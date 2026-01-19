Rak materničnega vratu: Slovenija v evropskem vrhu preprečevanja

V letu 2024 je bilo v Sloveniji zabeleženih 81 novih primerov raka materničnega vratu, kar predstavlja rekordno najmanjše število novih primerov raka materničnega vratu od uvedbe organiziranega populacijskega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA leta 2003. Rak materničnega vratu je sicer četrti najpogostejši rak pri ženskah po svetu in četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. V Sloveniji se je število novih primerov tega raka drastično zmanjšalo zaradi visoke udeležbe žensk v presejalnem programu ZORA, v okviru katerega se letno odkrije in uspešno pozdravi okrog 1.200 predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi drugače z leti napredovale v raka. Tudi število teh sprememb pa se v zadnjih letih zmanjšuje.

Najmanjša pregledanost pri ženskah, starih od 55 do 64 let. Poziv ženskam k udeležbi

V zadnjih petih letih je bilo v Sloveniji v okviru programa ZORA pregledanih 87 % vseh žensk v ciljni skupini od 20 do 64 let, kar nas glede pregledanosti uvršča v sam evropski vrh; zadnja triletna pregledanost v ciljni skupini je 73 %. Rezultati pregledanosti se razlikujejo v posameznih starostnih skupinah, teritorialnih enotah in časovnih obdobjih. Najnovejši podatki kažejo, da se na preventivne preglede še vedno najslabše odzivajo ženske, stare med 55 in 64 let, se pa v zadnjem obdobju tudi pri njih pregledanost nekoliko povečuje.

icon-expand Maternični vrat FOTO: Thinkstock

doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., vodja programa ZORA, poziva ženske, da tudi po koncu rodne dobe hodijo na redne presejalne preglede vsake tri leta k izbranemu ginekologu: ''Če so presejalni izvidi do 64. leta starosti negativni, potem je verjetnost, da boste zboleli za rakom materničnega vratu zelo majhna in lahko s pregledi prenehate. Do takrat pa nikar ne odnehajte, saj je rak, odkrit v začetnem stadiju, zelo dobro ozdravljiv, kakovost življenja po zdravljenju pa pomembno boljša. S pravočasnim odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih sprememb pa do raka niti ne pride, zato s preventivnim pregledom pri ginekologu nikar ne odlašajte!'' Interaktivni pregled 3-letne pregledanosti žensk v programu ZORA po starostnih skupinah in teritorialnih enotah je dostopen na spletni strani programa ZORA.

Rak materničnega vratu je rak žensk v najbolj aktivnem obdobju

Rak materničnega vratu je za razliko od drugih rakov praviloma rak žensk v najbolj aktivnem obdobju, pojavljati se začne po 25. letu starosti. V državah, kjer nimajo organiziranega presejalnega programa, doseže vrh praviloma pred 50. letom starosti. Zelo dolgo ne pokaže nobenih simptomov in šele, ko se razširi, začne ženski povzročati težave. V Sloveniji letno zaradi tega raka umre 40 žensk. ''Po naših podatkih odkrijemo raka materničnega vratu pri ženskah, ki se redno udeležujejo presejalnih ginekoloških pregledov vsake 3 leta, kar 9 let prej kot pri ženskah, ki na ginekološke preglede ne hodijo. To žal pomeni, da imajo te ženske bistveno manj možnosti za uspešno zdravljenje in preživetje,'' poudarja doc. dr. Urška Ivanuš, vodja programa ZORA.

icon-expand Maternični vrat FOTO: iStock

Raka materničnega vratu povzroča okužba s HPV

Cepljena dekleta, ki se redno udeležujejo programa ZORA, so najbolj zaščitena. Pomembna značilnost raka materničnega vratu je tudi, da ga povzroča virus. Okužba s človeškim papilomavirusom (HPV) je glavni vzrok za nastanek in s tem virusom se vsaj enkrat v življenju okužijo skoraj vsi spolno aktivni posamezniki. V Sloveniji se cepljenje proti HPV izvaja od leta 2009 in ima pomembno vlogo pri preprečevanju raka materničnega vratu. Raziskava programa ZORA je pokazala, da generacije deklet, ki so po programu cepljene v 6. razredu osnovne šole, za skoraj polovico manj zbolevajo za predrakavimi spremembami visoke stopnje (CIN2+) kot generacije, ki te možnosti še niso imele. In to kljub temu, da je trenutna precepljenost v Sloveniji okoli 50 %. Raziskava potrjuje učinkovitost programa cepljenja in poziva k še večjemu prizadevanju za povečanje precepljenosti deklic in dečkov proti HPV na poti k odpravi raka materničnega vratu. doc. dr. Urška Ivanuš izpostavlja, da so redni ginekološki pregledi in odvzemi brisov materničnega vratu potrebni tudi pri cepljenih ženskah. Cepivo proti HPV namreč ščiti pred najpomembnejšimi, ne pa pred vsemi genotipi, ki lahko povzročijo raka materničnega vratu. Cepljena dekleta, ki se redno udeležujejo programa ZORA, so najbolj zaščitena pred tem rakom, in verjetnost, da bodo kadarkoli zbolela, je izjemno majhna.

Cilj je odpraviti raka materničnega vratu na svetovni ravni