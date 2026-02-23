Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi

Naraščanje primerov raka debelega črevesa in danke med mlajšimi odraslimi

Kot poroča ScienceAlert, se v zadnjih letih pojavlja izrazit trend, ki skrbi strokovnjake po svetu: rak debelega črevesa in danke se vse pogosteje pojavlja pri ljudeh, mlajših od 50 let. Gre za bolezen, ki je bila v preteklosti značilna predvsem za starejšo populacijo, zdaj pa se epidemiološki vzorci spreminjajo. Raziskovalci poudarjajo, da je razlogov za ta porast več, vendar še niso popolnoma pojasnjeni.

Zakaj se bolezen pojavlja pri mlajših?

Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko k naraščanju primerov prispevali dejavniki sodobnega življenjskega sloga, med drugim prehranske navade, telesna neaktivnost in povečana telesna teža. Poleg tega se omenja tudi vpliv črevesnega mikrobioma, ki se lahko spreminja zaradi prehrane, uporabe antibiotikov in drugih okoljskih dejavnikov. Čeprav natančen vzrok ni dokončno potrjen, raziskovalci opozarjajo, da gre za kompleksen preplet več dejavnikov.

icon-expand Kolorektalni rak FOTO: AdobeStock

Pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov

Eden največjih izzivov pri mlajših odraslih je ta, da simptome pogosto spregledajo ali pripišejo manj resnim težavam. Med najpogostejšimi opozorilnimi znaki so spremembe v odvajanju blata, kri v blatu, nepojasnjena izguba telesne teže in dolgotrajna utrujenost. Ker se bolezen pri mlajših pogosto odkrije pozneje, je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena za uspešno zdravljenje.

Kako lahko zmanjšate tveganje za razvoj raka debelega črevesa in danke

Kot poroča ScienceAlert, obstaja več znanstveno podprtih ukrepov, ki lahko pomembno zmanjšajo tveganje za razvoj bolezni, tudi pri mlajših odraslih. Strokovnjaki poudarjajo, da je prehrana eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na zdravje prebavil. Uživanje večjih količin rdečega mesa in predelanih mesnih izdelkov povečuje tveganje za razvoj raka debelega črevesa in danke. Nasprotno pa prehrana, bogata z vlakninami, sadjem, zelenjavo in polnozrnatimi živili, podpira zdravo delovanje črevesja in zmanjšuje vnetne procese. Redna telesna dejavnost pomembno vpliva na zdravje prebavil. Kot piše ScienceAlert, gibanje pomaga uravnavati telesno težo, spodbuja zdravo prebavo in zmanjšuje vnetne procese, ki lahko prispevajo k razvoju bolezni. Strokovnjaki poudarjajo, da že zmerna telesna dejavnost prinaša pomembne koristi.

icon-expand Kolorektalni rak FOTO: AdobeStock

Tako alkohol kot kajenje sta povezana s povečanim tveganjem za razvoj raka debelega črevesa in danke. Zmanjšanje uživanja alkohola in opustitev kajenja sta zato pomembna koraka pri zmanjševanju tveganja, ne glede na starost. Čeprav se presejalni programi običajno začnejo po 50. letu starosti, strokovnjaki opozarjajo, da bi morali mlajši odrasli, ki imajo družinsko anamnezo raka debelega črevesa in danke ali druge dejavnike tveganja, razmisliti o zgodnejšem posvetu z zdravnikom. Kot navaja ScienceAlert, je zgodnje odkrivanje eden najmočnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zdravljenja.

Naraščanje primerov raka debelega črevesa in danke med mlajšimi odraslimi predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv. Čeprav vzroki še niso popolnoma pojasnjeni, strokovnjaki poudarjajo, da lahko z zdravim življenjskim slogom, pozornostjo na zgodnje simptome in pravočasnimi pregledi pomembno zmanjšate tveganje. Zavedanje in preventivno ravnanje sta ključna za zaščito zdravja, ne glede na starost.