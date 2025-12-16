Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDieta Rakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezni Rakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Pljučni rak
Rakave bolezni

Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj: strokovnjaki opozarjajo na nujne spremembe

N.R.A.
16. 12. 2025 03.03
1

Rak ostaja ena največjih zdravstvenih groženj sodobnega časa, a strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko razmere v prihodnjih desetletjih drastično poslabšale.

ScienceAlert piše, da bi se lahko število smrti zaradi raka do leta 2050 podvojilo, če svet ne bo sprejel odločnih ukrepov za preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zmanjševanje dejavnikov tveganja.

Zakaj bi se lahko smrtnost zaradi raka tako močno povečala?

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da se svet sooča z več sočasnimi dejavniki, ki povečujejo tveganje za raka. Med najpomembnejšimi so staranje prebivalstva, rast svetovne populacije in širjenje nezdravih življenjskih navad. Ker je rak bolezen, ki je močno povezana s starostjo, bo večje število starejših ljudi neizogibno vplivalo na rast števila primerov.

Poleg tega se v številnih državah povečujejo dejavniki tveganja, kot so kajenje, debelost in izpostavljenost onesnaženemu okolju. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sprememb v javnem zdravju in preventivi svet preprosto ne bo mogel obvladovati naraščajočega bremena bolezni.

Rak
RakFOTO: Dreamstime

Največji porast pričakovan v državah z nižjimi prihodki

Neenakosti v zdravstvu poglabljajo problem. ScienceAlert poroča, da bo največji porast smrti zaradi raka prizadel države z nižjimi prihodki, kjer so zdravstveni sistemi že zdaj preobremenjeni. V teh okoljih je dostop do diagnostike, zdravljenja in preventivnih programov omejen, kar pomeni, da se rak pogosto odkrije prepozno. Strokovnjaki opozarjajo, da se bo razkorak med državami z visokimi in nizkimi prihodki še poglobil, če ne bo prišlo do globalnega ukrepanja.

Preventiva
PreventivaFOTO: iStock

Največji poudarek je na preventivi

Po navedbah ScienceAlert je preventiva najmočnejše orožje proti raku. To vključuje zmanjšanje kajenja, bolj zdravo prehrano, več telesne aktivnosti in zmanjšanje izpostavljenosti škodljivim snovem. Velik del raka je mogoče preprečiti, vendar so preventivni programi v številnih državah podfinancirani ali slabo dostopni.

Preventiva
PreventivaFOTO: iStock

Zgodnje odkrivanje rešuje življenja

Strokovnjaki poudarjajo, da bi izboljšanje presejalnih programov lahko močno zmanjšalo smrtnost. Rak, odkrit v zgodnji fazi, je bistveno bolj ozdravljiv, vendar številni ljudje nimajo dostopa do osnovnih diagnostičnih storitev. ScienceAlert navaja, da je eden ključnih izzivov tudi cena zdravljenja. V državah z nižjimi prihodki so sodobne terapije pogosto nedosegljive, kar vodi v visoko smrtnost. Strokovnjaki pozivajo k globalnim prizadevanjem za izboljšanje dostopnosti zdravljenja.

Najnovejši podatki Registra raka RS - naraščajoče število primerov raka opozarja na potrebo po krepitvi onkologije
Preberi še
Najnovejši podatki Registra raka RS - naraščajoče število primerov raka opozarja na potrebo po krepitvi onkologije

Z boljšimi preventivnimi programi, zgodnjim odkrivanjem in dostopnejšim zdravljenjem bi lahko preprečili milijone smrti, še piše ScienceAlert.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
rak smrtnost zaradi raka preprečevanje raka zgodnje odkrivanje raka zdravljenje raka
Novice

Cliff Richard o raku prostate: "Zgodnje odkrivanje mi je rešilo življenje"

Novice

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

SORODNI ČLANKI

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?
Aktivno življenje

Zakaj telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka?

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate
Novice

Presejalni program PETER: Nova era za odkrivanje raka prostate

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju
Novice

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega predsednika ZDA, sporočila, da je v zadnjem stadiju

Bronja Žakelj: "Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje"
Življenjske zgodbe

Bronja Žakelj: "Tistega, kar je tvoje, se manj bojiš kot nečesa, kar je tuje"

Tiha grožnja v trebuhu: Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda
Rakave bolezni

Tiha grožnja v trebuhu: Simptomi kolorektalnega raka, ki jih večina spregleda

SMS lahko očetu reši življenje
Novice

SMS lahko očetu reši življenje

5 najpogostejših simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo
Moško zdravje

5 najpogostejših simptomov raka prostate, ki jih moški pogosto spregledajo

Tanja Španić: Skrb zase ni sebičnost, ampak nujen del zdravja
Rakave bolezni

Tanja Španić: Skrb zase ni sebičnost, ampak nujen del zdravja

Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti
Rakave bolezni

Rak penisa: ključni simptomi, ki jih moški ne smejo nikoli prezreti

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
KOdOvce 16. 12. 2025 08.51
0 0
Najprej članki da smo brizu zdravila za raka, potem da bo vedno slabše..kaj zdaj? :D
ODGOVORI
novice
Trumpov zet opustil načrte za luksuzni hotel v Beogradu
Trumpov zet opustil načrte za luksuzni hotel v Beogradu
popin
'Slovenec v UFC? V roku leta, dveh ...'
'Slovenec v UFC? V roku leta, dveh ...'
tv oddaje
Našim novinarjem je uspelo premagati lovca: za otroke so zbrali 15.900 evrov
Našim novinarjem je uspelo premagati lovca: za otroke so zbrali 15.900 evrov
tv oddaje
Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače
Patricija in Dejan sta stkala najbolj romantično zgodbo te sezone Ljubezni po domače
Vizita.si
Kdaj glavobol ni več običajen: rdeči alarmi, ki jih ne smemo ignorirati
Kdaj glavobol ni več običajen: rdeči alarmi, ki jih ne smemo ignorirati
Okusno.je
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Spekulaas piškoti: Praznična klasika z bogatim okusom
Zadovoljna.si
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Moskisvet.com
Pevec zbolel za rakom
Pevec zbolel za rakom
Bibaleze.si
FSC znak je pomemben - poglejte zakaj
FSC znak je pomemben - poglejte zakaj
Cekin.si
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Dominvrt.si
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
Bibaleze.si
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331