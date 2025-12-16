Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe

ScienceAlert piše, da bi se lahko število smrti zaradi raka do leta 2050 podvojilo, če svet ne bo sprejel odločnih ukrepov za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zmanjševanje dejavnikov tveganja.

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da se svet sooča z več sočasnimi dejavniki, ki povečujejo tveganje za raka. Med najpomembnejšimi so staranje prebivalstva, rast svetovne populacije in širjenje nezdravih življenjskih navad. Ker je rak bolezen, ki je močno povezana s starostjo, bo večje število starejših ljudi neizogibno vplivalo na rast števila primerov.

Poleg tega se v številnih državah povečujejo dejavniki tveganja, kot so kajenje, debelost in izpostavljenost onesnaženemu okolju. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sprememb v javnem zdravju in preventivi svet preprosto ne bo mogel obvladovati naraščajočega bremena bolezni.