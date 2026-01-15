Vizita.si
Bolezni

Kaj so PM delci in ali povzročajo raka?

N.R.A.
15. 01. 2026 11.35
0

PM delci so eden najnevarnejših onesnaževalcev zraka, ki jih vdihavate vsak dan, pogosto brez zavedanja.

Gre za drobne delce, ki so tako majhni, da prodrejo globoko v pljuča in celo vstopijo v krvni obtok. Številne zdravstvene organizacije opozarjajo, da dolgotrajna izpostavljenost PM delcem povečuje tveganje za bolezni dihal, srčno-žilne bolezni in celo nastanek raka. Ker se pojavljajo kot posledica prometa, industrije, ogrevanja in naravnih procesov, se jim je težko popolnoma izogniti. Prav zato je razumevanje njihovega vpliva na zdravje ključno za zaščito dihal in splošnega počutja.

Kaj so PM delci in zakaj so nevarni

Kot navaja NIH, izraz PM (particulate matter) opisuje mešanico trdnih delcev in tekočih kapljic v zraku. Najbolj problematični so PM10 in PM2.5, pri čemer slednji zaradi svoje izjemno majhne velikosti zlahka prehajajo v najgloblje pljučne strukture. PM delci nastajajo kot posledica izgorevanja goriv, industrijskih procesov, prometa in ogrevanja, deloma pa tudi zaradi naravnih virov, kot so gozdni požari ali prašni viharji.

Zakaj so PM delci tako škodljivi

Kot piše Harvard Health, PM delci nosijo s seboj strupene kemikalije, težke kovine in organske spojine, ki lahko sprožijo vnetne procese v telesu. Zaradi svoje majhnosti prehajajo skozi alveole v krvni obtok, kjer vplivajo na delovanje srca, ožilja in imunskega sistema. Strokovnjak Dr. Aaron Bernstein iz Harvard T.H. Chan School of Public Health poudarja, da ni varne ravni izpostavljenosti PM delcem, saj lahko že nizke koncentracije povzročijo dolgoročne zdravstvene posledice.

Onesnažen zrak
Onesnažen zrakFOTO: iStock

Kako PM delci vplivajo na dihala

Kot poroča my.clevelandclinic, vdihavanje PM delcev povzroča draženje dihalnih poti, poslabšanje astme, kronične obstruktivne pljučne bolezni in pogostejše okužbe dihal. Zaradi vnetja se zožijo dihalne poti, kar oteži dihanje in zmanjša pljučno funkcijo. Pri starejših odraslih in otrocih so učinki še izrazitejši.

Dolgotrajna izpostavljenost in poškodbe pljuč

V raziskavah, ki jih povzema Johns Hopkins Medicine, so PM2.5 delci povezani s kroničnim vnetjem pljučnega tkiva, kar lahko vodi v trajne spremembe dihalnih poti. Vdihani delci se nalagajo v pljučih, kjer sprožajo oksidativni stres in poškodbe celic. To povečuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni dihal, vključno s kronično obstruktivno pljučno boleznijo.

Onesnažen zrak
Onesnažen zrakFOTO: iStock

Ali PM delci povzročajo raka

Kot navaja WebMD, obstaja jasna povezava med dolgotrajno izpostavljenostjo PM2.5 delcem in povečanim tveganjem za nastanek raka pljuč. Svetovna zdravstvena organizacija je PM delce razvrstila med rakotvorne snovi skupine 1, kar pomeni, da obstajajo prepričljivi dokazi o njihovem rakotvornem učinku. PM delci vsebujejo policiklične aromatske ogljikovodike, težke kovine in druge kancerogene snovi, ki lahko poškodujejo DNK in sprožijo mutacije.

Strokovnjakinja Dr. Marissa Hauptman iz Harvard Health dodaja, da dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku pomembno poveča tveganje za raka pljuč, tudi pri ljudeh, ki nikoli niso kadili, kar potrjuje resnost vpliva PM delcev na zdravje.

PM delci so eden najnevarnejših okoljskih dejavnikov tveganja, ki vplivajo na dihala, srčno-žilni sistem in povečujejo tveganje za nastanek raka. Ker se jim je težko popolnoma izogniti, je ključnega pomena, da spremljate kakovost zraka, zmanjšate izpostavljenost in poskrbite za zaščito dihal, kadar so koncentracije povišane. Razumevanje njihovega vpliva je prvi korak k boljšemu zdravju in zmanjšanju tveganj, ki jih prinaša onesnažen zrak.

Viri: NIH, Harvard Health, WebMD, my.clevelandclinic, Johns Hopkins Medicine

