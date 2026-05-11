Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika

Rak je bolezen, ki se ji nihče ne želi zoperstaviti, vendar statistike kažejo, da se z njo sreča vedno večje število ljudi, piše index.hr. Zgodnje odkrivanje igra pri tem ključno vlogo, saj bistveno poveča možnosti za ozdravitev. Eden od manj pričakovanih, a pomembnih simptomov je močno potenje med spanjem. Čeprav potenje samo po sebi še ne pomeni diagnoze raka, strokovnjaki opozarjajo, da gre za specifičen način, kako se naše telo odziva na morebitne vnetne procese ali spremembe v metabolizmu, ki jih povzroča bolezen.

Zakaj se ponoči sploh potimo?

Nočno potenje je lahko posledica povsem nedolžnih dejavnikov. Ste morda pred spanjem telovadili, popili kozarec vina ali pa imate v spalnici previsoko temperaturo? V takšnih primerih je reakcija telesa pričakovana. Vendar pa Nacionalna zdravstvena služba (NHS) svari, da če se potenje pojavi nenadno in brez jasnega vzroka, ne bi smeli čakati. Včasih se telo skozi potenje poskuša ohladiti, ker se bori z zvišano temperaturo, ki jo sprožajo hormonske spremembe v zgodnjih fazah določenih bolezni, vključno z rakom.

icon-expand Nočno potenje FOTO: AdobeStock

Drugi opozorilni znaki, na katere morate biti pozorni

Poleg nočnega potenja obstajajo še drugi znaki, ki so lahko kazalniki bolezni. Mednje sodijo stalna utrujenost, ki ne izgine s počitkom, nepojasnjena izguba teže in različne bolečine. Pozorni bodite tudi na bulice, nenavadne spremembe na koži, dolgotrajen kašalj ali težave z dihanjem. Simptomi so lahko povezani tudi s prebavnim sistemom – od napihnjenosti do sledi krvi v blatu ali urinu. Sodobna medicina omogoča hitro ukrepanje, če sume izrazite pravočasno, zato ne odlašajte z obiskom strokovnjaka.

Kako ukrepati v primeru suma?

Ključno sporočilo strokovnjakov je preprosto: poslušajte svoje telo. Če opazite simptome, ki ne izginejo v tednu ali dveh, se ne bojte poiskati pomoči. Zdravnik vas bo v primeru suma napotil k specialistu, kar se običajno zgodi zelo hitro. Več kot 200 vrst raka pomeni ogromno različnih simptomov, zato je nemogoče, da bi sami poznali vse. Najpomembnejše je, da zaupate svojemu občutku in pravočasno reagirate. Zgodnje odkritje ne pomeni le lažjega zdravljenja, ampak včasih celo pomeni razliko med življenjem in smrtjo.