spominom, zbranostjo in zmedenostjo, kar imenujemo možganska megla. Raziskava iz leta 2019 je pokazala, da se z njo srečuje kar 90 % bolnikov. Stanje se običajno spreminja, vendar se sčasoma ne slabša.

Preberi še 7 stvari, ki jih naša koža potrebuje v mrzlem vremenu

Kaj povzroča lupus?

Natančen vzrok za lupus ostaja neznan. Znanstveniki domnevajo, da ima pomembno vlogo genetika, saj so z boleznijo povezali več kot 100 različnih genov, vendar zaenkrat niso odkrili točnega krivca ali njihove specifične kombinacije.

Preberi še Kaj se zgodi, če se v telesu kopiči srebro?

Nekateri ljudje imajo povečano tveganje za razvoj lupusa, če ga ima družinski član. Lahko se pojavi tudi pri ljudeh brez družinske anamneze, čeprav imajo nekateri družinski člani lahko druga avtoimunska stanja.

Preberi še 7 razlogov, zakaj lahko vaša koža spremeni barvo

Bolezen je pogostejša pri določenih etničnih skupinah, zlasti pri Afroameričanih, Hispancih, Indijancih, Azijcih, Aljaških domorodcih, Havajcih in drugih prebivalcih pacifiških otokov.

Preberi še 10 razlogov, zakaj vas srbi koža

Ena od teorij je, da okoljski dejavniki preklopijo stikalo, ki vklopi lupus pri ljudeh, ki so že genetsko dovzetni.

icon-expand Lupus FOTO: Shutterstock

Kako se diagnosticira lupus?

Ni enega samega diagnostičnega testa, ki bi potrdil, ali ima nekdo lupus. Zdravniki se zanašajo na kombinacijo orodij, vključno z anamnezo in fizičnim pregledom, krvnimi preiskavami, analizo urina in biopsijo ledvic. Zaradi tega lahko traja nekaj mesecev ali let, da dobite diagnozo lupusa.

Preberi še Zgodnji simptomi raka, ki jih spregledajo skoraj vsi

Zdravljenje lupusa

Ker ni zdravila, sta diagnoza lupusa in čimprejšnji začetek zdravljenja ključna za obvladovanje te bolezni. Ker vsaka oseba z lupusom doživlja bolezen drugače, so režimi zdravljenja prilagojeni bolniku.

Preberi še 5 simptomov cist v pljučih

Na splošno zdravniki predpisujejo zdravila za lajšanje simptomov, preprečevanje izbruhov in zmanjšanje poškodb organov. Za umiritev imunskega sistema in zmanjšanje vpliva lupusa na telo se lahko predpišejo tudi druga zdravljenja.

Preberi še Genetska motnja, ki lahko poškoduje organe

Bolnikom, pri katerih obstaja tveganje za nastanek krvnih strdkov, se lahko dajejo majhni odmerki aspirina, varfarina ali heparina na recept. Pri zdravljenju lupusa se je izkazala tudi vrsta zdravil, imenovana biološka zdravila.

Slavne osebnosti z lupusom

Več javnih osebnosti ima lupus, mnoge pa so razkrile, kako je živeti s to avtoimunsko boleznijo. Ena najbolj znanih pevk v tej skupini je pevka Selena Gomez, ki je že leta 2015 razkrila, da si je nekaj let prej vzela dopust zaradi zdravljenja lupusa. Tukaj je še igralec in televizijska osebnost Nick Cannon, ki je bil leta 2016 hospitaliziran prav zaradi zapletov te avtoimunske bolezni.

icon-expand Lupus FOTO: AdobeStock

Ali je lupus ozdravljiv?

Za lupus trenutno še ni zdravila, vendar raziskovalci na tem področju dosegajo napredek. Genetika je le eden izmed dejavnikov, zato znanstveniki intenzivno proučujejo, zakaj imunski sistem napade lastno telo in zakaj so ženske bolj ogrožene. Njihov cilj je odkriti vzroke bolezni, predvideti izbruhe ter razviti boljše načine zdravljenja, kar bi v prihodnosti lahko vodilo do končne ozdravitve.

Kaj pomaga pri življenju s to boleznijo?

Zdrav način življenja osebam z lupusom omogoča kakovostno življenje. Pomembno je, da opustite kajenje, saj ta razvada škoduje srcu in otežuje zdravljenje. Priporočljiva je zdrava prehrana, ključna pa sta tudi zadosten počitek in zaščita pred soncem, ker sončni žarki lahko poslabšajo simptome. Za obvladovanje stresa vam lahko pomagajo redna vadba, dobra organizacija časa in sprostitvene tehnike, kot je meditacija.