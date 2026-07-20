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Levkemija
Rakave bolezni

5 ključnih dejavnikov, ki lahko povečujejo tveganje za levkemijo

N.R.A.
20. 07. 2026 03.46
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Levkemija ne izbira, a poznavanje dejavnikov tveganja nam lahko pomaga pri boljšem razumevanju te bolezni in skrbi za lastno zdravje in družino.

Levkemija je rak krvi in kostnega mozga, ki se pojavi, ko se v genetskem zapisu krvnih celic pojavijo napake. Zaradi teh sprememb se celice začnejo nenadzorovano deliti, kar spodriva zdrave celice v telesu. Čeprav strokovnjaki še nimajo vseh odgovorov na vprašanje, zakaj nekdo zboli, so ugotovili, da na razvoj bolezni vpliva kombinacija genetike, okolja in življenjskega sloga. Pomembno je vedeti, da večina bolnikov sploh nima znanih dejavnikov tveganja, vendar poznavanje le-teh pomaga pri oceni splošne ogroženosti.

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Določene genetske bolezni povečujejo nevarnost

Ali ste vedeli, da so nekatera stanja, s katerimi se ljudje rodijo, povezana z večjo možnostjo za razvoj levkemije? Najbolj znan primer je Downov sindrom, pri katerem imajo osebe precej večje tveganje za obe glavni vrsti akutne levkemije. Poleg tega obstajajo redkejše bolezni, kot sta Fanconijeva anemija in Li-Fraumenijev sindrom, ki vplivajo na to, kako se celice v telesu delijo in obnavljajo. Pri teh genetskih boleznih je nujno redno medicinsko spremljanje, saj je telo bolj ranljivo za nastanek rakavih sprememb.

Levkemija
LevkemijaFOTO: AdobeStock

Zanimivo dejstvo o družini: Medtem ko bolezen pri starših ne zviša tveganja za otroke bistveno, pa so bratje in sestre obolelih otrok pod nekoliko večjim tveganjem.

Virusi in pretekle kemoterapije kot nevidna grožnja

Poleg genetike so tukaj še biološki dejavniki, kot so virusne okužbe. Raziskave kažejo, da virusi, kot sta HIV ali Epstein-Barrov virus, povečujejo možnost za nekatere oblike raka krvi. Še ena skupina ljudi, ki mora biti previdna, so tisti, ki so v preteklosti že premagali kakšno obliko raka. Nekatera zdravila, ki se uporabljajo pri kemoterapiji, lahko namreč poškodujejo DNK zdravih celic, kar čez leta privede do razvoja sekundarne levkemije. To je kruta ironija medicine, kjer zdravljenje ene bolezni v redkih primerih poseje seme za drugo.

Levkemija
LevkemijaFOTO: AdobeStock

Izpostavljenost sevanju, kemikalijam in nevarnim navadam

V našem okolju obstajajo snovi, ki tiho škodujejo našim krvnim celicam. Med najnevarnejšimi je zagotovo sevanje; vemo, da visoki odmerki močno zvišajo tveganje, zato se nosečnicam denimo odsvetujejo nepotrebni rentgenski pregledi. Druga velika nevarnost je benzen, kemikalija, ki se nahaja v lepilih, čistilih, barvah in celo bencinu. Dolgotrajno vdihavanje teh hlapov je nevarno, a žal marsikdo pri uporabi močnih kemikalij doma ali v garaži pozabi na primerno zaščito ali prezračevanje, kar je dejavnik tveganja, ki ga ljudje še vedno preveč podcenjujejo.

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Čeprav ne moremo preprečiti vsega, je opustitev kajenja in izogibanje benzenu ter nepotrebnemu sevanju ključnega pomena.

Ker točen razlog za nastanek levkemije še ni odkrit, žal ni recepta, ki bi nam zagotovo preprečil to bolezen. Lahko pa naredimo marsikaj, da svoje telo zaščitimo. Strokovnjaki svetujejo, da čim bolj zmanjšate stik z nevarnimi snovmi, kot so tobačni dim, pesticidi in že omenjeni benzen. Prav tako bodite pozorni na znake telesa, še posebej če imate kakšno obstoječo bolezen krvi. Skrb za zdravo okolje in preventivni zdravstveni pregledi so najboljše orodje, ki ga imamo na voljo v boju proti tej zahrbtni bolezni krvi.

Vir: krenizdravo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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