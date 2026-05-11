Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Nočno potenje
Bolezni

Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika

N.R.A.
11. 05. 2026 03.27
0

Prepoznajte razliko med nedolžnim potenjem in opozorilnimi znaki raka. Informativni pregled simptomov, ki jih ne smete prezreti.

Rak je bolezen, ki se ji nihče ne želi zoperstaviti, vendar statistike kažejo, da se z njo sreča vedno večje število ljudi, piše index.hr. Zgodnje odkrivanje igra pri tem ključno vlogo, saj bistveno poveča možnosti za ozdravitev. Eden od manj pričakovanih, a pomembnih simptomov je močno potenje med spanjem. Čeprav potenje samo po sebi še ne pomeni diagnoze raka, strokovnjaki opozarjajo, da gre za specifičen način, kako se naše telo odziva na morebitne vnetne procese ali spremembe v metabolizmu, ki jih povzroča bolezen.

Zakaj se ponoči sploh potimo?

Nočno potenje je lahko posledica povsem nedolžnih dejavnikov. Ste morda pred spanjem telovadili, popili kozarec vina ali pa imate v spalnici previsoko temperaturo? V takšnih primerih je reakcija telesa pričakovana. Vendar pa Nacionalna zdravstvena služba (NHS) svari, da če se potenje pojavi nenadno in brez jasnega vzroka, ne bi smeli čakati. Včasih se telo skozi potenje poskuša ohladiti, ker se bori z zvišano temperaturo, ki jo sprožajo hormonske spremembe v zgodnjih fazah določenih bolezni, vključno z rakom.

Nočno potenje
Nočno potenjeFOTO: AdobeStock

Drugi opozorilni znaki, na katere morate biti pozorni

Poleg nočnega potenja obstajajo še drugi znaki, ki so lahko kazalniki bolezni. Mednje sodijo stalna utrujenost, ki ne izgine s počitkom, nepojasnjena izguba teže in različne bolečine. Pozorni bodite tudi na bulice, nenavadne spremembe na koži, dolgotrajen kašalj ali težave z dihanjem. Simptomi so lahko povezani tudi s prebavnim sistemom – od napihnjenosti do sledi krvi v blatu ali urinu. Sodobna medicina omogoča hitro ukrepanje, če sume izrazite pravočasno, zato ne odlašajte z obiskom strokovnjaka.

Nočno potenje
Nočno potenjeFOTO: AdobeStock

Kako ukrepati v primeru suma?

Ključno sporočilo strokovnjakov je preprosto: poslušajte svoje telo. Če opazite simptome, ki ne izginejo v tednu ali dveh, se ne bojte poiskati pomoči. Zdravnik vas bo v primeru suma napotil k specialistu, kar se običajno zgodi zelo hitro. Več kot 200 vrst raka pomeni ogromno različnih simptomov, zato je nemogoče, da bi sami poznali vse. Najpomembnejše je, da zaupate svojemu občutku in pravočasno reagirate. Zgodnje odkritje ne pomeni le lažjega zdravljenja, ampak včasih celo pomeni razliko med življenjem in smrtjo.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nočno potenje simptomi raka zgodnje odkrivanje zdravje onkologija preprečevanje bolezni opozorilni znaki zgodnje odkrivanje raka simptomi preventiva
Novice

Prva smrtna žrtev malarije v Sloveniji: zakaj je ključna pravočasna zaščita

Duševno zdravje

Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije

Vizita.si Simptomi, ki jih nikoli ne ignorirajte
Vizita.si Simptomi, ki lahko kažejo na ciste z rakavimi tvorbami
Vizita.si 7 znakov možganskega tumorja
Moskisvet.com Srčni napad: Ti simptomi se lahko pojavijo že tedne prej
Vizita.si Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
Vizita.si Nevidni simptomi nevarnih bolezni: Znaki, ki jih ljudje pogosto ignorirajo, a lahko kažejo na resne zdravstvene težave
Vizita.si 10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1705