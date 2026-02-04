Vizita.si
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik

N.R.A.
04. 02. 2026 03.21
0

Napredek v diagnostiki in zdravljenju prinaša najvišjo stopnjo preživetja doslej.

Zgodovinski premik v izidih zdravljenja raka

Kot navaja ScienceAlert, so Združene države dosegle pomemben mejnik: kar 70 odstotkov ljudi, pri katerih je bil diagnosticiran rak, danes živi vsaj pet let po postavitvi diagnoze. Gre za najvišjo stopnjo preživetja doslej, ki odraža izjemen napredek na področju zgodnjega odkrivanja, sodobnih terapij in boljšega razumevanja bioloških značilnosti posameznih vrst raka. Podatki temeljijo na obsežni analizi več milijonov primerov, ki razkrivajo, da se je preživetje v zadnjih desetletjih postopoma, a vztrajno izboljševalo.

Rak
RakFOTO: AdobeStock

Kaj je prispevalo k tako visokemu preživetju?

Raziskovalci poudarjajo, da je k napredku pripomogla kombinacija dejavnikov. Med najpomembnejšimi so bolj dostopni presejalni programi, ki omogočajo odkrivanje raka v zgodnejših stadijih, ter razvoj ciljnih terapij in imunoterapije, ki so spremenile potek zdravljenja številnih oblik raka. Izboljšali so se tudi postopki zdravljenja raka dojke, raka prostate in raka debelega črevesa, kjer je napredek še posebej izrazit. Pri teh oblikah raka je petletno preživetje v nekaterih skupinah bolnikov preseglo 90 odstotkov.

Razlike med posameznimi vrstami raka

Čeprav je splošna stopnja preživetja visoka, med posameznimi vrstami raka ostajajo velike razlike. Nekatere oblike raka, kot sta rak trebušne slinavke in rak jeter, še vedno veljajo za izjemno zahtevne za zdravljenje, saj se pogosto odkrijejo pozno in hitro napredujejo. Kljub temu tudi pri teh oblikah raziskovalci opažajo postopne izboljšave, ki so posledica novih terapevtskih pristopov in boljšega razumevanja tumorske biologije. Kot navaja ScienceAlert, se je preživetje izboljšalo v skoraj vseh starostnih skupinah, kar kaže na širši vpliv napredka v medicini.

Rakave bolezni
Rakave bolezniFOTO: AdobeStock

Izzivi, ki ostajajo

Kljub doseženemu mejniku strokovnjaki opozarjajo, da je treba nadaljevati prizadevanja za zmanjševanje neenakosti v dostopu do zdravstvene oskrbe. Preživetje je namreč še vedno nižje pri posameznikih z nižjim socialno-ekonomskim statusom, pri nekaterih etničnih skupinah in pri ljudeh, ki živijo na območjih z omejenimi zdravstvenimi storitvami. Poleg tega se število novih primerov raka povečuje, kar pomeni, da bo zdravstveni sistem potreboval dodatne vire za obvladovanje naraščajočega bremena bolezni. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključnega pomena nadaljnje vlaganje v raziskave, preventivo in zgodnje odkrivanje.

Dosežena 70-odstotna stopnja petletnega preživetja predstavlja pomemben mejnik v boju proti raku in odraža izjemen napredek sodobne medicine. Kljub temu ostaja veliko prostora za izboljšave, zlasti na področju dostopnosti zdravstvene oskrbe in zdravljenja težje obvladljivih oblik raka. Nadaljnji razvoj terapij, širjenje presejalnih programov in zmanjševanje neenakosti bodo ključni za to, da se bo pozitivni trend nadaljeval tudi v prihodnje.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
