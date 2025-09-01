Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Rakave bolezni

Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih

Odnosi in spolnost
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Podrobna analiza razkriva, kako redna spolna aktivnost izboljšuje imunski odziv, znižuje kortizol, krepi medenično dno in vpliva na kardiovaskularno zdravje, potrjujoč njeno pomembno fiziološko vlogo.
Simptomi in bolezni
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Če se vam po obroku nenadoma pojavi občutek vročine, zardevanje, slabost, vrtoglavica ali celo rahla omotica, to ni 'normalna sitost'.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Duševno zdravje
Je digitalni detoks danes iluzija?

Je digitalni detoks danes iluzija?

Digitalni detoks postaja večmilijardna industrija, ki obljublja pobeg od tehnologije, a raziskave kažejo, da večina teh pristopov ne odpravi težave, temveč jo le začasno prekrije.
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Rakave bolezni

Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja

Tinitus je za mnoge nadležna, a pogosto nenevarna težava. Za 59-letnega Darrena Harrisa iz Devona pa se je izkazal za prvi znak resnega zdravstvenega stanja, ki mu je spremenilo življenje.

Rakave bolezni

Redka, a zelo agresivna oblika raka

Rak žolčnika spada med najredkejše rake prebavil, a hkrati med najbolj agresivne.

Redka, a zelo agresivna oblika raka
Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"
Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

Richard je v intervjuju za Good Morning Britain pojasnil, da je bil rak odkrit povsem nepričakovano.

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rakave bolezni

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj

Rak ostaja ena največjih zdravstvenih groženj sodobnega časa, a strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko razmere v prihodnjih desetletjih drastično poslabšale.

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate
Novice

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

Ali veste, da je rak prostate najpogostejši pri moških? Program PRO-PETER vam omogoča, da brezplačno in varno preverite svoje zdravje. Prejeto vabilo je priložnost za zgodnje odkrivanje in boljše možnosti zdravljenja. Odzovite se vabilu in poskrbite zase!

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju
Novice

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju

Tatiana Schlossberg je po rojstvu drugega otroka prejela šokantno diagnozo akutne mieloične levkemije. Njen pretresljiv esej razkriva osebni boj, neuspešna zdravljenja in kritiko političnih posegov v zdravstvo.

Rakave bolezni

Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti

Rak penisa je relativno redka vrsta raka. Kakšni so simptomi, ali obstaja preventiva, kako poteka zdravljenje in predvsem, za kakšno rakavo bolezen gre – kaj lahko pričakujete?

Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti
Tiha grožnja v trebuhu: Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
Rakave bolezni

Tiha grožnja v trebuhu: Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda

Kolorektalni rak je resna bolezen prebavil, ki sprva morda ne kaže simptomov. Izvedite, kateri so najpogostejši znaki, kako poteka diagnostika in katere so sodobne metode zdravljenja za učinkovito obvladovanje in premagovanje bolezni.

Tanja Španić: Skrb zase ni sebičnost, ampak nujen del zdravja
Rakave bolezni

Tanja Španić: Skrb zase ni sebičnost, ampak nujen del zdravja

Dr. Tanja Španić, izvršna direktorica Združenja Europa Donna Slovenija, poudarja, da resnična skrb zase vključuje počitek, gibanje, zdravo prehrano in čustveno ravnovesje, ne le medicinskih pregledov, ki pa so sicer enako pomembni. Poudarjena je pomembnost psihološke podpore in moč skupnosti za ženske, ki se soočajo z diagnozo raka dojk. Kampanja "Ne pozabi nase" pa navsezadnje poziva k postavljanju zdravja na prvo mesto. Vabljeni k branju intervjuja.

Najnovejši podatki Registra raka RS - naraščajoče število primerov raka opozarja na potrebo po krepitvi onkologije
Rakave bolezni

Najnovejši podatki Registra raka RS - naraščajoče število primerov raka opozarja na potrebo po krepitvi onkologije

Register raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, je objavil redno letno poročilo, ki prinaša najnovejše podatke o obremenjenosti z rakom v Sloveniji. V letu 2022 je za rakom zbolelo približno 19.000 ljudi, več kot 10.000 moških in skoraj 9.000 žensk, od tega 5.500 za nemelanomskim kožnim rakom.

Lahko preprost test s prsti kaže znake pljučnega raka?
Rakave bolezni

Lahko preprost test s prsti kaže znake pljučnega raka?

Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?

Koža

Imate takšne spremembe na koži? Bi znali prepoznati melanom?

Melanom, ki je vrsta kožnega raka, naj bi bil v zadnjem času močno v porastu. Je le ena od vrst kožnega raka, ki jo poznamo, vsekakor pa lahko ogromno naredimo z zaščitnimi preventivnimi ukrepi!

Imate takšne spremembe na koži? Bi znali prepoznati melanom?
