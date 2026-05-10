Bolezni

Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor

N.R.A.
10. 05. 2026 03.21
0

Odkrijte potencialno preprosto vajo, ki bi lahko razkrila morebitne težave z možgani. Viralni video na TikToku opozarja na hitri test s ploskanjem, ki bi lahko opozoril na možganski tumor, kot je meningiom. Čeprav test ni dokončen, je lahko znak za posvet pri zdravniku.

Kot poroča spletni portal Express, lahko zgolj preprosta vaja ploskanja v določenih primerih nakaže na resnejša nevrološka odstopanja, kar izpostavlja vsebina viralnega posnetka, ki je pritegnila širšo javnost. V videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju TikTok, uporabnica Char s svojim partnerjem Leejem, ki se že tri leta sooča z diagnozo možganskega tumorja, nazorno predstavlja izvedbo tovrstnega gibalnega preizkusa.

Najprej je bil korektno demonstriran ploskalni gib, pri čemer se izvede hitra rotacija dlani in izmenično ploskanje po obeh straneh. Lee se je nato preizkusil v izvedbi vaje, vendar je imel določene težave pri vzdrževanju konstantnega ritma, zaradi česar je bila izvedba mestoma počasnejša. V nadaljevanju je Lee pojasnil, da mu je bil diagnosticiran meningiom, to je benigna oblika možganskega tumorja, ki se razvija v možganskih ovojnicah in hrbtenjači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Obstoječa metoda ni edini način za ugotavljanje prisotnosti možganskega tumorja, saj so lahko težave povezane zgolj s slabo koordinacijo. Kljub temu vam v primeru nezmožnosti ustreznega premikanja okončin svetujemo, da se za strokovni pregled posvetujete z zdravnikom.

Char dodatno pojasnjuje, da si prek družbenega omrežja TikTok prizadeva zbrati sredstva za kritje stroškov zasebnega kirurškega posega za Leeja. Zahtevan znesek za operativno odstranitev možganskega tumorja znaša približno 28.000 funtov. Večina meningiomov se sicer klasificira kot nenevarnih oziroma benignih tvorb.

Možganski tumor
Možganski tumorFOTO: Dreamstime

Meningiomi so diagnosticirani pri približno 34.000 osebah letno in predstavljajo četrtino vseh primarnih tumorjev osrednjega živčevja, torej možganov ter hrbtenjače, pri odrasli populaciji.

Vsekakor vam toplo priporočamo, da se ne zanašate zgolj na vsebine, objavljene na družbenih omrežjih, kot je TikTok; v primeru zdravstvenih težav je vselej najbolj primerno in varno, da se za strokovno svetovanje obrnete na svojega osebnega zdravnika.

Vir: Express

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
možganski tumor meningiom test zdravje možganov nevrološki pregled
