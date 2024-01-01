Pogosto se zdi preskakovanje večerje kot enostavna pot do hujšanja, vendar prinaša tveganja. Ta strategija lahko moti hormonsko ravnovesje, povzroči padce krvnega sladkorja in negativno vpliva na celostno prehransko uravnoteženost.

Lahko zaradi preskakovanja večerje shujšate? Pogosto se zdi preskakovanje večerje kot enostavna pot do hujšanja, vendar prinaša tveganja. Ta strategija lahko moti hormonsko ravnovesje, povzroči padce krvnega sladkorja in negativno vpliva na celostno prehransko uravnoteženost.

ITM ali telesna maščoba: Kaj je boljši pokazatelj zdravja? Strokovnjaki že dolgo poudarjajo, da se ne bi smeli osredotočati zgolj na indeks telesne mase (v nadaljevanju ITM), ker so pomembni tudi drugi elementi. Denimo krvni tlak, holesterol, telesna aktivnost, raven stresa, spalne navade, predvsem pa odstotek telesne maščobe!

Prebava