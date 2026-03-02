Mesec boja proti raku debelega črevesa: Svit presegel cilje v letu 2025

Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ene izmed najpogostejših rakavih bolezni v Sloveniji in Evropi. V letu 2025 se je v program Svit odzvalo 66 odstotkov vabljenih, kar je največ doslej. Program Svit omogoča pravočasno odkritje sprememb na črevesni sluznici, še preden se lahko razvije rak, zato je udeležba ključna. Slovenija je mednarodno zaželeno odzivnost 65 odstotkov v programu Svit presegla že pred časom. V letu 2025 je odzivnost moških prvič presegla 60 odstotkov. Gre za pomemben mejnik, saj moški v preventivnih programih sodelujejo redkeje, hkrati pa za rakom debelega črevesa in danke zbolevajo pogosteje, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Program Svit omogoča pravočasno odkritje sprememb na črevesni sluznici, še preden se lahko razvije rak. Zgodaj odkrit rak pomeni več možnosti za ozdravitev, manj zahtevno zdravljenje in predvsem boljšo kakovost življenja bolnikov z odkrito boleznijo. Preprost in neboleč presejalni test, za katerega je v letu 2025 vzorce blata v laboratorij programa Svit poslalo 184.796 sodelujočih, tako vsako leto pomembno prispeva k reševanju življenj, so navedli.

"Vsak dan se dobro zavedam, da če ne bi bilo Svita, danes tudi mene ne bi bilo. To poudarjam in povem vsakomur, saj kot ambasadorka programa Svit hodim okrog in ljudem pripovedujem svojo zgodbo že 15 let. Sedaj vidim, kako pomemben je pozitiven zgled oz. izkušnja, prav to je pogosto odločilno, ko se ljudje še odločajo, ali bi se odzvali vabilu ali ne," so povzeli besede ambasadorke programa Stanke Drobnak. Pomen preventive poudarja tudi Evropski kodeks proti raku, ki vključuje 14 preprostih priporočil za zmanjševanje tveganj za nastanek raka. Med njimi so zdrav življenjski slog, opuščanje kajenja, uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost ter zmanjševanje tveganj v delovnem in bivalnem okolju. Pomembno mesto v kodeksu ima tudi sodelovanje v presejalnih programih za raka, saj ti dokazano zmanjšujejo umrljivost in omogočajo zgodnje zdravljenje.

