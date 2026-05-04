Prsti
Rakave bolezni

Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?

04. 05. 2026 03.44
3

Strokovnjaki razkrivajo preprost test, imenovan Schamrothovo okno, s katerim naj bi lahko odkrili pljučnega raka. Vsekakor je za potrditev natančne diagnoze raka potrebno več zdravstvenih preiskav, vendar lahko s pomočjo tega hitrega testa ugotovite, če je pregled pri zdravniku smiseln.

Ste že slišali za Schamrothovo okno? Gre za test, pri katerem sklenete oba kazalca tako, da se z nohtoma obeh prstov dotikate. Če je med prstoma videti okence v obliki diamanta, potem ni razloga za skrbi, saj se to okence pojavi pri zdravih ljudeh. Če pa se prsta skleneta, ne da bi bilo med njima videti kaj praznega prostora, pa naj bi šlo za enega slabše poznanih simptomov, značilnih za pljučnega raka. 

Vsekakor je treba za postavitev diagnoze bolezni spremljati tudi preostale simptome in obiskati osebnega zdravnika. Vendar pa je to hiter in preprost način, ki lahko potrdi zdravstvene težave. Pri večjem številu ljudi, ki niso opazili okenca med sklenjenimi prsti, so namreč kasneje diagnosticirali pljučnega raka. Ta preprost test še ne potrjuje ničesar zagotovo, za temeljitejši pregled se obrnite na zdravnika. Ker pa je pri vseh rakavih boleznih pomembno, da se jih odkrije čim prej, pa je lahko eden izmed pokazateljev, da se je treba obrniti na zdravstveno pomoč.

Razlog za to, da ne vidite praznega prostorčka med prstoma ali Schamrothovega okna, pa lahko tiči tudi v drugih zdravstvenih težavah, kot so pljučni absces, bronhiektazije ali določene alergijske reakcije, torej težave z vašimi pljuči. Lahko pa gre tudi za simptom kroničnega vnetja črevesnih bolezni, kot sta Crohnova bolezen ali ulcerozni kolitis. 

Tudi ljudje s prirojenimi srčnimi napakami in v primeru določenih redkih okužb so zaznali, da med testom ni bilo videti praznega prostorčka oz. da so njihovi nohti postali zadebeljeni. Zato je pomembno, da, če pri testu opazite, da med vašima prstoma ni praznega okenca, poiščete zdravniško pomoč, kjer vam bo zdravnik na podlagi simptomov, ki spremljajo zadebljene nohte, in dodatnih preiskav potrdil ali ovrgel diagnozo.

Ker pljučnega raka pogosto odkrijejo prepozno, saj se intenzivnejši simptomi začnejo kazati šele, ko bolezen močno napreduje.FOTO: Shutterstock

Kakšni so še simptomi, ki kažejo na pljučnega raka?

Med ključne klinične kazalnike, ki zahtevajo strokovno obravnavo, uvrščamo naslednje simptome: stalen kašelj oziroma poslabšanje kroničnega kašlja, zadihanost, bolečine v predelu prsnega koša, ramen ali hrbta, hripavost, piskajoče dihanje, nehoteno hujšanje, izkašljevanje krvi, težave pri požiranju ter ponavljajoče se okužbe dihal, kot sta bronhitis ali pljučnica.

Kdaj k zdravniku?

Zaradi dejstva, da se pljučni rak pogosto diagnosticira v poznejših stadijih, ko bolezen že napreduje in se pojavijo izrazitejši simptomi, je nujno, da se ob zaznavanju sprememb, kot so dolgotrajen kašelj, oteženo dihanje ali drugi opozorilni znaki, nemudoma posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom. Zgolj s pravočasnim odkritjem bolezni lahko zagotovimo strokovno in uspešno zdravstveno obravnavo.

Kaj vse pa lahko nohti odkrijejo o vašem zdravju, pa si preberite TUKAJ.

pljuča pljučni rak rakave bolezni simptomi pljučnega raka
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jesenvoyo 09. 04. 2020 13.21

Imam lepa okenca, torej sem lahko miren ?
ODGOVORI
batom@pinkponk.com 09. 04. 2020 09.53

s takimi pavšalizmi boste koga hudo prestrašili ali celo pognali v hudo stisko... se ne bi bilo bolje izognit laičnim medicinskim diagnozam? če ni rak je lahko 30 drugih stvari... Halo??
ODGOVORI
User723439 23. 09. 2021 14.27

Ja, to je res. Zatekanje prstov, ki pa je razlog za obisk zdravnika
ODGOVORI
