Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno

Ker sprva ne boli in ne povzroča večjih težav, ga mnogi spregledajo, prav zato ga strokovnjaki označujejo kot tihega raka. Kot poroča Verywell Health, je zgodnje odkrivanje ključno, saj je bolezen v začetnih fazah zelo dobro ozdravljiva, pozno odkriti primeri pa lahko postanejo agresivni in nevarni.

Kaj je ploščatocelični karcinom?

Ploščatocelični karcinom nastane iz ploščatih celic v povrhnjici, zgornji plasti kože. Kot piše WebMD, se najpogosteje pojavi na delih telesa, ki so redno izpostavljeni soncu – obrazu, ušesih, lasišču, vratu, rokah in nogah. Lahko pa se razvije tudi na predelih, ki niso izpostavljeni UV-svetlobi, kot so ustna votlina, genitalije ali kronične rane.

Zgodnji znaki, ki jih ne smete spregledati

Kot navaja Health, se ploščatocelični karcinom pogosto kaže kot: - hrapava, luskasta ali rdečkasta lisa, ki ne izgine, - ranica, ki se ne zaceli ali se stalno vrača, - trd, dvignjen vozliček z grobo površino, - ranica, ki krvavi ali se prekrije s krasto, - sprememba na brazgotini ali kronični rani. Po navedbah Verywell Health številni bolniki sprva ne občutijo bolečine, zato spremembo pogosto ignorirajo, kar raku omogoči, da napreduje.

Zakaj nastane?

Najpogostejši sprožilec je dolgotrajna izpostavljenost UV-žarkom. ScienceAlert poudarja, da UV-svetloba poškoduje DNK kožnih celic, kar lahko sproži nenadzorovano rast. K razvoju prispevajo tudi: - solariji, - oslabljen imunski sistem, - kronične rane ali brazgotine, - okužba s HPV, - izpostavljenost arzenu.

Kako nevaren je lahko?

Čeprav je ploščatocelični karcinom v zgodnjih fazah zelo dobro ozdravljiv, lahko v napredovalih primerih postane agresiven. Kot poroča Verywell Health, se lahko razširi v globlja tkiva, živce, bezgavke in redkeje v oddaljene organe. Nezdravljen lahko povzroči deformacije, hude zaplete in v redkih primerih tudi smrt.

Kako poteka diagnoza?

Dermatolog običajno opravi: - klinični pregled kože, - dermatoskopski pregled, - biopsijo, ki je edini zanesljiv način potrditve diagnoze. Kot piše WebMD, je biopsija ključna, saj številne kožne spremembe posnemajo rakave lezije.

Zdravljenje

Zdravljenje je odvisno od velikosti, lokacije in stopnje raka. Najpogosteje se uporabljajo: - kirurška odstranitev, - Mohsova kirurgija (najbolj natančna metoda za občutljive predele, kot je obraz), - krioterapija, - lokalna zdravila pri površinskih oblikah, - obsevanje ali imunoterapija pri napredovalih primerih. Zgodnje zdravljenje prinaša izjemno visoko stopnjo ozdravitve.

Kako se zaščititi?

Kot poudarja TheHealthy, je preventiva najboljše orožje: - izogibanje soncu med 10. in 16. uro, - redna uporaba kreme z visokim zaščitnim faktorjem (SPF), - zaščitna oblačila in pokrivala, - izogibanje solarijem, - redni samopregledi kože.

Če opazite spremembo, ki traja več kot štiri do šest tednov, je priporočljivo, da vas pregleda dermatolog.