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Sladkorna bolezen
Simptomi in bolezni

Sladkorna bolezen se ne kaže le z žejo: to so manj znani simptomi

N.R.A.
23. 07. 2026 03.59
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Poleg dobro poznanih simptomov, kot sta nenehna žeja in pogosta potreba po uriniranju, so tu še manj očitni simptomi, ki bi lahko bili opozorilni znaki sladkorne bolezni.

Simptomi sladkorne bolezni se pojavljajo različno hitro. Pri tipu 1 se težave pokažejo v nekaj tednih ali mesecih, pri tipu 2 pa se razvijajo počasi in lahko ostanejo neopažene več let. Poleg običajnih znakov, kot sta povečana žeja in pogosto uriniranje, se lahko pojavijo tudi manj znani simptomi, kot sta vnetje dlesni in slabši sluh. Hitra diagnoza je ključna, saj pravočasno zdravljenje bistveno zmanjša tveganje za resnejše zaplete.

Sladkorna
SladkornaFOTO: AdobeStock

Parodontoza

Parodontoza je napredovala bolezen dlesni, pri kateri se dlesni umikajo od zob, kar lahko povzroči, da zobje postanejo majavi ali izpadejo. Ljudje s sladkorno boleznijo imajo to težavo dvakrat do trikrat pogosteje, bolezen pa pri njih običajno poteka hitreje in bolj agresivno. Sladkorna bolezen in parodontoza sta tesno povezani. Sladkorna bolezen slabša stanje dlesni, hkrati pa vnetje dlesni otežuje urejanje ravni krvnega sladkorja oziroma povzroča hiperglikemijo. Obe stanji sta povezani s kroničnim vnetjem v telesu. Sistemsko vnetje zaradi sladkorne bolezni hitro uničuje kostnino, ki drži zobe na svojem mestu. To je najbolj nevarna stopnja bolezni, saj lahko privede do izgube zob.

Paradontoza
ParadontozaFOTO: iStock

Kožne spremembe

Določene kožne spremembe so lahko zgodnji znak sladkorne bolezni. Eden od njih je Acanthosis nigricans, za katero je značilna temna, zadebeljena in na otip žametna koža, ki se najpogosteje pojavi v gubah, na primer na vratu, pod pazduhami ali v dimljah, včasih pa tudi na komolcih in kolenih. Pozorni bodite tudi na druge težave, kot so izpuščaji, znani kot eruptivna ksantomatoza, ali pojav mehurjev na koži, saj so lahko povezani z visoko ravnjo sladkorja v krvi.

Pogoste okužbe

Osebe s sladkorno boleznijo so bolj dovzetne za okužbe. Pogosto se soočajo z bakterijskimi okužbami kože, lasišča in nohtov ter z glivičnimi okužbami, zlasti s kvasovko Candida. Te težave se najpogosteje kažejo kot srbenje, lišaji, glivice na stopalih oziroma atletsko stopalo ali vaginalne glivične okužbe.

Ljudje s sladkorno boleznijo imajo povečano tveganje za razvoj okužb.
Ljudje s sladkorno boleznijo imajo povečano tveganje za razvoj okužb.FOTO: Dreamstime

Pogoste okužbe pri sladkorni bolezni nastanejo zaradi povišanega sladkorja v krvi, ki omogoča hitro razmnoževanje mikrobov in slabše delovanje imunskega sistema. Med njimi prevladujejo okužbe sečil, ki so pogosto posledica oslabljene odpornosti ali težav z živci, zaradi katerih se mehur ne izprazni v celoti.

Spremembe vida

Spremembe vida so lahko znak previsokega krvnega sladkorja. Preveč sladkorja poškoduje drobne žilice v očeh in vpliva na očesno tekočino, zato vid postane manj oster. Prvi opozorilni znaki so pogosto zamegljen vid ali težave pri branju in gledanju v daljavo.

Nekatere spremembe vida so lahko znak, da je vaš krvni sladkor povišan.
Nekatere spremembe vida so lahko znak, da je vaš krvni sladkor povišan. FOTO: Dreamstime

Spremembe sluha

Sladkorna bolezen podvoji tveganje za izgubo sluha. Do tega pride zaradi poškodb živcev v ušesu, ki jih povzroča neustrezna raven krvnega sladkorja – tako previsok kot prenizek sladkor namreč škodujeta krvnim žilam in prenosu živčnih signalov. Če opazite simptome, povezane s sladkorno boleznijo, se čim prej posvetujte s svojim zdravnikom. Zgodnje odkrivanje bolezni in ustrezno zdravljenje sta ključna za ohranitev zdravja in preprečevanje zapletov.

Vir: health

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