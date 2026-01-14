Vizita.si
Colleen Hoover razkrila, da ima raka

N.R.A.
14. 01. 2026 13.36
0

Colleen Hoover, ena najbolj branih sodobnih avtoric, je razkrila, da se sooča z diagnozo raka. Novico je delila prek družbenih omrežij, kjer je zapisala, da zaključuje zdravljenje z obsevanjem.

Čeprav podrobnosti bolezni ni razkrila, je pojasnila, da njena diagnoza ni povezana z genetiko ali najpogostejšimi vzroki raka, kar jo je spodbudilo k razmisleku o vplivu življenjskega sloga. Hoover je ob tem na iskren in humorjen način opisala, kako težko ji je sprejeti nove, bolj zdrave navade, ki jih zahteva okrevanje.

Kaj je razkrila o svojem zdravstvenem stanju?

Kot navaja Yahoo, je Hoover svojim sledilcem pojasnila, da genetske preiskave niso pokazale dedne povezave z rakom. Dodala je, da diagnoza ni povezana niti z virusom HPV niti s hormonskimi dejavniki. Po njenem zapisu je najverjetnejši vzrok kombinacija nezdrave prehrane, pomanjkanja gibanja in stresa.

Colleen Hoover
Colleen HooverFOTO: Profimedia

Iskren pogled na spremembe življenjskega sloga

Hoover je v svojem značilnem humorju priznala, da ji zdrave navade ne gredo zlahka. Omenila je, da jo lahko bralci v restavraciji pričakujejo 'jezo' ob krožniku piščanca in kozarcu vode, saj ne mara zelenjave, potenja in vstajanja s kavča. Dodala je, naj je nihče ne pohvali, če jo vidi v telovadnici.

Hooverjeva ustvarjalnost kljub bolezni ne pojenja

Hoover ostaja izjemno produktivna. Kot piše Yahoo, je do danes napisala več kot dvajset romanov, med njimi uspešnice, ki so doživele filmske priredbe. Film It Ends With Us je bil v središču medijske pozornosti zaradi pravnih sporov med igralsko zasedbo, medtem ko se nova priredba Reminders of Him pripravlja na premiero marca. Jeseni bo sledila še filmska različica romana Verity.

Septembra je avtorica napovedala tudi svoj najnovejši roman Woman Down, ki je izšel ta teden. Ob izidu je zapisala, da je na novo knjigo čakala predolgo, kar kaže, da kljub zdravstvenim izzivom ostaja predana pisanju.

Colleen Hoover je s svojo iskrenostjo in humorjem pokazala, da se tudi v najtežjih trenutkih ne odreče ustvarjalnosti. Njena izpoved opozarja na pomen zdravega življenjskega sloga, hkrati pa razkriva, kako zahtevne so lahko spremembe, ko se človek sooči z boleznijo. Ob tem ostaja ena najbolj vplivnih sodobnih avtoric, ki s svojimi deli in odprtostjo navdihuje milijone bralcev.

Vir: Yahoo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
