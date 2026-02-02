Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja in jih zamenjala za nosečniške simptome

Ko se nosečniški simptomi izkažejo za nekaj resnejšega

Kot navaja Daily Mail, je 35-letna mati iz Newcastla med drugo nosečnostjo začela opažati kri v blatu, kar je sprva pripisala hemoroidom. Ob tem so se pojavile tudi spremembe v odvajanju in pogostejše nujne potrebe po iztrebljanju, kar je še dodatno utrdilo prepričanje, da gre za običajne težave, povezane z napredovanjem nosečnosti. Po porodu se stanje ni izboljšalo, zato je poiskala zdravniško pomoč.

Prvi pregledi in napačna pomiritev

Zdravniki so opravili testiranje blata, ki ni pokazalo prisotnosti krvi. Zaradi njene mladosti, dobrega splošnega zdravja in odsotnosti družinske obremenjenosti so težave pripisali hemoroidom. Kljub zdravljenju so simptomi vztrajali, zato je bila napotena na kolonoskopijo, kjer so odkrili obsežen tumor v danki. Kot poroča Daily Mail, je bila diagnoza za bolnico popoln šok, saj je pričakovala povsem drugačno razlago svojih težav.

icon-expand Nosečnost FOTO: Thinkstock

Nepričakovane dodatne preiskave

Slikovne preiskave so pokazale spremembe na pljučih, kar je vzbudilo sum na razširitev bolezni. Poznejši PET pregled metastaz ni potrdil, vendar je ostala negotovost glede stopnje napredovanja raka. Zdravniki so uvedli kombinirano kemoradioterapijo, zaradi katere je morala takoj prekiniti dojenje. Zdravljenje je prineslo številne stranske učinke, med njimi izpadanje las, slabost, nespečnost in izrazito utrujenost.

Izzivi zdravljenja in vpliv na družinsko življenje

Bolnica je opisala, da je bilo najtežje sprejeti dejstvo, da mora biti zaradi terapije ločena od svojega štirimesečnega otroka. Njen mož je prevzel večino skrbi za oba otroka, medtem ko se je sama osredotočala na zdravljenje. Psihična obremenitev je bila velika, saj je pred leti izgubila mamo zaradi krvnega raka, kar je dodatno poglobilo občutek negotovosti.

icon-expand Črevesje FOTO: AdobeStock

Čakanje na nadaljnje korake

Zdravniki spremljajo odziv tumorja na zdravljenje, saj bo šele nadaljnje slikanje pokazalo, ali bo operacija mogoča v prihodnjih mesecih. Bolnica poudarja, da je prav negotovost najtežji del celotnega procesa, saj ne ve, kakšen bo končni izid.

Zakaj je zgodnje prepoznavanje simptomov tako pomembno

Rak debelega črevesa je med najpogostejšimi oblikami raka v Združenem kraljestvu. Simptomi, ki jih nikoli ne smete prezreti, vključujejo kri v blatu, spremembe v odvajanju, nepojasnjeno izgubo telesne teže, bolečine v trebuhu, napihnjenost, občutek zatrdline ter izrazito utrujenost. Zdravstvene službe zato uvajajo spremembe v presejalnih programih, ki bodo omogočili zgodnejše odkrivanje bolezni in s tem večjo možnost uspešnega zdravljenja. Zgodba mlade matere opozarja, da se tudi navidez običajni nosečniški simptomi lahko izkažejo za znak resne bolezni. Vztrajni ali nenavadni znaki vedno zahtevajo dodatno pozornost, saj lahko pravočasno ukrepanje bistveno vpliva na izid zdravljenja.