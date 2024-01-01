Vizita.si
Pljučnica: Kakšni so simptomi in kako poteka zdravljenje?
Okužbe in zastrupitve

Pljučnica: Kakšni so simptomi in kako poteka zdravljenje?

Dieta
Lahko zaradi preskakovanja večerje shujšate?

Lahko zaradi preskakovanja večerje shujšate?

Pogosto se zdi preskakovanje večerje kot enostavna pot do hujšanja, vendar prinaša tveganja. Ta strategija lahko moti hormonsko ravnovesje, povzroči padce krvnega sladkorja in negativno vpliva na celostno prehransko uravnoteženost.
Aktivno življenje
ITM ali telesna maščoba: Kaj je boljši pokazatelj zdravja?

ITM ali telesna maščoba: Kaj je boljši pokazatelj zdravja?

Strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da se ne bi smeli osredotočati zgolj na indeks telesne mase (v nadaljevanju ITM), ker so pomembni tudi drugi elementi. Denimo krvni tlak, holesterol, telesna aktivnost, raven stresa, spalne navade, predvsem pa odstotek telesne maščobe!
Prebava
7 živil, ki vam lahko pomagajo pri odvajanju blata

7 živil, ki vam lahko pomagajo pri odvajanju blata

Odvajate blato manj kot trikrat na teden? Imate suho, trdo ali grudasto blato? Za zaprtjem črevesja in nezmožnostjo odvajanja blata, tako kot bi bilo potrebno, stojijo različni razlogi – od pomanjkanja vlaknin, potovanja, zdravil, hormonskih sprememb in podobnega. Obstajajo pa tudi rešitve in določena živila, ki nam pri tem lahko pomagajo.
Zdravje
Koliko časa traja, da se prehladimo?

Koliko časa traja, da se prehladimo?

Koliko časa traja, da se nalezemo prehlada, je odvisno od številnih dejavnikov: našega splošnega zdravja, imunskega sistema in splošne kondicije. Poglejmo si podrobneje.
Sezonske okužbe: katere bolezni se najpogosteje pojavijo septembra in kako jih preprečiti
Okužbe in zastrupitve

Sezonske okužbe: katere bolezni se najpogosteje pojavijo septembra in kako jih preprečiti

September je mesec prehodov – z njim se konča poletna brezskrbnost in začne obdobje večje izpostavljenosti virusom.

Okužbe in zastrupitve

Sepsa: ne podcenjujte okužbe, ker šteje vsaka sekunda

Sepsa je življenjsko nevarno stanje, ki nastane kot skrajni odziv telesa na okužbo.

Sepsa: ne podcenjujte okužbe, ker šteje vsaka sekunda
10 stvari, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z inkontinenco
Zdravje

10 stvari, ki vam lahko pomagajo pri spopadanju z inkontinenco

Obstajajo zdravila in operacije, ki lahko pomagajo pri inkontinenci, odvisno od vzroka težave, obstajajo pa tudi druge možnosti. Pomagajo vam lahko vaje, spremembe življenjskega sloga in morda celo nekateri dodatki.

Ima lahko kapsaicin hude stranske učinke?
Okužbe in zastrupitve

Ima lahko kapsaicin hude stranske učinke?

Nekateri rezanci s čilijem so bili v določenih evropskih državah prepovedani, ker naj bi vsebovali preveč čilijevega ekstrakta kapsaicina. Je lahko slednji nevaren za zdravje? Vsekakor ima lahko resne stranske učinke.

Kako prepoznati simptome bakterijskih okužb in jih pravočasno zdraviti?
Okužbe in zastrupitve

Kako prepoznati simptome bakterijskih okužb in jih pravočasno zdraviti?

Bakterijske okužbe so pogost vzrok bolezni, ki vplivajo na različne dele telesa. Bakterije so mikroskopski organizmi, ki lahko povzročijo različne vrste okužb, od preprostih vnetij do resnih bolezni, ki zahtevajo hitro zdravljenje. Prepoznavanje simptomov bakterijskih okužb v zgodnji fazi je ključno za preprečevanje zapletov in učinkovito zdravljenje.

To se zgodi, če si ne preoblečete mokrih kopalk
Okužbe in zastrupitve

To se zgodi, če si ne preoblečete mokrih kopalk

Poletje je za mnoge najlepši čas, še posebej, če imamo v mislih morje, sonce in plaže, a ne smemo pozabiti niti na kopalke. Vsekakor je priporočljivo, da si jih vedno preoblečemo, ko pridemo iz vode, saj se bomo le tako izognili marsikateri težavi. In čeprav smo mogoče na dopustu, je še vedno pomembno, da mislimo tudi na svoje zdravje.

Okužbe in zastrupitve

7 simptomov okužbe sečil

Vsakdo, ki je prebolel okužbo sečil, vam bo povedal, da bi storil vse, da je ne bi še enkrat imel. Da, simptomi so velikokrat očitni, a kot pri vsem drugem, jih tudi tu ljudje radi ignoriramo.

7 simptomov okužbe sečil
Kaj je MRSA?
Okužbe in zastrupitve

Kaj je MRSA?

MRSA, na meticilin odporni Staphylococcus aureus, je vrsta bakterije, ki povzroča okužbo in je odporna na antibiotik meticilin (kar pomeni, da je ni mogoče zdraviti z meticilinom) in včasih tudi na druge antibiotike.

Po kopanju v bazenu bodite pozorni na te simptome
Okužbe in zastrupitve

Po kopanju v bazenu bodite pozorni na te simptome

Okužba s tem parazitom lahko med drugim povzroči hude prebavne motnje. Gre namreč za nalezljivo črevesno bolezen, s katero so se pred nekaj meseci okužili tudi turisti, ki so bivali v hrvaški Istri. Najpogosteje pride do okužbe zaradi okužene vode, na primer s kopanjem v bazenih, hrano ali z neposrednim stikom z okuženo osebo.

Kakšni so simptomi okužbe s salmonelo?
Okužbe in zastrupitve

Kakšni so simptomi okužbe s salmonelo?

Okužba s salmonelo (salmoneloza) je pogosta bakterijska bolezen, ki prizadene črevesni trakt. Bakterije salmonele običajno živijo v živalskem in človeškem črevesju in se izločajo z blatom. Ljudje se najpogosteje okužimo z okuženo vodo ali hrano.

V sebi lahko nosite parazita, a se tega sploh ne zavedate
Bolezni

V sebi lahko nosite parazita, a se tega sploh ne zavedate

Zajedavci ali s tujko paraziti so organizmi, ki preživijo na način, da živijo znotraj drugega, navadno veliko večjega organizma, ki ga imenujemo gostitelj. Ko se znajdemo v vlogi gostitelja, lahko zajedalci postanejo za nas nevarni. To nam namreč lahko povzroči hude zdravstvene težave, lahko pa so simptomi tudi tako blagi, da se sploh ne zavedamo, da nosimo v sebi parazita.

Okužbe in zastrupitve

Kakšni so simptomi okužbe z listerijo?

Okužba z listerijo je bakterijska bolezen, ki se prenaša s hrano in je lahko zelo resna za nosečnice, osebe, starejše od 65 let, in osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Najpogosteje jo povzroči uživanje nepravilno predelanega mesa in nepasteriziranih mlečnih izdelkov.

Kakšni so simptomi okužbe z listerijo?
