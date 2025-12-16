Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe

ScienceAlert piše, da bi se lahko število smrti zaradi raka do leta 2050 podvojilo, če svet ne bo sprejel odločnih ukrepov za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zmanjševanje dejavnikov tveganja.
Zakaj bi se lahko smrtnost zaradi raka tako močno povečala?
Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da se svet sooča z več sočasnimi dejavniki, ki povečujejo tveganje za raka. Med najpomembnejšimi so staranje prebivalstva, rast svetovne populacije in širjenje nezdravih življenjskih navad. Ker je rak bolezen, ki je močno povezana s starostjo, bo večje število starejših ljudi neizogibno vplivalo na rast števila primerov.
Poleg tega se v številnih državah povečujejo dejavniki tveganja, kot so kajenje, debelost in izpostavljenost onesnaženemu okolju. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sprememb v javnem zdravju in preventivi svet preprosto ne bo mogel obvladovati naraščajočega bremena bolezni.
Največji porast pričakovan v državah z nižjimi prihodki
Neenakosti v zdravstvu poglabljajo problem. ScienceAlert poroča, da bo največji porast smrti zaradi raka prizadel države z nižjimi prihodki, kjer so zdravstveni sistemi že zdaj preobremenjeni. V teh okoljih je dostop do diagnostike, zdravljenja in preventivnih programov omejen, kar pomeni, da se rak pogosto odkrije prepozno. Strokovnjaki opozarjajo, da se bo razkorak med državami z visokimi in nizkimi prihodki še poglobil, če ne bo prišlo do globalnega ukrepanja.
Največji poudarek je na preventivi
Po navedbah ScienceAlert je preventiva najmočnejše orožje proti raku. To vključuje zmanjšanje kajenja, bolj zdravo prehrano, več telesne aktivnosti in zmanjšanje izpostavljenosti škodljivim snovem. Velik del raka je mogoče preprečiti, vendar so preventivni programi v številnih državah podfinancirani ali slabo dostopni.
Zgodnje odkrivanje rešuje življenja
Strokovnjaki poudarjajo, da bi izboljšanje presejalnih programov lahko močno zmanjšalo smrtnost. Rak, odkrit v zgodnji fazi, je bistveno bolj ozdravljiv, vendar številni ljudje nimajo dostopa do osnovnih diagnostičnih storitev. ScienceAlert navaja, da je eden ključnih izzivov tudi cena zdravljenja. V državah z nižjimi prihodki so sodobne terapije pogosto nedosegljive, kar vodi v visoko smrtnost. Strokovnjaki pozivajo k globalnim prizadevanjem za izboljšanje dostopnosti zdravljenja.
Z boljšimi preventivnimi programi, zgodnjim odkrivanjem in dostopnejšim zdravljenjem bi lahko preprečili milijone smrti, še piše ScienceAlert.
Vir: ScienceAlert
