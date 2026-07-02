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Trigliceridi
Bolezni

Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati

N.R.A.
02. 07. 2026 03.26
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Spoznajte najučinkovitejših pet skupin živil, ki s pomočjo vlaknin in omega-3 maščob neposredno vplivajo na zmanjšanje nevarnih maščob v vašem krvnem obtoku.

V svetu maščob v krvi pogosto slišimo o holesterolu, a trigliceridi so prav tako pomembni za naše zdravje, piše story.hr. To so dejansko maščobe, ki jih naše telo uporablja za energijo. Ko jemo, telo kalorije, ki jih ne porabi takoj, shrani v maščobno tkivo v obliki trigliceridov. Ko potrebujemo energijo med obroki, se te maščobe sprostijo v kri. Težava pa nastane, če pojemo več, kot porabimo, saj se ravni trigliceridov v krvi nevarno dvignejo. Čeprav sta oba lipida, je ključna razlika v tem, da holesterol gradi celice in hormone, medtem ko trigliceridi shranjujejo neporabljeno energijo.

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Zakaj so visoki trigliceridi nevarni in kako interpretirati izvide

Povišani trigliceridi redko povzročajo opazne težave, zato jim pravimo 'tiha grožnja'. Njihova stalna prisotnost v krvi pospešuje nabiranje oblog v arterijah, kar lahko privede do srčnega napada ali kapi. Poleg tega so visoki trigliceridi pogosto povezani z metaboličnim sindromom, ki vključuje povečan obseg pasu, visok pritisk in visok krvni sladkor. Pri ekstremno visokih vrednostih se pojavi tudi tveganje za vnetje trebušne slinavke, ki je zelo boleče in nevarno stanje. Rezultati laboratorijskega testa se delijo v skupine: optimalno je pod 1,7 mmol/L, medtem ko vse nad 2,3 mmol/L že zahteva resno pozornost in ukrepanje.

Trigliceridi
TrigliceridiFOTO: AdobeStock

5 ključnih živil, ki delujejo kot naravni borci proti maščobam

Sprememba prehrane je najučinkovitejši način za boj proti visokim maščobam. Najprej poskusite vsaj dvakrat tedensko uživati plave ribe, saj so omega-3 maščobe v njih pravi balzam za kri. Namesto belega kruha izberite ovsene kosmiče, ki v prebavilih delujejo kot nekakšna goba, ki nase veže maščobe. Tudi oreščki in semena (mandlji, chia semena) so odlični, a jih zaradi visoke kalorične vrednosti uživajte zmerno – le za eno pest na dan. Ne pozabite na stročnice in kakovostno oljčno olje, ki naj v vaši kuhinji zamenja maslo ali svinjsko mast, saj vsebuje zdrave maščobe, ki varujejo srce.

Trigliceridi
TrigliceridiFOTO: AdobeStock

Ste vedeli? Zmanjšanje telesne teže za borih pet odstotkov lahko pomeni razliko med nevarnimi številkami in varnim območjem za vaše srce.

Poleg same hrane ne smemo pozabiti na druge pomembne dejavnike. Telesna teža ima neposreden vpliv na izvide; že majhna izguba kilogramov se bo takoj poznala na krvnem testu. Bodite previdni tudi z alkoholom, saj vsebuje veliko sladkorja in praznih kalorij, ki jih jetra takoj pretvorijo v trigliceride. Poskusite biti aktivni vsaj pol ure na dan. Če kljub vsemu trudu vrednosti ne padejo, vam bo zdravnik morda predpisal zdravila, a ne pozabite – tablete so le podpora, vaš slog življenja pa je tisti, ki prinaša dolgoročne rezultate.

Vir: story.hr

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